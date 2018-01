Roast-arvio: Mari Hynynen ja Kaisu Kärri naulasivat Jouni Hynysen Kehruuhuoneen nojatuoliin yhdeksän tuuman rautanauloilla Sikahauska stand up klubi: Jouni Hynynen Roast Kehruuhuoneella 19.1. Roastaajina Panu Kärri, Zaani, Jari Sinkkonen, Kaisu Kärri, Mari Hynynen ja Aatu Raitala. Arttu Muukkonen Jouni Hynynen jaksoi nauraa, kun hänelle kettuiltiin olan takaa.

Suurinta lappeenrantalaista julkkista Jouni Hynystä on viime vuosien aikana roastattu kolme kertaa, mutta Hynys-roastit ovat aina tapahtuneet muualla kuin Lappeenrannassa. Hienoa, että viimein sellainen saatiin myös miehen kotikaupunkiin.

Hynynen kiinnostaa edelleen: Kehruuhuoneen roast myytiin hyvissä ajoin loppuun, ja Sikahauskan Facebook-sivuilla riitti viimeiseen asti lippujen kyselijöitä.

Kehruuhuoneelle tehtiin myös toisenlaista roast-historiaa: Hynysen roasti oli ensimmäinen lappeenrantalainen roasti, johon on myyty pääsylippuja. Vaikka stand up on rantautunut Lappeenrantaan tiukasti jo vuosien ajan, tämä laji on odottanut tulemistaan.

Kannatti odottaa. Noin kahden tunnin Hynys-roast oli tiukkaa ja nautittavaa viihdettä. Roastaajat lähestyivät kohdettaan tarpeeksi eri kulmista. Hynynenhän on roastaamisen mallikohde: kun takana on sopivasti värikäs elämä, roastaamiselle, eli vittuilemiselle löytyy tarpeeksi aineistoa.

Ensimmäinen roastaaja, stand up –koomikko Zaani on pyörinyt Kotiteollisuuden mukana vuosia ja tuntee bändin jäsenet hyvin. Zaani roastasi setissään muista roastaajia näiden tuntemattomuudesta ja haikaili André Wickströmin ja Pirjo Heikkilän perään.

Illan päätähden piti olla Jouni Hynynen, mutta sellaisiksi nousivat nämä kaksi naista.

Niin mahtavia koomikoita ja roastaajia kuin Heikkilä ja Wickström ovatkin, kumpikaan tuskin olisi ylittänyt Kehruuhuoneella lappeenrantalaisen musiikki-ja kulttuurielämän monitoiminaista Kaisu Kärriä ja Hynysen vaimoa Mari Hynystä. Illan päätähden piti olla Jouni Hynynen, mutta sellaisiksi nousivat nämä kaksi naista, jotka roastasivat kekseliäästi niin Jouni Hynystä kuin muitakin roastaajia.

Arttu Muukkonen Kaisu Kärri lauloi Jouni Hynys -roastinsa lopuksi kehittelemänsä Kotiteollisuusmusikaalin yhden biisin. Kaisu Kärrin roasti oli monipuolinen ja älykäs, samoin kuin Hynysen vaimon Mari Hynysen roasti.

Kaisu Kärri huipensi älykkään ja monipuolisen roastinsa kehittelemänsä Kotiteolliuusmusikaalin yhteen biisiin ja soitti itse kitaraa, vaikkei sitä oikeasti osaakaan soittaa. Huikea suoritus monisatapäisen yleisön edessä.

Mari Hynynen oli kirjoittanut roastinsa älykkäästi ja tarkasti. Totta kai roastiin tulee mahtavaa lisämaustetta, kun roastaaja ja roastattava ovat aviopuolisoita, ja Mari Hynynen osasi herkutella tällä hienosti. Hänen esiintymisensä oli suvereenia.

Perintöprinssiksi nousi lappeenrantalaislähtöinen stand up –koomikko Aatu Raitala, joka näytti vähättelijöilleen närhen munat. Jari Sinkkonen oli lukulaseissaan sympaattinen ja Jouni Hynynen roastasi varmalla otteella roastaajiaan.

Nyt kun roast-kulttuuri on saatu Lappeenrannassa avattua, sitä kannattaa ehdottomasti jatkaa. Panu Kärri ja Sikahauska ottanevat ehdotuksia roastattavista vastaan esimerkiksi Sikahauskan Facebook-sivulla.

Juttua muokattu 20.1. klo 17.20. Korjattu Mari Perankosken nimi Mari Hynyseksi.