Lemi on tyrkyllä metallin pääkaupungiksi – Suomen metallipääkaupunkia etsitään kyselyllä, ja Stam1nan kotikunnalla on hallussaan ykkössija

Metalligenre on voimissaan Etelä-Karjalassa. Muilla maakunnan paikkakunnilla on kuitenkin kyselyssä vielä kirittävää, sillä toisena olevasta Joensuusta on kisaan ilmoitettu jo 148 yhtyettä, yli sata enemmän kuin melkein yhtä suuresta Lappeenrannasta.