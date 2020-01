Beethovenin ja Vesalaisen tasavuosijuhlat kuuluvat kaupunginorkesterin keväässä — Naisten määrä konserttien solisteina kasvaa kohisten, mutta Laulava Lappeenranta on tällä erää kuopattu

Kaupunginorkesterin kevätkausi alkaa Lappeenrannassa torstaina. Kevään ohjelmistoa katsellessa on oikein hieraistava silmiään. Orkesterin soittolistalla, painettuna säveltäjänimenä ohjelmalehtisessä, ei ole ainuttakaan Wolfgang Amadeus Mozartin sävellystä.

Tiettävästi WA soi kevään käynnistävissä ilmaisen sisäänpääsyn konserteissa pääkirjastossa, mutta yleisön toivelistan ikuisen ykkösnimen pudotus kauden ohjelmiston säveltäjänimistä on harvinaista. Mozart on ollut orkesterin soitetuin säveltäjä ainakin viimeiset neljä vuotta.

— Ohjelmistossa painottuu 1800-luvun musiikkiin, orkesterin intendentti Milko Vesalainen perustelee.

Mozart kuoli vuonna 1791.

Toinen kestosuosikki on Ludwig van Beethoven, jonka syntymästä tulee puolestaan kuluneeksi 250 vuotta tänä vuonna ja jonka juhlavuotta orkesteri viettää soittamalla säveltäjämestarilta kuusi biisiä jo keväällä. Määrä on paljon puolelle vuodelle, sillä Ludwig van on aiemmin soinut kuudesti kokonaisinakin vuosina ainoastaan 2017 ja 2019.

Beethovenin ja Mozartin soittamisen vertailussa mielenkiintoista on, että Mozartin musiikki on yleensä soinut Beethovenia useammin. Ilman Beethovenin säveliä ohjelmisto soi esimerkiksi viimeksi syksyllä 2018.

— Beethoven korostuu juhlavuonna.

Solistivalintojen lähtökohta on yleensä näiden kiinnostavuus taitelijoina. Milko Vesalainen

Mozartittomuuden ohella toinen silmiin pistävä seikka orkesterin kevätkaudessa on runsas naissolistien määrä. Etelä-Saimaa kertoi joulukuussa 2019, että orkesterin solisteista vain kolmasosa on ollut naisia vuosina 2016—2019.

Orkesterin solistina vierailee 16 laulajaa tai muusikkoa keväällä 2020, ja heistä on naisia yhdeksän, lähes 60 prosenttia, joten vääristynyt tilasto oikenee hivenen.

— Hyvä, jos näin on. Solistivalintojen lähtökohta on yleensä näiden kiinnostavuus taitelijoina.

Myös säveltäjätilasto kohenee naisten osalta: ohjelmistoon on päässyt yksi naisen säveltämä biisi, kun Louise Farrencin 3. sinfonia päättää kevätkauden. Johtajanpuikkoa naiset eivät saa käteensä keväällä 2020.

Orkesteri esittää säveltäjä Paavo Heinisen tilausteoksen maaliskuussa. Divertimento on orkesterin kolmas teos Heiniseltä kolmena viime vuotena. Edelliset Heinisen kantaesitykset soivat keväällä 2017 ja 2019.

Miksi Heininen säveltää taas orkesterille?

— Täytän 50 tänä vuonna, ja sävellys on minulle omistettu lahja, Vesalainen vastaa.

Kai Skyttä Lappeenrannan kaupunginorkesterin intendentti Milko Vesalainen täyttää 50 ja saa lahjaksi itselleen omistetun sävellyksen. Kuvassa Vesalainen seuraa, kun Anni Niemelä nostaa Lappeenrannan laulukilpailujen aloittajan nimen Charlotta Kivistön pitämästä maljasta tammikuussa 2016.

Hänen mukaansa orkesteri maksaa teoksesta ”joitakin nuottikuluja”, muttei välttämättä Suomen Säveltäjien suosittamaa vähimmäistariffia.

Kevätkausi alkaa pääkirjastossa, mutta orkesteri jalkautuu sen ohella Lappeenranta-salista myös muualle kaupunkiin. Perinteisen pääsiäiskonsertin lisäksi orkesterilla on toinenkin keikka Lappeen Marian kirkossa, ja myös Helkiö-sali Lappeenrannan musiikkiopistossa palaa parin vuoden tauon jälkeen kamarikonsertin estradiksi.

Alkanut vuosi on Lappeenrannan laulukilpailujen välivuosi, jollaisina on tavannut olla Laulava Lappeenranta -konsertteja heti alkuvuodesta. Nyt ne puuttuvat ohjelmistosta kokonaan.

— Yleisö on liikkunut huonosti tammikuussa, ja vaihtoehtoja katsellaan.

Vesalainen kertoo, ettei ole tehnyt linjausta Laulavan Lappeenrannan lakkauttamisesta, mutta laululle omistettujen konserttien ajankohtaa voi tarkistaa. Esimerkiksi marraskuun 2019 oopperakonsertti toimi hänestä hyvin.

Kevätkaudella laulettavaa sisältöä löytyy sekä maaliskuussa että toukokuussa, ja sisällöt vaihtelevat taidemusiikista Juha Vainion hitteihin.

Viulisti Elias Lassfolk liidaa kollegoitaan Lappeenrannan kaupunginorkesterin kahdessa kevätkauden aloittavassa konsertissa pääkirjastossa torstaina.

Pääkirjastossa soi! 9.1. kello 11 ja 17. Kaupunginorkesteri soittaa konserttimestari Elias Lassfolkin johdolla tunnelmapaloja klassisesta elokuvasävelmiin.

Orkesterin kevät 2020

23.1. Tervetuloa uusi taiteellinen johtaja. Johtaa Erkki Lasonpalo, solisti sellisti Senja Rummukainen. Säveltäjänimet Vincent d´Indy, Camille Saint-Saëns ja Francis Poulenc.

7.2. Saimaa Sinfonietta — Pianospektaakkeli. Johtaa Erkki Lasonpalo, solisteina pianistit Fanny Söderström ja Eero Heinonen. Säveltäjänimet Ludwig van Beethoven ja Felix Mendelssohn.

13.2. Vaaleneviin iltoihin. Johtaa Kolbjørn Holthe, solisti viulisti Kreeta-Julia Heikkilä. Säveltäjänimet Dmitri Šostakovitš, Fartein Valen ja Beethoven.

6.3. Saimaa Sinfonietta — Venäläinen ilta. Johtaa Erkki Lasonpalo, solisti viulisti Rebecca Roozeman. Säveltäjänimet Igor Stravinsky ja Sergei Prokofjev.

19.3. Timantteja hangella. Johtaa Vytautas Lukočius, solisteina sopraano Kaisa Ranta ja baritoni Jussi Vänttinen. Säveltäjänimet Paavo Heininen ja Darius Milhaud plus kattaus musikaali- ja ooppera- sekä operettisäveliä.

2.4. Romantiikan huipulla. Johtaja-solisti pianisti Henri Sigfridsson. Säveltäjänimet Mendelssohn, Robert Schumann ja Franz Schubert.

8.4. Pääsiäiskonsertti — C-duurimessu. Johtaa Erkki Lasonpalo, solisteina sopraano Virva Puumala, altto Anu Ontronen, tenori Heikki Halinen ja basso Matti Turunen. Säveltäjänimi Beethoven.

16.4. Kamarikonsertti — Schubertin Oktetto. Kaupunginorkesterin kamariyhtye.

23.4. Meditaatiota kello 11 ja 19. Konserttimestari Elias Lassfolkin johdolla leppoisaa musiikkia.

1.5. Vappu vastaan Albatrossin matkassa. Johtaa Riku Huhtasalo, solisteina Mari Palo ja Hannu Lehtonen. Juha Vainion hittikappaleita.

14.5. Kevätääniä. Johtaa Vytautas Lukočius, solisteina sopraano Kristina Zmailaite ja tenori Edmuntas Seilius. Säveltäjänimet Beethoven ja Louise Farrenc.