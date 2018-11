Norjalainen The Quake on mielenkiintoinen katastrofielokuva, jolla on myös sydäntä. Venäläis-ranskalainen Kesä taas vie 1980-luvun Leningradin punk-skeneen.

Parinvaihtoelokuva pelaa varman päälle

Swingers (Suomi, 2018).

Ohjaus: Pamela Tola. Käsikirjoitus: Niina Lahtinen ja Pamela Tola Mikkel Munch-Falsin alkuperäiskäsikirjoituksen pohjalta.

Rooleissa: Aku Hirviniemi, Janne Kataja, Kiti Kokkonen, Matleena Kuusniemi, Mikko Nousiainen, Roope Salminen, Marja Salo, Mimosa Willamo, Miitta Sorvali, Tommi Liski.

Kesto: 86 min. K12.

Ajatus kotimaisesta parinvaihtokomediasta saa kavahtamaan.

Onko luvassa taas komedian alimpien yhteisten nimittäjien mukaan tehty hupailu, jota yleisö lähtee katsomaan massoittain ja jolle (siis taiteen kuolemalle) kriitikot pääsevät pyörittelemään silmiään niin, että ne ovat tippua päästä?

Onneksi ei — ainakaan täysin.

Pamela Tolan esikoispitkä on nimittäin hyvin tasapainotettu. Ohjaaja muistaa lisätä katkeruutta, ettei makeus koskaan käy päällekäyväksi. Tuhmiakin juttuja voi kertoa ilman, että niistä tulee itsetarkoituksellisia.

Heikkouksiin kuuluvat näyttelijävalinnat. Suomen elokuvamaailman pienestä piiristä on koottu turvallinen irtokarkkipussi, jossa on vähän jokaisen suosikkeja ja inhokkeja.

Poikkeus sääntöön on Tommi Liski, joka naama peruslukemilla säteilee muusta joukosta poikkeavaa energiaa. Homma ehkä toimii niin hyvin, koska vastaparina on isolla pensselillä maalaava Miitta Sorvali.

Tuttuihin näyttelijöihin kohdistuneilla ennakko-odotuksilla pelataan. Monesti hahmoista muodostuukin täysin ennalta-arvattavia karikatyyreja — joskus jopa aivan itsestään.

Koomisten hetkien ei myöskään anneta aina laskeutua itse, vaan näyttelijöillä on pakottava tarve näyttää naamallaan, milloin minkäkin pitäisi naurattaa.

Ongelmaa alleviivaa yleensä hyvin pätevän leikkaajan Antti Reikon työnjälki. Hänen koominen ajoituksensa pelaa turhan varman päälle. Monesti vitsi halutaan varmistaa leikkaamalla pariin eri reaktioon. Jos leikkaus on komediassa edes desimaalin pielessä, voi se imeä hapen koko tilanteesta.

Yleisesti tuntuu siltä, ettei vitseihin ole aivan uskallettu luottaa.

Asetelma on yksinkertainen ja mehevä. Joukko pariskuntia saapuu viikonlopun viettoon erikoiseen kylpylään. Tarkoituksena olisi nimittäin kohentaa parisuhteen liekkiä.

Totta kai konflikteja syntyy, koska joukko on niin monimuotoinen. Yritykseen paneudutaan vaihtelevin panoksin.

Mitään aidosti paljastavaa parisuhteiden luonteesta ei synny, vaikka samastumisia omiin parisuhteiden kipukohtiin varmasti löytyy. | Timo Alho

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Hupsuttelu ja vaikeat aiheet kulkevat käsi kädessä.

Huonoa: Turhan tutun turvallinen näyttelijäjoukko. Vitseihin ei löydy luottoa.

Erityistä: Perustuu Luokkakokouksen tapaan tanskalaiseen komediaan.

Norjalaista eeppisyyttä

Fantefilm Geologi Kristian Eikjord (Kristoffer Joner) löytää itsensä taas keskeltä tuhonäytelmää norjalaisessa katastrofielokuvassa.

The Quake (Skjelet, Norja, 2018)

Ohjaus: John Andreas Andersen. Käsikirjoitus: Harald Rosenløw Eeg, John Kåre Raake.

Rooleissa: Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Edith Haagenrud-Sande, Jonas Oftebro, Kathrine Thorborg Johansen, Stig Amdam, Catrin Sagen.

Kesto: 106 min. K-12.

Kolmen vuoden takainen The Wave oli kotimaassaan Norjassa jättimenestys. Kyseessä oli jotakin ennenäkemätöntä pohjoismaissa — jättimäisten tehosteiden katastrofielokuva.

Siinä oli myös sydäntä.

Myös jatko-osa, The Quakesta tekee mielenkiintoisen sen päähahmo Kristian Eikjord (Kristoffer Joner). Kyseessä on perheongelmien kanssa painiva geologi, joka on usein napit vastakkain auktoriteettien kanssa. Jonerin hillitty ja epätoivoinen roolisuoritus myy sankarin todellisena ihmisenä, joka on joutunut erikoislaatuiseen tilanteeseen.

Elokuvan kauhukuvat kumpuavat todellisista peloista. Pohjoismaiden ja pohjois-Venäjän alla kulkevassa kallioperässä, eli Fennoskandian kilvessä on syviä arpia. Pahimmat niitä kulkevat Norjan vuoristossa.

Viimeksi kymmenen vuotta sitten Norja koki yli kuuden richterin järistyksen.

Mutta kuten geologi Eikjord elokuvassa toteaa — pari pykälää arvoasteikolla nouseminen voisi tarkoittaa silmitöntä tuhonäytelmää.

Luvassa on tehostevyöryä ja tiedejargonia. Tarinan ytimenä on taas perheen väliset suhteet. Nyt koetaan Oslon keskustan rakennelmien tuhoutuminen, mutta painitaan myös perhesuhteiden ja edellisen tuhonäytelmän traumojen kanssa. Murtunut Eikjordc joutuu nousemaan tilanteen tasalle ja käyttämään tieteellistä ymmärrystään pelastakseen rakkaansa. | Timo Alho

NELJÄ TÄHTEÄ

Hyvää: Perhesuhteiden ja tuhokuvien kuvaamisesta ei puutu dramatiikkaa.

Huonoa: Elokuvan alkupuoliskon tylsät kohdat. Kokoelma katastrofielokuvien kliseitä.

Erityistä: Toteutettu noin 5,5 miljoonan euron budjetilla. Useimmiten Hollywoodissa katastrofielokuvien budjetit ovat tästä noin 20 kertaisia.

Neuvostoliiton undergroundin lumossa

Hype Film Viktor Tsoin (Teo Yoo) musiikilla oli valtava vaikutus Neuvostoliiton undergroundissa.

Kesä (Leto, Venäjä/Ranska, 2018)

Ohjaus: Kirill Serebrennikov. Käsikirjoitus: Mikhail Idov, Lili Idova.

Rooleissa: Teo Yoo, Irina Starshenbaum, Roman Bilyk.

Kesto: 128 min. K-12.

Neuvostoliiton rock-skene on elokuvan aihepiirinä hyvin mielenkiintoinen. Puhutaan kuitenkin kommunistisesta valtiosta, jossa valtio ei virallisesti hyväksynyt länsimaisia vaikutteita.

Silti 1980-luvulla alussa Leningradin olohuoneissa ja kellariklubeissa syntyi ihka-aito punk-skene, joka toi rock-musiikkiin aivan omanlaisen lähestymistapansa.

Päätyipä lopulta perestroikan myötä skenen yksi kuuluisimmista yhtyeistä, Kino, ulkomaalaisten korvillekkin ja suomalaiseen televisioon Reijo Nikkilän dokumentoimana.

Kino yhtyeen nokkamiehenä toimi Viktor Tsoi joka ei koskaan elänyt tarpeeksi pitkälle nähdäkseen maansa avautuvan lännelle. Muusikosta nousi kuolemansa jälkeen suorastaan ikoninen hahmo venäläisessä musiikkimaailmassa.

Kesä kertoo Tsoin (Teo Yoo) uran alkukohdista. Tarinan kaarena toimii yhteistyö ja tervehenkinen kilpailu kokeneemman rokkarin, Miken (Roman Bilyk) kanssa. Mukana on myös romanssi Miken vaimon Natashan (Irina Starshenbaum) kanssa.

Tarinan todenmukaisuudesta ei voi olla aivan varma. Myös rappioromanttisuus tasoittelee Neuvostoliitossa elämisen karumpia puolia. Ehkä tarkoituksena on kuvata uuden kipinän syttyminen nuorisossa, joka lopulta johti siihen, ettei länttä enää demonisoitu sokeasti.

Kirill Serebrennikovin energinen kerrontatyyli ja Vladislav Opelyantsin kaunis mustavalkokuvaus luovat täysin immersiivisen ajankuvan.

Kokonaisuuden kruunaavat monelle täysin tuntemattomat punk- ja folk-kappaleet. | Timo Alho

NELJÄ TÄHTEÄ

Hyvää: Ajankuva. Musiikki. Kuvaus.

Huonoa: Melodramaattiset juonikuviot.

Erityistä: Viktor Tsoin haudasta on tullut faneille pyhiinvaelluskohde.

Uusi Robin Hood on samaa vanhaa

Larry Horricks Taron Egerton on uusin näyttelijä, joka on loikannut Robin of Loxleyn sukkahousuihin.

Robin Hood (Yhdysvallat, 2018)

Ohjaus: Otto Bathurst. Käsikirjoitus: Ben Chandler, David James Kelly.

Rooleissa: Taron Egerton, Jamie Foxx, Eve Hewson, Ben Mendelsohn, Jamie Dornan.

Kesto: 117 min. K-12.

Vaikka kyseessä onkin niin ikoninen hahmo, kuin Robin Hood, ja tällä on takanaan läjäpäin seikkailuita elokuvissa ja televisiossa, on hämmästyttävää, ettei niistä yksikään ole ollut täysin napakymppi.

Robin Hoodia ollaan milloinkin milloin testattu eri muodoissa. Jos yksi elokuvantekijä on epäonnistunut vakavoittamaan hahmoa, on koomikko ehkä löytänyt tavan parodioida tätä. Jos vanhanaikaiset miekanheiluttelut ovat alkaneet tuntua nuoresta yleisöstä jo laimealta, on animaatiostudio voinut saada idean tehdä hahmosta ketun.

Taas kerran olemme siis hyvin tutuilla vesillä. Ridley Scottin vuoden 2011 Robin Hood kaatui omaan kurttuotaisuuteen ja eeppisyyteensä. Siksi ehkä vuorossa on taas lennokkaampi ja mielikuvituksellisempi inkarnaatio.

Uusi Robin Hood tuntuu olevan niin sekava soppa eri vaikutteita, että sen ainoa onnistunut temppu on siinä, ettei aina ole aivan selvää keneltä se varastaa.

Tällä kertaa Robin of Loxleyn (Taron Egerton) ja Pikku-Johnin (Jamie Foxx) johtama ylesnousu sijoittuu omalaatuiseen vaihtoehtomenneisyyteen, joka ei tunnu seuraavan mitään loogista aikalinjaa. Kyseessä on jonkinlaisesta 1200-luvun futurismista.

Tekijät ovat halunneet raikastaa ikonografiaa, mutta eivät ole keksineet miten sen voisi tehdä käsikirjoituksen avulla.

Suurin osa elokuvasta on turhanpäiväistä toimintasoppaa, jota lähes mikä tahansa muu toimintaelokuva voisi tarjota. Helpotusta tarjoavat runsaat huumorin kukat, vaikka nekään eivät ole aina tahallisia. | Timo Alho

KAKSI TÄHTEÄ

Hyvää: Turhaa toimintaa ylipitkässä muodossa, ilman uusia ideoita.

Huonoa: Hauskoja hetkiä. Fantasiamainen asetelma kiehtoo aluksi.

Erityistä: Ensimmäinen Robin Hood -filmatisointi, Robin Hood and His Merry Men, nähtiin jo 110 vuotta sitten.

Burleski voimanlähteenä

Timo Luomanen Burleskin ammattilainen Petra Innonen a.k.a. Bettie Blackheartin ja dokumenttiohjaaja Iina Terho

Full of Love — Pakomatka pakastimesta

Ohjaus ja käsikirjoitus: Iina Terho

Kesto: 74 min. Sallittu.

Amerikkalainen, vaudevilleteatteriin perustuva, burleski on elänyt 2000-luvulla uutta kukoistusta kotimaassaan ja siten myös rantautunut muualle maailmaan.

Pääpisteinä tuntuvat olevan teatraalinen, hahmovetoinen esiintyminen ja omasta vartalonsa rohkea juhlistaminen.

Itse luomansa alter-egon kautta pystyy ehkä käsittelemään omaa seksuaalisuuttaan tavoilla, jota ei aiemmin uskonut itsestään löytyvän.

Hahmon kautta voi myös osoittaa omia mieltymyksiään kulttuuriin, historiaan ja muotiin. Vaikka paljasta pintaa esityksissä vilahtaakin, esiintyjä määrää täysin tahdin.

Dokumenttiohjaaja Iina Terho on halunnut tutustua tähän maailmaan ja ottanut tälle matkalleen Suomen johtaviin burleski-esiintyjiin kuuluvan Bettie Blackheartin (oikealta nimeltään Petra Innonen).

Projekti ei ole ollut nopea ja skandaalinkäryinen piilokamerakuvaus vähäpukeisten naisten takahuoneissa, vaan maltillisesti luotu naiseuden kuvaus jota tehtiin vuosia.

Projektin aikana Blackheart pääsee raottamaan taiteensa saloja ja ohjaaja Terho uskaltautuu myöntämään, ettei tunne kaikkia naiseuteen liittyviä mielikuvia omakseen.

Selkeimmäksi teemaksi nousee itsensä hyväksyminen ja kehittäminen. Tunnelma on vapautunutta ja luonnollista. | Timo Alho

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Vapautunut tunnelma. Mielenkiintoiset hahmot.

Huonoa: Ohjaajan ote ja itsensä yhdeksi pääkohteeksi ottaminen ei aina toimi.

Erityistä: Elokuvassa nähdään myös kansainväliset burleski-tähdet Satan’s Angel, Kitten de Ville, Scotty the Blue Bunny ja Erochica Bamboo.