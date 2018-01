Winkin voimin teatteri täyteen — Kulttuurilaitosten myynti siirtyy Lappeenrannan asiakaspalvelulle Myös orkesterin lipputuloja on tarkoitus lisätä. Lappeenranta etsii keinoja teatteritilan tulojen kasvuun. Kai Skyttä Kaupunginteatterin yleisömäärä on uudessa talossa ollut hienoisessa kasvussa, ja tiiviillä ryhmämyynnillä on tarkoitus pysyä samalla uralla.

Lappeenranta rukkaa kulttuurilaitostensa myynnin uuteen kuosiin. Teatterin esitysten ja orkesterin konserttien ryhmämyyntiä alkaa helmikuun alusta hoitaa kaupungin asiakaspalvelukeskus Winkki muun asiakaspalvelunsa ohessa.

Teatterikatsomon täyttöaste on tärkein tavoite, mutta orkesteriyleisön kasvuunkin kohdistuu odotuksia.

Myynnin uudistamisen taustalla on kaupunginteatterin myyntineuvottelijan määräaikaisen tehtävän päättyminen. Myyntineuvottelijan tehtävänä oli marraskuusta 2016 lähtien lisätä bussien määrää kaupunginteatterin parkkipaikalla.

Mika Strandén Viestintäjohtaja Alina Kujansivun mukaan markkinoinnin ja myynnin keskittäminen tuo synergiaetuja.

Bussiryhmien määrä kasvoi jonkin verran.

— Määräaikainen tehtävä osoitti, että aktiiviselle myyntityölle on jatkuva tarve, kaupungin viestintäjohtaja Alina Kujansivu sanoo.

Tapahtumamarkkinointi säilyy viestintä- ja markkinointitiimillä. Ryhmämyynnin uudistamisessa isoin muutos on Winkin työntekijöiden kasvava rooli. He eivät enää vain myy lippuja kaupungintalon palvelupisteessä tai teatterin lippuluukulla, vaan tekevät aktiivista myyntityötä esimerkiksi puhelimitse.

Miten tarvittava asiantuntemus taataan?

— Henkilöstöllä on velvoite tutustua tarjontaan, ja sitä tehdään jo harjoituksista lähtien, kun ohjelmisto on tiedossa, Kujansivu kertoo.

Sen pitäisi helpottaa myynnin kohdistamista oikealle ryhmälle.

Lappeenrannan markkinointi- ja viestintäbudjetti on vuonna 2018 450 000 euroa, josta Gosaimaan osuus on 150 000. Lopusta teatterin osuus on noin neljännes.

— Osuudet ovat peräisin toimialojen omista, aiemmista budjeteista.

Teatteri ja orkesteri ovat hyötyneet eniten.

Kaupunginorkesterin myyntiäkin on tarkoitus terhakoittaa. Orkesteri on toivonut apua lipputulojen kerryttämiseen, mikä edellyttää yleisömäärän kasvua nykyisestä. Konserteissa on käynyt viime vuosina 12 000—16 000 kuulijaa vuodessa.

— Teatterikatsomon täyttöaste on tärkein tavoite, mutta orkesteriyleisön kasvuunkin kohdistuu odotuksia.

Yksittäinen konsertti on erilainen myytävä kuin usein esitettävä näytelmä. Konserteissa katse kohdistuu lähialueen erikoisryhmiin.

— Syksyn 2017 flamencokonserttia olisi voitu myydä kouvolalaisille tanssiharrastajille, Kujansivu antaa esimerkin.

Ryhmien kaupunkiin saamisen myötä niitä on tarkoitus ohjata Lappeenrannan muihinkin kulttuurilaitoksiin, kuten museoihin.

Kaupunginteatterissa on ohjelmiston ohella myytävänä tilaa. Sen myynti säilyy teatterin omissa käsissä. Teatteritilan ulosvuokraus on ollut vähäistä johtuen joko halvemman ja paremman tilan löytymisestä tai teatterin omasta käyttötarpeesta.

Esimerkiksi Lappeenranta-sali on isompi ja halvempi.

— Kaupungilta vuokrattavat tilat ovat erilaisia eivätkä kilpaile keskenään, Kujansivu näkee.

Hänen mukaansa Lappeenranta-salin asiakaspalveluhenkilökunta tarjoaa tilakyselijöille teatteriakin. Ulosvuokrausta on rajoittanut myös henkilöstöresurssi ja uuden tekniikan opettelu.

— Kaupungintalon ja teatterin tekninen henkilökunta opettelee eri tilojen järjestelmien käytön, jotta voivat työskennellä kaikissa tiloissa ja jotta tilanne paranee.

Imatralla eri tavalla

Lappeenranta keskittää kulttuuripalveluidensa myynnin ja markkinoinnin muuhun asiakaspalveluun ja markkinointi- ja viestintätiimille.

Lappeenrannan strategia linkittää kulttuurin, matkailun ja tapahtumat yhden porukan näppeihin. Tiimin taustalla on säästö- ja synergiasyyt, ja työn keskittyminen kaupungin omalle henkilöstölle.

Imatra kauppaa kulttuuria, kulttuuritiloja, matkailua ja tapahtumatuotantoa toisella tavalla. Työ on ulkoistettu markkinointiyhtiö Imatra Base Campille, jonka jokaisella työntekijällä on oma erikoisalueensa.

Imatra Base Campin vuosibudjetti on tänä vuonna 700 000 euroa, joista runsas puolet menee markkinointiin, matkailuinfotoimintaan ja muihin palveluostoihin. Summa on suurin piirtein sama kuin Lappeenrannassa.