Vastarannan teatteri kohtaa tänään nemesiksensä ja neljä muuta: sunnuntaina Taidekoulu Estradilla kamppaillaan Improliigan kuninkuudesta Vastarantalaiset tekevät muutakin kuin improilevat. Työn alla on jo toisen kokoillan näytelmän käsikirjoitus. Antti Joronen (vas.), Iiro Iivonen, Turkka Kylliäinen ja Mikko Vartiainen treenasivat galleria Hoi Siessä ennen sunnuntain improfinaalia.

Kuuden kovan improvisaatioteatterin koitos huipentuu sunnuntaina 4. helmikuuta.

Finaalin alla liigan pistepörssin ykkösenä komeilee lappeenrantalainen Vastarannan teatteri, tuttaville Vastis.



Pahimman kilpailijan nimeäminen on helppoa ryhmän henkiselle johtajalle, Turkka Kylliäiselle.

— Nemesiksemme on Kivireen kiskojat. He ovat olleet aina suht samoilla sijoilla kuin me. Kivirekiläiset ovat myös kavereitamme, joten finaaliin tulee hyvää twistiä. Mutta voittamaan lähdetään.







Läppiä ei auta laskelmoida

Vastiksen vahvuus on porukan kaveruus.

— Istumme iltoja yhdessä siviilissäkin, veistellään läppää, Kylliäinen luonnehtii.



Mistä läppää heitellään esityksissä, riippuu pitkälti yleisöstä. Täysin valmiiksi juttujen laatua ei kuitenkaan auta laskelmoida.

— Esiinnyimme esimerkiksi vanhan kaupunginteatterin teatteriyhdistyksen kuoppajaisissa. Yleisö koostui pääosin vanhemmista ihmisistä. He alkoivat huudella kesken esityksen, että kyllä meille voi härskimpiäkin juttuja heittää.



Improliigan finaali käydään Lappeenrannassa Taidekoulu Estradilla sunnuntaina kello 17. Sen arvovaltaiseen tuomaristoon kuuluvat kirjailija, kouluttaja ja Lupa mokata -kirjan kirjoittaja Pia Koponen, sekä ohjaajat Johanna Juslin ja Piia Kleimola.

Voittamaan lähdetään.

Myös kokoillan näytelmä

Vastarannan teatteri syntyi vuonna 2015. Se koostuu pääosin samasta porukasta, joka on tehnyt Kullertron-näytelmiä Kalevatron-festivaaleille Lappeenrantaan — muutamalla muulla vahvistettuna

Vakioporukkaan kuuluu kymmenkunta 25-30 vuotiasta henkilöä, miehiä ja yksi nainen.



Plakkarissa on myös yksi pitkä näytelmä. Au revoir, les enfants on ohjaaja Quentin Tarantinon hengessä tehty gangsterityylinen rymistely, jossa veri ja suolenpätkät lentävät.

— Se on brutaali, mutta hauska. Ei kuitenkaan ihan nuorimmille tarkoitettu.



Omalla porukalla käsikirjoitettu näytelmä sai ensiesityksensä viime kesänä, ja sen viimeiset näytökset ovat helmikuun lopulla Imatran Irti-teatterilla. Sitten gangsterit pistetään jäihin.

Uuden, pitkän näytelmän käsikirjoitus on kuitenkin jo vireillä, mutta tulevan kevään ja kesän aikana ryhmä aikoo keskittyä improiluun. Sen seuraava improkeikka on ravintola Avot sie:ssä 16. helmikuuta.



Improliigajoukkueiden sijoitus ennen finaalia:

1. Vastarannan teatteri, Lappeenranta

2. Kivireen kiskojat, Lappeenranta

3. TEMUTA, Imatra

4. Jooja, Kouvola

5. jaettu ActI ja AVE, Lappeenranta

Lähde: Saimaan Nuorisoseurat