Metsien kätkemä -luontosarjaa emännöivä Reetta Ranta pääsi aloittamaan uusien jaksojen kuvaukset synnyinkaupungissaan — Imatralla varttunut urbaani luonnonlapsi teki kuvausreissulla tuttavuutta Valtionhotellin kuuluisan harmaan rouvan kanssa Metsien kätkemä -luontosarjan emäntänä toimiva Reetta Ranta pääsi aloittamaan uusien jaksojen kuvaukset synnyinkaupungistaan Imatralta, jossa hänen rakkautensa luontoon ja eläimiin saivat alkunsa. Miikka Niemi/Flatlight Creative Ho Imatran Valtionhotelli on Reetta Rannalle merkityksellinen paikka, sillä hänen vanhempansa löysivät siellä toisensa.

Saimaan seutu saa oman jaksonsa Metsien kätkemä -luontosarjan syksyllä esitettävällä toisella tuotantokaudella.

Ohjelmaa emännöivä mytologian harrastaja Reetta Ranta pääsi tuomaan kuvausryhmän omille synnyinsijoilleen, kun uusien jaksojen kuvaukset alkoivat Imatralla tällä viikolla.

Karjalaisuus on tärkeä osa Rannan identiteettiä.

— Vanhempani ovat tavanneet Valtionhotellissa ja olen syntynyt Vuoksenniskan sairaalassa. Imatra oli kasvupaikkana hyvin voimakas, Ranta kuvailee.

Mukana Duudsoneiden maailmanvalloituksessa

Kun Ranta, 42, uppoutuu muistelemaan lapsuuttaan, välähtävät ensimmäisenä mielessä kesäiset pyöräreissut Kruununpuistoon keräämään pulloja ja ratsastustunnit Eila Ikävalkon tallilla Ukonlinnassa. Synnyinkaupunki on Rannalle merkityksellinen myös siitä syystä, että siellä saivat alkunsa rakkaus luontoon ja eläimiin.

— Hoidin ikkunaan lentäneitä lintuja ja haaveilin eläinlääkärin ammatista. Minulla oli myös lemmikkivaris, jonka olin pelastanut kissan kynsistä.

Miikka Niemi/Flatlight Creative Ho Toisen kauden kuvaukset alkoivat tällä viikolla Imatran seudulla.

Nuoruusvuosina rinnalle tuli muitakin kiinnostuksen kohteita. Valmistuttuaan ylioppilaaksi Imatrankosken lukiosta Ranta, tyttönimeltään Pietiläinen, hakeutui opiskelemaan Helsingin yliopistoon suomen kieltä ja viestintää. Ranta ajautui uusmedian pariin ja oli käynnistämässä Habbo Hotellin maailmanvalloitusta.

Hän on työskennellyt myös Ylen lasten internetpalveluiden kehityspäällikkönä ja ollut Rabbit Filmsin maajohtajana viemässä Duudsoneiden ohjelmia maailmalle.

Tarinoita ja mytologiaa

Metsien kätkemä on Rannan, Retkipaikka-sivuston tuottajan Antti Huttusen ja rovaniemeläisen Flatlight Creative Housen yhteinen luomus. Sarjan jokaisessa jaksossa liikutaan yhden alueen kiinnostavimmissa luontokohteissa ja pureudutaan niihin kytkeytyvään mytologiaan. Matkalla kohdataan ympäristöön kietoutuvia ihmiskohtaloita ja tarinoita.

— Taustalla on oma haluni auttaa ihmisiä palauttamaan terve luontosuhde, joka moderneilla kaupunkilaisilla on usein joutunut hukkaan.

Suuria elämyksiä lähiluonnosta

Antti Huttunen luonnehtii Rantaa sarjan ensimmäisessä jaksossa urbaaniksi luonnonlapseksi. Rannan mukaan määritelmä on osuva.

— Se on määritelmä, josta varmasti aika moni tunnistaa itsensä. Lapsuus on vietetty metsässä ja retkeillen, mutta kaupunkiin muuton myötä side luontoon on katkennut tai jäänyt taustalle. Jossain vaiheessa on kuitenkin tullut sisäinen tarve suhteen elvyttämiseen.

Etelä-Karjala on valtavan rikas alue retkeilyn kannalta.

Kolmen pojan äiti asuu perheineen Kruununhaassa, keskellä Helsinkiä.

— En ole sellainen luontoihminen, joka lähtee usein pitkille vaelluksille. Teen pieniä kävelyitä merenrannalle, tarkkailen kuun asentoa ja muita luonnon ilmiöitä. Syksyllä käyn marjassa ja sienessä. Myös urbaani ihminen voi saada lähiympäristöstään irti hienoja luontoelämyksiä.

Menestys poiki kirjasopimuksen

Metsien kätkemä nousi ensimmäisellä kaudellaan katsojamenestykseksi. Yle TV1-kanavalla esitetty luontosarja veti ruutujen ääreen keskimäärin 640 000 katsojaa ollen yksi kesän 2016 katsotuimmista asiaohjelmista.

Joonas Tapaninen Joonas Mattila kuvasi Imatra-jakson materiaalia keskiviikkona Hiljan pihan maisemissa.

Kultainen Venla-ehdokkaanakin olleen ohjelman suosio poiki Reetta Rannalle ja Antti Huttuselle myös kustannussopimuksen Gummeruksen kanssa. Sarjan nimeä kantava kirja julkaistiin myöhemmin samana vuonna.

Sulamisjälkien viitoittamilla poluilla

Toinen kausi koostuu Rannan mukaan kuudesta jaksosta. Saimaan alueella kuvatussa jaksossa liikutaan jääkauden sulamisjälkien viitoittamilla poluilla tutkien kaakkoisrajan monimuotoista luontoa ja elämää.

— Etelä-Karjala on valtavan rikas alue retkeilyn kannalta. Täältä löytyy niin paljon kumpuilevaa maisemaa, että välillä saattaa tuntua kuin olisi Lapissa. Ja ovathan Vuoksi ja Saimaa vesistöinä upeita.

Miikka Niemi/Flatlight Creative Ho Reetta Ranta ammensi Imatran seudun tarinoita muun muassa Kalevalasta.

Ranta kertoo ammentaneensa alueen tarinoita ja mytologiaa muun muassa Kalevastasta sekä Juha Pentikäisen ja Aimo Kejosen kirjoista. Sarjan toisella kaudella on mukana myös folkloristi.

Harmaa rouva tervehti

Rannan ja Huttusen ensimmäisen kauden koirakaveri Luna vierailee toisella kaudella, mutta vakituisen retkikoiran paikan ottaa sekarotuinen Pietu.

Esikuvaukset Imatralla alkoivat tammikuussa, jolloin Ranta majoittui Imatran Valtionhotellissa. Ranta kertoo tehneensä yön aikana läheistä tuttavuutta Valtionhotellin kuuluisan harmaan rouvan kanssa.

— Puhelimeni alkoi temppuilemaan, ja kävin kummituksen kanssa keskustelua unen ja valveen rajamailla. Kadotin myös onnenkiveni, jonka hotellihenkilökunta löysi vasta päiviä myöhemmin. Ajattelin, että harmaa rouva koki yhteisen hetkemme niin arvokkaaksi, että hän palautti lainaamansa kuukiven takaisin omistajalleen.

Reetta Ranta

42-vuotias tuottaja, tarinankertoja ja mytologian harrastaja.

Syntynyt Imatralla, valmistui ylioppilaaksi Imatrankosken lukiosta.

Asuu nykyisin perheineen Helsingin Kruununhaassa.

Työskennellyt muun muassa Ylen lasten internetpalveluiden kehityspäällikkönä ja Rabbit Filmsin maajohtajana.

Juontaa Antti Huttusen kanssa Yle TV1:llä esitettävää luonto-ohjelmaa Metsien kätkemä.