Neljä näyttävää patsasta, mutta kuka voisi olla Miss Patsas Lappeenranta? – Katso kuvat naisia esittävistä patsaista ja valitse suosikkisi Etelä-Saimaan äänestyksessä

Teatteri Kesyn Piirakan paluu -satiirissa (2018) Lappeenrannan naispatsaat kinastelivat sijaintipaikoistaan. Rudolf Tegnerin kultainen Lykken Kaukaalla ja Kauko Räsäsen syrjitty Reikäenkeli Lauritsalassa halusivat itseään enemmän esille ja tykö, keskustan paraatipaikoille ja parrasvaloihin, mutta Nina Sailon Lotta ja Räsäsen Äiti Karjala pitivät kynsin hampain kiinni nykyisistä tonteistaan.

Kesyn keväältä syksyyn siirtyneessä uudessa tuotannossa Framilla ei todennäköisesti enää patsastella veistotaiteen parissa, mutta on vaivatonta kuvitella Lappeenrannan naispatsaiden peilaavan itseään nyt kokonaan uudesta vinkkelistä.

Joukossa on näet uusi tulokas, Kaunis Veera, joka tosin oli toisten naispatsaiden päässä takovana pelotteena jo Kesyn sketsissäkin, kenties jopa sen pontimena.

Mika Strandén Lotta (1985), Kaunis Veera (2020), Äiti Karjala (1993) ja Lykken (1900) ovat Lappeenrannan neljä naispatsasta.

Pinta paljaana ja piilossa

Kaunis Veera uhkuu aktiivista naiseutta, mutta siinä on nähtävissä myös poikamaista fantasiaa, kuten Etelä-Saimaan haastattelemat kuvataiteen tekijät ja tuntijat ovat aiemmin kertoneet (ES 15.8.).

Veeraa voi katsoa eroottisesti latautuneena ja seksuaalisesti provokatiivisena teoksena, vaikka yksi asiantuntijoista arvelikin upeasta Lykkenistä, että "siinä vasta dramatiikkaa ja erotiikkaa riittää".

Niinpä, Kaukaan kerhon puistikossa sijaitseva kultainen patsas ei jätä juuri mitään itsestään arvailujen varaan, vaan nauttii olemassaolostaan täysin palkein. Ero talvimantteliin puettuun Lottaan tai paksuun ja peittävään paitaan pukeutuneeseen Äiti Karjalaan on silmiin pistävä.

Mika Strandén Rudolf Tegnerin Lykken sijaitsee Kaukaan kerhon takana olevassa puistossa.

Kasvot esiin

Vaan entä jos vertaillaankin vain veistosten kasvoja? Kuka voisi kasvonpiirteidensä puolesta olla Miss Patsas Lappeenranta?

Reikäenkeli (1960) jää tästä katselmuksesta pois, ja sen paikan ottaa Veera. Äiti Karjala puolestaan paljastaa meille vain profiilinsa.

Patsaita yhdistävä seikka on, että ne ovat lahjoituksia. Tässä vielä joitakin muita strategisia tietoja veistoksista valinnan taustalle.

Lykken on valmistunut vuonna 1900, ja se on sijoitettu nykyiseen paikkaansa vuonna 1962. Tanskalaisen Tegnerin sensuellin patsaan on lahjoittanut Kaukaan tehtaiden tanskalainen johtaja Pouel Schleicher, joka halusi osoittaa arvostustaan ja kiitollisuuttaan hyvistä suhteista Kaukaalla.

Kullatusta naisesta ja tummasta miehestä koostuvassa teoksessa on vaikutteita antiikista ja art nouveausta.

Mika Strandén Nina Sailon Lotta sijaitsee pienessä puistossa Kirkkokadun varrella, kivenheiton päässä Veerasta.

Lotta on paljastettu syyskuussa 1985. Patsaan on lahjoittanut talousneuvos Pauli Talvio, jonka lottana toiminut Mirjami-vaimo oli myös sen mallina. Luonnollisessa koossa oleva patsas katsoo Kirkkokadun toiselle puolelle, rakennukseen, joka toimi suojeluskuntatalona ja jossa oli lottien ylläpitämä kahvila-ruokala sotien aikana.

Lotta on toinen naisen tekemä julkinen veistos kaupungissa. Sailon lähtöön valmiina olevan Lotta-patsaan lisäksi naisen veistämä julkinen teos löytyy kävelykatu Oleksilta. Turkulaisen Maini Pääläisen Norppa-patsas nousi lepäilemään kivilaatalle vuonna 1997.

Mika Strandén Kauko Räsäsen Äiti Karjala on näyttävä osa sankarivainajien muistoa kunnioittavaa teoskokonaisuutta.

Äiti Karjalan on hankkinut Karjalaan jääneiden sankarivainajien muistomerkkiyhdistys, ja se on pystytetty vuonna 1993. Kuollutta poikaansa kannatteleva nainen on tunnettu aihe kuvataiteissa, ja veistos on osa isoa kokonaisuutta, jonka on suunnitellut Jaakko Merenmies.

Sitä ympäröivään 70-metriseen mustaan kivimuuriin on hakattu 5 500:n sankarivainajien kotikunnat, nimet ja elinajat.

Mika Strandén Markku Hirvelän Rantapuistossa sijaitseva Kaunis Veera on uusin tulokas Lappeenrannan julkisissa naispatsaissa.

Veeran on lahjoittanut lappeenrantalainen liikemies Ossi Vilhu ja työstänyt kotkalainen Markku Hirvelä. Balladi Saimaalta -elokuvasta teemansa ottanut veistos on paljastettu elokuussa 2020.

Naisia löytyy muistomerkkeihin ikuistettuna myös kahdesta Wäinö Aaltosen tekemästä patsaasta. Suru ja usko tulevaisuuteen (1951) on keskustassa ja Seppelöidyt äidit (1960) Kesämäessä.

Lähde: Lappeenrannan kaupungin verkkosivujen artikkeli Lappeenrannan julkiset veistokset ja muistomerkit

Voit äänestää mielestäsi kauneinta patsasta tästä. Klikkaa ylöspäin osoittavaa nuolta suosikkipatsaasi kohdalla.