Jazzillat ravintola Lampussa loppuvat toistaiseksi – Trumpetisti Mikko Pettisen uuden bändin esikoislevyn julkaisukeikka päättää Jazz Clubin kauden tiistaina

Kävijämäärä on vähentynyt rutkasti Lappeenranta Jazz Clubin syksyn keikoilla. Jami-illat jatkuvat toistaiseksi, ja perjantain keikoille kuulijoita on vielä riittänyt.

Keikkoja perutaan tai siirretään ja keikkapaikkoja suljetaan sekä Lappeenrannassa että ympäri maata. Ravintola Lamppu soi toistaiseksi viikoittain, ja tällä viikolla lauteilla on eloa heti alkuviikosta.

Lappeenrannassa varttunut trumpetisti ja muusikko Mikko Pettinen tuo näytille ja kuulolle uusimman yhtyeensä Why Notin sekä sen esikoisalbumin, tammikuussa ilmestyneen Two Suites for the Change -tuplalevyn.

Why Not on syksyllä 2018 perustettu nimivahva, efektejä ja elektroniikkaa monipuolisesti käyttävä suomijazzyhtye. Pettisen biisejä esittävät säveltäjän ohella Joakim Berghäll, Vesa Ojaniemi ja Tuomas Timonen.

Two Suites for the Change -levyllä on varsin painava teema: ilmastonmuutos, luonnonsuojelu ja maailman nykytila.

– Inspiraatio sävellyksiin on tullut niistä, itseä huolestuttavista jutuista, jotka puhuttelevat, Pettinen kertoi Etelä-Saimaalle viime helmikuussa.

Tuolloin hän esiintyi bändinsä kanssa ensimmäisen soolonsa soittopaikalla, Imatran kulttuuritalo Virrassa.

Levyltä löytyviä teemakappaleita on esimerkiksi saimaannorpille apukinoksia tekeville omistettu Kolaajat, joka "kertoo vastakkainasettelua hyödyllisemmästä lähestymistavasta, yhteistyöstä".

Pandemiatilanne seurannassa

Pettisen bändin keikka on Lappeenranta Jazz Clubin viimeinen livetapahtuma, kunnes pandemiatilanne helpottuu ja koronaa koskevat rajoitukset sekä suositukset hellittävät. Lampun toinen kuukausittainen juurimusiikki-klubi, Root Stars, jäi tauolle jo lokakuisen illan jälkeen.

– Klubien kanssa on yhteisymmärryksessä sovittu, että seurataan tilannetta, ja palataan yhteistyöhön, kun tilanne normalisoituu, ravintolapäällikkö Jori Myllynen kertoo.

Hänen mukaansa viikon livekeikoila ravintolaovien saranat eivät ole syksyn aikana kuluneet entiseen malliin. Perjantaisin porukkaa vielä käy.

– Varttuneempi väki ilmeisesti arastelee keikoille tulemista, mutta keski-ikäinen porukka elää ehkä enemmän vielä vanhaa normaalia.

Myös Lampun kuukausittaiset jami-illat jatkuvat toistaiseksi.

Pettisen ja Why Notin keikka säilyi Lampun ohjelmistossa, koska se on osa Jazzliiton kiertuetta ja koska esiintyjä on paikallinen. Trumpetisti on soittanut paikallisissa big bandeissa 11-vuotiaasta.

Mikko Pettinen Why Not ravintola Lampussa 10. marraskuuta kello 20.

Lampun jamit 12. marraskuuta kello 19.