Kirja-arvio: Värikäs sukusaaga Indonesiasta Eka Kurniawan: Kauneus on kirous. Englanninnoksen pohjalta suomentanut Jaana Kapari-Jatta. Gummerus 2017, 495 sivua.

Halimundan kaupungin halutuin prostituoitu Dewi Aya nousee haudastaan ja haluaa nähdä, mitä hänen jälkeläisilleen kuuluu. Tästä alkaa indonesialaisen Eka Kurniawanin värikäs romaani Kauneus on kirous.

Itse tarina saa alkunsa jo aiemmin, kun kaksi rakastavaista Ma Iyang ja Ma Gedik erotetaan toisistaan. Kirous, jolla on pitkät varjot, lankeaa Ma Iyangin jälkeläisten eli Dewi Ayan suvun ylle.

Aikajänne kattaa 1900-luvun. Alussa Indonesia on Hollannin siirtomaa, sitten tulevat japanilaisvalloittajat, toinen maailmansota ja itsenäistyminen.

Harteilla notkuvat henget ja aaveet, kun kohtalo heittelee ihmisiä sotavankeuteen, bordelleihin, lemmenkohtauksiin ja sissisotiin — ilo, julmuus ja nautinto seuranaan vuorotellen.

Dewi Ayasta, hollantilaisisän ja alkuperäisväestöön kuuluvan äidin tyttärestä, tulee sodan melskeissä prostituoitu. Kirous seuraa myös hänen kuvankauniita tyttäriään Alamandaa, Adindaa ja Maya Dewiä sekä surkean rumaa kuopusta Kauneutta.

Koston kierteestä hyökyvä sukusaaga kiskaisee lukijan nopeasti ja myös viihdyttäen värikkäiden henkilöiden kohtaloihin.

Kaikkea on runsaasti, lähes yltäkylläisyyteen asti: väkivaltaa, sukurutsaa, eroottisia sessioita, myyttejä, magiaa. Indonesian historia poliittisine käänteineen aukeaa sitä tuntemattomalle.

Tätä runsautta hallinnoi tietoisesti kaikkitietävä kertoja, joka maalaa kuin freskoa. Tarina toisensa sisältä vyöryy päälle. Samoin vyöryvät ihmiskohtalot, välillä julmasti ja makaaberisti. Kerronnan imu on parhaimmillaan huima, mutta hetkittäin miettii, olisiko vähempi parempi.

Miehet ovat joko myyttisiä sankareita tai onnettomia häviäjiä, naiset kauniita ja himoittavia. Stereotyyppiset mies-naisasetelmat ovat kuitenkin tarkoituksellisia ja toimivia, sillä ne luovat kiehtovan areenan kertojan sadunomaiselle ja maagis-realistiselle otteelle.

Kurniawanin teosta on verrattu maagisuudessa Márquezin romaaneihin eikä suotta, mutta Márquezin syvyyksiin on vielä matkaa.

Eka Kurniawan on Indonesian nykykirjallisuuden tähti. Hänen teoksensa Man Tiger oli Booker-ehdokkaana 2016, ja Kauneus on kirous -romaania on käännetty 35 kielelle. |

Hyvää: Harvinainen yhdistelmä laatua ja viihdettä.

Huonoa: Henkilöluetteloa kaipaa.

Erityistä: Publishers Weekly Guardian valitsi romaanin yhdeksi vuoden parhaista kirjoista.