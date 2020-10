Suomalaisten metsäsuhteesta kerätään tietoa, kirjoituksia voi lähettää 15. lokakuuta saakka

Onko metsä sinulle rauhoittava rentoutumisen paikka vai tuoko se mieleen hyttyset ja marjojen keräämisen, johon moni pakotettiin lapsena?

Omasta metsäsuhteesta voi nyt kirjoittaa ja auttaa samalla kotimaista tutkimushanketta.

Parhaillaan käynnissä olevassa kirjoituskeruussa on saatu jo lähes 180 kuvausta siitä, mitä metsä suomalaisille merkitsee. Lisää kirjoituksia kuitenkin vielä kaivataan.

Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushankkeen tavoitteena on auttaa ymmärtämään erilaisia metsäsuhteita ja niiden vaikutusta yksilöön, yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen. Kirjoituskeruu suomalaisten metsäsuhteista on toteutettu yhteistyössä tutkimushankkeen, Suomalaisen kirjallisuuden seuran ja Suomen metsämuseo Luston kanssa. Keruun tavoitteena on tallentaa laajasti erilaisia kuvauksia metsien merkityksistä suomalaisille.

Keruuseen voi osallistua kirjoittamalla vapaamuotoisesti omasta metsäsuhteestaan. Vastaukset arkistoidaan Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoon ja aineistoa käytetään tieteellisessä tutkimuksessa. Keruu päättyy 15.10.

Suhteeni metsään -kirjoituskeruu: http://www.finlit.fi/metsa 15.10. saakka.