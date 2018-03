Läskisoosi maistuu lapsuudelta — Läskisoosikerho kokoontuu kerran kuussa nauttimaan kotoisasta mausta Ruokolahden läskisoosikerholaisilla on jäsenkortti, mutta soosista pääsevät nauttimaan muutkin kuin kerholaiset. Tomi Raijas Antti Seppä Kokkaa läskisoosia ravintola Alppimajassa Ruokolahdella.

Joillakin ruokalajeilla on voima saada ihmiset kokoontumaan yhteen ja perustamaan jopa kerhoja ja yhdistyksiä. Tällainen ruoka näyttäisi olevan läskisoosi.

Ruokolahdella on jo seitsemän vuoden ajan kokoontunut läskisoosikerho, joka kerääntyy kerran kuukaudessa syömään perinneherkkua ravintola Alppimajaan. Seuraavan kerran soosia haudutellaan huomenna keskiviikkona.

Läskisoosi valmistetaan rasvaisesta siankyljestä. Ravintoloitsija Tomi Raijaksen mukaan tarpeeksi paksua ja läskistä lihaa on vaikeaa löytää tavallisen kaupan tiskiltä. Liha onkin tilattu Roinilan tilalta Kangasniemeltä.

— Lihan pitää olla tarpeeksi paksua niin, että se pysyy koossa, kun soosia haudutetaan tuntikausia.



Läskisoosikerhon ruokkimiseksi tarvitaan 10 kiloa siankylkeä ja toinen mokoma perunoita, jotka keitetään ja tarjoillaan kuorineen päivineen.

Aluksi kylkisiivut ruskistetaan. Pannulle jäävää rasvaa ei heitetä pois, vaan se kuumennetaan, laitetaan mukaan voita ja suurustetaan ruokolahtelaiseen tapaan ruisjauhoilla.

Mukaan lisäillään vettä, suolaa, pippuria ja sipulia. Sen jälkeen perinneherkkua kypsennetään liedellä nelisen tuntia.



Läskisoosi-illallinen on avoin kaikille, mutta kerhon virallisen jäsenyyden ja jäsenkortin saa kahden soosittelun jälkeen. Jäseniä on lähes 40.

Marleena Liikkanen Läskisoosiin tarvitaan sipulia, jauhoa suurustamiseen, suolaa, pippuria ja tietenkin rasvaista siankylkeä..

Raijaksen mukaan läskisoosikerhon perustaminen oli nyt jo edesmenneen Hanski Paakin idea. Paakki oli perinneruokien ystävä ja halusi paluumuuttajana kehitellä Ruokolahdelle mukavia yhdessäolemisen tapoja.

Läskisoosin tuoksu ja maku nostaa etenkin monille iäkkäämmille ihmisille nostalgisia muistoja mieleen. Kaloreita ei kerhossa lasketa. Salaattia ei ole tarjolla, vaan läskisoosin kanssa tarjoillaan suolakurkkuja ja etikkapunajuuria.

— Kerran kuukaudessa on oikeus ottaa rennosti, vaihtaa kuulumisia ja syödä vähän tanakammin, Raijas arvioi.



Yksi kerhon kantajäsenistä on Heikki Bohm, jonka mielestä läskisoosissa on kenties parasta sen kotoisa maku.

— Tämän ikäiselle, olympiavuonna syntyneelle kaverille, maku on tuttu lapsuudesta. Isäni oli Karjalan evakkoja ja piti rasvaisesta ruuasta: karjalanpaistista, silavaisesta joulukinkusta ja läskisoosista.

Kerholaisten ydinjoukon muodostavat Bohmin mukaan Rasilan pojat, eli 1960—1970-luvun taitteessa Rasilassa hengaillut nuoriso. He muistavat muun muassa, miten ravintola Alppimajan rakennuksessa sijaitsi aikoinaan Osuuskauppa.

— Läskisoosikerhon tapaamisissa pääpöytä on itse asiassa täsmälleen samalla paikalla kuin lihatiski, jonka takaa Marjamäen Väiski myi aikoinaan lihaa, Heikki Bohm muistelee.

Läskisoosikerhon tapaamisissa ei olekaan kyse kulinaristisesta hifistelystä, vaan sosiaalisesta tapahtumasta.

— Aika paljonhan siinä on mukana hurttia huumoria.

Bohm pitää hyvänä tapaamisten epämuodollisuutta. Velvoitteita ei ole, vaan soosille saavutaan, jos ehditään ja muistetaan.

— Näillä ikävuosilla on vaarana havahtua siihen, että oho, menikö se keskiviikko jo, Bohm nauraa.



Läskisoosi-ilta ravintola Alppimajassa Ruokolahdella 14.3. kello 18.30.