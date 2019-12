Rock in the City julkaisi neljä uutta esiintyjää, Lappeenrannassa soittavat muun muassa Amorphis ja Mokoma

Musiikkifestivaali Rock in the Cityn esiintyjäkaarti täydentyy. Uusimmat bändikiinnitykset ovat Amorphis, Mokoma, Viikate sekä Stam1nasta tutun Antti Hyyrysen ja YUP-kitaristi Jussi Hyyrysen veljesbändi WÖYH!

Jo aiemmin on kerrottu, että toista kertaa Lappeenrannassa järjestettävässä Rock In The Cityssä esiintyvät ruotsalainen Amaranthe, CMX, Klamydia, Kotiteollisuus, Peer Günt, Startovarius ja Turmion Kätilöt. Festivaalin kotimainen pääesiintyjä paljastetaan helmikuussa.

Kaksipäiväisen festivaalin päiväkohtaisten lippujen myynti alkoi maanantaina. Rock In The City järjestetään Kansalaistorilla 31.7.—1.8. Ikäraja festivaalille on 18 vuotta.