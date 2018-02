Kirjojen sankareita Citytunnelissa, Kasukkalassa, Rajapatsaalla ja Pulpilla — Näiden kirjojen tapahtumat sijoittuvat eri puolille Etelä-Karjalaa Esittelemme muutamia romaaneja, jotka sijoittuvat Etelä-Karjalaan. Aarne Mikonsaari/EKM Citykäytävä on cool-menomesta Kiba Lumbergin 1970-luvulle sijoittuvissa romaaneissa.

Kirjoja lukemalla on antoisaa tutustua vieraisiin paikkoihin, menneisiin aikoihin ja muihin kulttuureihin. Mutta vähintään yhtä mukavaa on lukea tarinaa, joka sijoittuu omalle kotiseudulle.

Lappeenranta ja Imatra toimivat lukuisten romaanien tapahtumapaikkana. Kirjojen päähenkilöitä liikkuu myös maakuntamme pienemmillä paikkakunnilla.

Tunnetuimpia alueesta kertovia kirjoja löytyy Laila Hirvisaaren (ent. Hietamies) Lehmusten kaupunki -sarjasta, joka tunnetaan myös Lappeenranta-sarjana, sekä Heikki Hietamiehen tuotannosta.

Yksi uusimmista alueelle sijoittuvista romaaneista on Annamari Marttisen Vapaa, jossa ollaan Konnunsuon vastaanottokeskuksessa Joutsenossa.

Myös monet lastenkirjat sijoittuvat eteläkarjalaisille tuttuihin paikkoihin. Lappeenrannan historiaa voi lukea Sointu Matikaisen Mustasta pässistä. Imatralaisessa hotellissa ja jalkapallokentällä pyöritään Heta Salmen kirjassa Välkyt veet ja kellarin jengi

1. Pirjo Tuominen: Vihreät oksat

Sukuromaani, jonka keskipisteenä on talo Lappeenrannan Kaivokadulla. Talossa asuu neljä sukupolvea naisia, ja tapahtumat ulottuvat keisarinajan varuskuntakaupungista nykypäivään.

"Elsi oli päässyt Lappeenrannan teknilliseen korkeakouluun heidän tutustumisensa jälkeen ja valmistuisi diplomi-insinööriksi. Hän oli koko opiskeluaikansa asun Rean kodissa vanhassa tehtaanhuvilassa Voisalmensaarella. Sieltä oli aikamoinen kierros kaupungin keskustan kautta Skinnarilaan."

"Kaivokatu oli sijainnut lähellä Lappeenrannan kaupungin nykyistä toria, jossa Rean lapsuudessa aukeni pelkkä suuri kolmikulmainen hiekkakenttä. Sen pohjoisella reunalla seisoivat Työväentalo ja Palokunnantalo. Rea muisti Helenan kertoneen, että kapinan aikana Työväentalon edustalle oli haudattu taistelussa kaatuneita punaisia. Nyt samalla paikalla nautittiin torikahveista. Hiekkakentän eteläpää oli ollut Realle tärkeä paikka, sinne oli sijoitettu keinut korkeiden kurttulehtiruusupensaiden katveeseen. Hän jaksoi vielä muistaa, miten ruusut olivat tuoksuneet lämpiminä kesäiltoina."

Seppo Rautiovaara Kasukkalan maalaismaisemissa seikkaillaan Pauli Matikaisen lastenkirjoissa.

2. Pauli Matikainen: Meidän talvi

Lastenkirjasarja eletään lapsuutta Lappeenrannan Kasukkalassa 1980-luvulla.

"Hiihdon MM-kilpailujen aikaan me lähdettiin taas Rengasmontulle laskemaan mäkeä. Ensin tehtiin pujottelurata montun pisimpään rinteeseen panemalla risuja maahan pystyyn pienten välimatkojen päähän toisistaan. Laskiessa risut piti kiertää."

Seppo Rautiovaara Rutolan kylässä elettiin kovaa talvea vuonna 1918. Siitä kertoo Heikki Hietamiehen Naisten talvi.

3. Heikki Hietamies: Naisten talvi

Tositapahtumiin perustuva romaani Rutolasta kansalaissodan aikaan. Kylän miehistä teloitettiin 47 ja kylään jäi 26 punaleskeä ja 60 orpoa.

"Minkä naiset olisivat sille touhulle mahtaneet. Kaupungin esikunnasta limppasi Sahaniemelle milloin kukakin höyrypää innostamaan niemen miehiä. Eivät ne enää tammikuun alussa mitään lisäinnostusta olisi tarvinneet. Silloin oli jo joka pytingissä kivääri sängyn alla tai reilusti seinällä roikkumassa."

4. Kiba Lumberg: Musta perhonen ja Repalaiset siivet

Romaanit romanitytön elämästä 1970-luvun Lappeenrannassa



"Lauran mukana alan liikkua nuortenpalvelussa ja sitykäyvällä. Sitykäytävä on kauppakuja, missä on pieniä kauppoja, lahjatavaraliikkeitä ja levykauppa. Näin syksyllä nuoret istuskelevat käytävän syvennyksissä. Viikonloppuisin nuorisoa tulee aina Imatralta saakka, ja sitykäytävä on nuorison diivailun aiheena."

5. Petter Sairanen: Muisti on unta

Romaani surusta. Teos on sekoitus fiktiota ja faktaa. Kirjassa liikutaan paljon Lappeenrannan keskustassa, Saimaalla ja sen rannoilla sekä muualla Etelä-Karjalassa.

"Pyöräilimme Lappeenrannasta Imatralle ystäviemme luokse saunomaan. Ajelimme rantareittiä, Joutsenon pohjoispuolella tie seurailee rantaa ja sitä on mieluista pyöräillä. Liikennettäkin on vähänlaisesti verrattuna Kuutostiehen. Ilottulan kohdalla auringon säteet loistivat ruskan värjäämissä puissa ja kuulas valo hehkui kirkkaana Suur-Saimaan yllä."

6. Maria Kuutti: Anna ja Elvis kylpylässä, Anna ja Elvis ja verraton vaari

Lastenkirjoja. Tapahtumat sijoittuvat Imatran kylpylään ja Lappeenrantaan.

Aki Laurokari Päähenkilö pohtii Rajapatsaan arkkitehtuuria kirjassa Vuoksen pyörre.

"Meidän piti lähteä lomamatkalle Italiaan, mutta menimmekin Imatran kylpylään. Pettymys ei ollut niin iso kuin voisi luulla. Olin jo tottunut tällaiseen."

"Selvisi, että Elviksen perhe oli käynyt Hiekkalinnalla joka vuosi. Tällä kertaa teemana oli kuulemma viidakko. Hiekasta oli rakennettu linnan lisäksi muun muassa apina, hai ja erilaisia kasveja. Ne olivat todella hienoja!"



7. Toni Rautio: Vuoksen pyörre

Dekkari, jossa yksityisetsivä selvittää Vuoksen rannalta surmattuna löytyneen koulutytön murhaa. Imatran lisäksi liikutaan Ruokolahdella, Joutsenossa ja Lappeenrannassa.

"Jäntti lähestyi määränpäätään, joka oli Hotelli Anna Kern, taisi olla jo entinen hotelli. Hotellin kohdalla hän huomasi rakennusyrittäjä Huhtaniemen hulppean auton...Hän maleksi kaupan kulmalla lehteä selaillen ja ihmetellen Rajapatsaan arkkitehtuuria, alkoiko Venäjä jo täältä, sen verran kummallisen näköisiä taloja seudulla sijaitsi."



8. Outi Alm: Veden viiltämä

Romaani naisesta, joka on vapautunut vankilasta surmattuaan lapsensa. Hän palaa lapsuuskotiinsa Imatralle, ja Imatrankosken uoma vetää häntä puoleensa.



"He ovat täällä taas, venäläiset. Niin kuin sata vuotta sitten. Mutta nyt he joutuvat kääntämään kameransa linssit tyhjään ja ammottavaan rotkoon, joka on täynnä suuria lohkareita. He näkevät kosken, joka on hengetön, kuollut...Minä kuljen nopeasti heidän ohitseen niin kuin paikkakuntalaiset tekevät...Kävelen padolle asti. Turistien äänet jäävät taakse, he eivät yleensä viitsi tulla tänne asti. Kauempana Vuoksella lipuu yksinäinen kalastajan vene lähellä rantaa."



9. Teemu Kaskinen/Heikki Heiskanen: Norsu tulee

Dekkari, jossa selvitetään raiteiltaan suistuneen matkustajajunan tapausta. Turmassa kuolee kymmeniä ihmisiä, joukossa Joutsenon kaupunginhallituksen puheenjohtaja.



"Ajoimme Pulpille. Osoite oli Siwan takana olevassa kerrostalossa. Rappukäytävän ovi oli auki. Kolmannesta kerroksesta löysimme oven, jossa luki Pulli”.

Mika Strandén Norsu tulee dekkarissa päähenkilö hakeutuu Pulpin Siwan takana olevaan kerrostaloon.

Lisää kirjoja:

Lappeenrannasta

Veli-Matti Lihavainen: Viimeinen palvelus ja Komisario Vainio

Kaiho Nieminen: Perilliset, Äiditön mies, Valtakunta, Tavallinen impi, Lovistoori

Olavi Henrkisson: Miekkatanssi

Matti Summanen: Haukka lentää

Martti Kainulainen: Oi Suomi synnyinmaa

Annikki Bärman; Korvikerunous

Sulevi Manner: Ristilukki

Impi Karhula: Rakuunoiden kaupungissa

Olavi Uoma: Luurankotakki

Ilmari Kianto: K.H.P.V. Kohtuullisen hutikan pyhä veljeskunta: yhteiskunnallinen boheemisatiiri

Timo Härkönen: Vanhempieni työpaikka on maasotakoulu

Imatralta



Laila Hirvisaari: Imatrankoski-sarja

Kauko Vilkko: Hänspotteri



Risto Manérus: Jalankulkijan kertomuksia



Unto-Olavi Niittykukka: Viisi vuodenaikaa, 1995

Ensi Niinivaara: Terässolmujen laakso

Erkki Ilmari: Kaukopää: teollisuusromaani