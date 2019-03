Neljän tähden kauhua, luonnon ylistyslaulua, porvariston hillittyä charmia sekä pikimustaa Trieriä — Lue arviot Lappeenrannan perjantain ensi-iltaelokuvista

Ajatuksia herättävää kauhua

Us (Yhdysvallat, 2019).

Kaikki muuttuu, kun perheen karmivat kaksoisolennot ilmestyvät kuvioihin.

Ohjaus ja käsikirjoitus: Jordan Peele.

Rooleissa: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Yahya Abdul-Mateen II, Anna Diop, Evan Alex, Shahadi Wright Joseph.

Kesto: 116 min. K16.

Toissavuoden jättihitteihin kuulunut Get Out oli kulttuurillinen ilmiö Yhdysvalloissa. Pieni, hahmovetoinen kauhuelokuva käsitteli rasismia moniulotteisesti.

Elokuvan takana oli aiemmin sketsikomediasta tunnettu Jordan Peele, jolle kyseessä oli esikoisohjaus. Get Outin puskista tuleminen tehosti elokuvan tuoretta näkökulmaa hyvin koluttuun genreen.

Kun Peele ilmoitti seuraavasta kauhuelokuvastaan — joka myös ottaisi yhteiskunnalliset näkökulmat huomioon — ei sillä ollut enää fuksivuoden yllätystä etunaan. Nyt rima oli jo korkealla ja pienestäkin kompuroinnista voitaisiin vetää johtopäätöksiä, että Get Outin menestys oli vain onnenkantamoinen.

Onneksi Us osoittaa, että Peele on aidosti vaikuttava ammattilainen, joka hallitsee välineensä suvereenisti. Kakkoselokuvan paineet on ehkä painettu villaisella, koska Peele tuntuu selvästi elokuvantekijältä, jolla on sanottavaa ja selkeä visio sanomansa välittämisestä.

Lähtökohta muistuttaa hieman Get Outista. Käsitellään afroamerikkalaista kokemusta hyvin valkoisessa maailmassa. Teemalliset alavireet kulkevat samaan aikaan ilmiselvinä ja syvällä. Eri katsojat voivat poimia eri allegorioita, kun päähenkilöiden identiteetit ovat suurennuslasien alla.

Pariskunta, Adelaide (Lupita Nyong'o) ja Gabe Wilson (Winston Duke) ja heidän lapsensa (Evan Alex ja Shahadi Wright Joseph) matkustavat rantatalolleen. Tarkoituksena on nauttia kesästä ja ystävien (Tim Heidecker ja Elisabeth Moss) seurasta.

Kaikki muuttuu, kun perheen karmivat kaksoisolennot ilmestyvät kuvioihin.

Kaksoisolento-asetelmalla Peele haastaa päähahmonsa ja kansakuntansa miettimään historiaansa. Se avaa syviä arpia ja kyseenalaistaa amerikkalaisen unelman.

Elokuva toimii ensisijaisesti kauhuna. Toiseksi satiirina. Sen yhteiskunnalliset viitteet ovat osa tehokeinoa, mutta Peele ei nojaa pelkästään niihin. Elokuvan yleisesti pahaenteinen tunnelma kasvaa kasvamistaan ja purkautuu yllättävin tavoin.

Us kasvattaa elokuvantekijän kunnianhimoa tutkia mielen syvimpiä sopukoita ja repiä kaikki pelottavimmat mielikuvat kaikkien nähtäväksi.

Se, mitä elokuvasta lopulta kokee pelottavimmaksi, on katsojasta kiinni. Harva selviää kokemuksesta vavahtamatta.

NELJÄ TÄHTEÄ

Hyvää: Mestarillisesti ja syvällisesti punottua jännitettä.

Huonoa: Pientä tyhjäkäyntiä.

Erityistä: Peel voitti Get Out -elokuvallaan Oscarin parhaasta käsikirjoituksesta.

Teemu Liakka Hirviemo ja vasa kuuluvat kauniin musiikin säestämän luontoelokuvan tähtiin.

Isänmaallisesti herkistävää luontoelokuvaa

Luontosinfonia (Suomi, 2018).

Ohjaus: Marko Röhr.

Kesto: 75 min. Sallittu.

Suomalaisen luontoelokuvan mestari Marko Röhr tuntuu aina — silloin kun ei ole tuottamassa kotimaisia elokuvia ja televisiosarjoja — tarttuvan tilaisuuteen painua suomalaiseen metsään tai veden pinnan alle oman intohimonsa pariin.

Hän on yhdessä kuvaaja Teemu Liakkan kanssa luonut suomalaisen luonnon ylistyslaulun. Kamera suunnataan kohti kansallisromanttisia maisemia, ja muun muassa joutsenet, karhut ja hirvet nousevat tarinan tähdiksi.

Nähdään klassista järvimaisemaa, uuden elämän kompurointia ja lumisia tuntureita. Eläimet vaihtelevat majesteetillisesta karhuemosta hauskasti luikertelevaan saukkoon. Röhrin tuntien pieneltä sukellusreissulta ei voida välttyä.

Tunteen kuohuilta on vaikea välttyä, kun Panu Aaltion Vantaan sinfoniaorkesterille, 40-hengen kuorolle ja solisti Johanna Kurkelalle säveltämä musiikki nousee.

Luontosinfonia on häpeilemättömän romanttinen Suomen luonnon esittelemisessä. Se nykii juuri oikeista sydänlangoista ja luo katsojaan ylpeyttä kauniista maisemistamme.

Usein kuvan täydellisyys, yhdessä eeppisen musiikin kanssa luo jopa turhan täydellisiä hetkiä. Liikutus voi muuttua huvitukseksi. Dramaattiset iskut voivat osua jopa liian napakymppiin.

Luontosinfonia sisältää täydellisesti vangittuja hetkiä. Se on ylistys Suomen luonnolle lähes korneissa mittasuhteissa.

NELJÄ TÄHTEÄ

Hyvää: Upeasti kuvattu. Musiikki.

Huonoa: Kaiken eeppisyys lipsahtaa pariin otteeseen jo liiallisuuden puolelle.

Erityistä: Röhrin muihin luontoelokuviin lukeutuvat Vedenalainen Islanti, Neljä elementtiä, Metsän tarina, Järven tarina ja Ailo — pienen poron suuri seikkailu.

Guy Ferrandis Ex-aviopari (Agnés Jaoui ja Jean-Pierre Bacri) osallistuvat hienoihin pihajuhliin, joiden vieraina on vaikutusvaltaisia ja ajasta jääneitä viihdyttäjiä.

Porvarillinen ranskalaisdraama

Puutarhajuhlat (Place publique, Ranska, 2018).

Ohjaus: Agnés Jaoui. Käsikirjoitus: Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui.

Rooleissa: Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker.

Kesto: 98 min. K12.

Tuntuu siltä, että valtaosa Suomeen saatavista ranskalaisdraamoista kuvaa hyvin toimeentulevien, keski-ikäisten, kultivoituneiden ihmisten huolia. Linssi on ehkä kapoinen, mutta antaa ainakin hyvän tekosyyn sijoittaa tapahtumat esimerkiksi romanttiselle ranskalaiskartanolle.

Näyttelijä-ohjaaja Agnés Jaouin uusin on kuohkea, mutta hieman melankolinen komediallinen draama puutarhajuhlista, joissa vanhat ja uudet tutut törmäävät rönsyileviin keskusteluihin viihdeteollisuudesta, yhteiskunnasta ja sydänsuruista.

Asetelma muistuttaa viimevuotista C'est la vie! — häät ranskalaiseen tapaan -elokuvaa, mutta näkökulma on nyt vähemmän duunarimainen.

Vivahdetta tuodaan nyt sillä, että elokuvan keskushenkilö Castro (Jean-Pierre Bacri) on uransa ehtoopuolella. Entinen televisiotähti ei tunne oloaan kotoisaksi tuottajaystävänsä juhlissa, kun muihin vieraisiin kuuluvat muun muassa ex-vaimo (Jaoui) ja Castron dinosaurukseksi itsensä tuntemaan saava nuori tubettaja (Yvick Letexier).

Tummasävyinen ja mysteerinen prologi vihjailee siitä, ettei ilta tule ehkä kulkemaan aivan odotettuun tapaan.

Mielenkiintoisinta on seurata, kuinka ulkopuolinen maailma alkaa vuotaa eksklusiivisiin juhliin. Esille nousee julkisuuden teema ja se, kuinka vanha ja uusi media tämän käsitteen kokevat. Samalla puutarhajuhlien vieraat vastakkainasettelevat myös kyynisyyttä ja idealismia tässä muuttuvassa maailmassa.

Porvariston hillitty charmi ei auta kaikkia hahmoja pidettävyydessä. Siksi aivan kaikkiin kohtauksiin ei jaksa paneutua.

Elokuva pystyy säilyttämään kipakan sanailun tarpeeksi energisenä, että alkupalojen ja skumppalasien äärellä patsastelua jaksaa seurata ja odottaa, mihin alkukuvissa vilahtanut haulikon piippu lopulta osoitetaan.

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Hyvä tunnelma. Makoisaa dialogia.

Huonoa: Osa hahmoista jää etäisiksi. Jumiutuu juhlien kuvailuun.

Erityistä: Jean-Pierre Bacri on ollut näyttelemässä ja käsikirjoittamassa kaikissa Agnés Jaouin elokuvissa.

Christian Geisnæs Matt Dillon näyttelee inhasti sarjamurhaajaa Lars von Trierin mielipiteitä jakavassa elokuvassa.

Trierin oodi ihmisen kamaluudelle

The House that Jack Built (Tanska/Ranska/Saksa/Ruotsi/Belgia, 2018)

Ohjaus: Lars von Trier. Käsikirjoitus: Jenle Hallund, Lars von Trier.

Rooleissa: Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman.

Kesto: 153 min. K-18.

Lars von Trier on aina haastanut katsojiaan ja haastanut mediaa elokuviensa ulkopuolella. Kyseessä on ongelmallinen mies joka on taistellut demoniensa kanssa hyvin näkyvästi. Tämä on nostanut kaiken valkokankaalle.

Siksi ei ole koskaan kovin järkyttävää mitä Trier päätyy tekemään — kuinka järkyttävä lopputulos sitten onkaan.

The House that Jack Built on kaksi ja puolituntinen elokuva sarjamurhaajasta. Se tuntuu olevan tavallaan myös vastaus Trieriä vastaan osoitetuista syytöksistä tämän nais- ja ihmisvihasta. Tavalliseen tapaansa ohjaaja ei kuitenkaan myönnyttele ketään. Suorastaan päin vastoin tuplaa panoksensa ja vuoraa kaiken pikimustalla komedialla, joka vain syventää katsojan hämmennystä.

Katsomiskokemus voi olla raskas. Ikävintä on siinä, ettei elokuva ole teemoiltaan tai toteutukseltaan haastava, vaan päätyy olemaan usein jopa flegmaattinen, ilman että se tuntuisi viestivän mitään merkittävää.

Matt Dillon on nappivalinta sarjamurhaajaksi. Tämä mielyttävän näköinen arkkitehtimies on oppikirjaesimerkki lajistaan. Ensimmäinen tappo syntyy emaskuloinnin johteesta. Sen tuoman tunteen myötä nälkä kasvaa.

Hetkittäin tuntuu siltä, kuin Trier olisi kirjoittanut omia tuntemuksiaan Bruno Ganzin kertojaäänen suuhun. Suoraa tarjoiltuna katsojalle. Mutta viesti on suttuinen: se on samalla lunastusta hakeva hätähuuto ja narsistisen neron uhous hölmölle maailmalle.

Ainakin Trier on yhä rehellinen.

KAKSI TÄHTEÄ

Hyvää: Upeasti ja monimuotisesti muodostettuja ajatuksia.

Huonoa: Vastapainona paljon ankeutta.

Erityistä: Sijoittuu Yhdysvaltojen luodeosaan, mutta on kuvattu Ruotsissa ja Tanskassa Trierin lentopelon vuoksi.