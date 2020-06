Muutama vuosikymmen sitten Juhani Outinen sai perinnöksi isoisänsä Matti Outisen vanhat muistikirjat.

Vihoissa on yli sata runoa ja tarinaa, joita suomalaiset sotilaat olivat kertoneet viihdyttääkseen itseään ja muita asepalveluksessa. Outisen isoisä oli kerännyt värssyt muistiin Helsingissä toimineessa Suomen kaartissa, Venäjän keisarin armeijassa vuonna 1905.

– Pyörittelin vihkoja käsissäni pitkään. Mietin, voisiko ne saada painetun kirjan kansien väliin tai lahjoittaa sotahistoria-aineiston tallentajalle, Juhani Outinen kertoo.

Runojen aihepiiri on laaja. On merimiehiä, neitoja, juoppoja ja kuninkaita. Lauluissa kerrotaan Helsingistä, kaukomaista ja tietysti sotilaan elämästä, jopa vuonna 1887 Suomessa käyttöön otetusta kilogrammajärjestelmästä. Joissakin runoissa on hupaisaa huumoria, joissakin traagisia kertomuksia.

Outinen aloitti runojen kokoamisen kirjaksi viime talvena. Sata vuotta vanhat sivut olivat lohkeilleet ja vaurioituneet, joten ensi töikseen hän otti niistä valokopiot.

Tarinat tarjoutui kirjoittamaan puhtaaksi kaukainen sukulainen Pirjo Piensalmi, entiseltä ammatiltaan konekirjoittaja. Piensalmi oli tottunut kirjoittamaan tekstiä jopa suoraan puheesta.

– Muutkin yrittivät kirjoittaa, mutta sanoivat, etteivät pysty. Kieli vihoissa on vähän kankeaa. Pirjo sanoi, ettei se niin iso juttu ole.

Juhani Outisen arkisto Matti Outinen ylennettiin Suomen kaartissa jefreitteriksi. Titteli vastasi nykyistä korpraalin sotilasarvoa.

Vain puolet suomalaisista osasi lukea ja kirjoittaa

Moni on sanonut Juhani Outiselle, että vihkojen runot ovat vanhoja ja arvokkaita. Jotkut lauluista ovat tunnettuja nykyäänkin, kuten Leivoselle ja Yksi ruusu on kasvanut laaksossa.

Ehkä sotilaat ovat vain lausuneet runoja kaartissa muille, ehkä kirjoittaneet jotkut niistä itse. Ainakin kauniin Juliaanan rakkaudesta kertovan traagisen tarinan alla on Matti Outisen oma allekirjoitus.

Kielioppi ei ole täysin mallillaan, mutta runot ja laulut on tallennettu juuri niin kuin ne on aikanaan kirjoitettu. Yksi Juhani Outisen suosikkeja on Johan Plixtin kirjoittama huvittava kertomus, jossa rakuuna Plixt joutuu pulaan kerta toisensa jälkeen.

– Tarinan alla on kaunis runonpätkä, joka Plixt on tarkoittanut muistoksi Matille.

Juhani Outinen on miettinyt, miksi hänen isoisästään tuli armeijakavereidensa runojen rustaaja. Ehkä tätä kiinnostivat kirjallisuus ja tarinat.

– Olisiko hän ollut ajattelija, joka kulki kasarmilla vihko kainalossa? Se on tosin vain arvailua.

Ehkä Matti Outisella oli taito, jota monilla hänen tovereillaan ei ollut. Suomen tilastollisen vuosikirjan 1920 mukaan noin puolet suomalaista osasi vuonna 1917 lukea ja kirjoittaa. Lopuista noin 43 prosenttia osasi vain lukea.

Ehkä jotkut voivat löytää nimimerkkien takaa kirjoittajan ja bongata sukulaisensa. — Juhani Outinen

– Isoisälläni oli kaunis ja selkeä käsiala.

Juhani Outisen arkisto Runon Juliaanan uskollisuus lopusta löytyy Matti Outisen allekirjoitus.

Isoisän kuolema jäi mysteeriksi

Vuonna 1944 syntynyt Juhani Outinen ei koskaan tavannut isoisäänsä, joka kuoli vain 40-vuotiaana. Outinen ei ole saanut selville, miksi hän menehtyi niin nuorena.

– En tiedä sitäkään, miksi hän joutui armeijaan. Matin kotiseudulta ei otettu muita sotilaita.

Kirjassa oleva Sotilaspojan laulu saattaa antaa vastauksen. "Eikö se keisari väliä pitänyt likkojen ikävästä, kun arvalla otti parhaat pojat joka pitäjästä", tuntematon runoilija sanailee.

Perheen vanhoista valokuva-albumeista on löytynyt kuvia sotilaista, joita oli kaartissa eri puolilta Suomea aina Lappeenrannan rakuunoihin asti. Joidenkin runojen alla on tekijän allekirjoitus ja sotilasarvo, joissakin vain nimimerkki, nimikirjaimet tai sana "loppu".

– Ehkä jotkut voivat löytää nimimerkkien takaa kirjoittajan ja bongata sukulaisensa.

Juhani Outisen arkisto Matti Outisen alkuperäinen muistikirja.

Kuulemma kelpo mies

Matti Outisen kuolemasta tulee tänä vuonna täyteen sata vuotta. Vaimo Hildalle jäi vuonna 1920 kolme pientä poikaa ja tila hoidettavaksi. Taloon muutti vielä sukulaisten kaksi pientä orpotyttöä.

Outisen suku oli asuttanut Tervarummun kylässä, Repoveden kansallispuiston itärajoilla sijaitsevaa Uutelan taloa jo 1700-luvulta lähtien. Isännän töitä ryhtyi hoitamaan sukulainen Artturi Takakarhu.

Hän piti huolen tilasta lähes kymmenen vuotta, kunnes Matin ja Hildan vanhin poika Paavo oli valmis kantamaan vastuun. Nuoremmat pojat, Juhani Outisen isä Arvo ja kuopus Matias muuttivat aikuistuttuaan muualle.

Juhani Outinen kyseli nuorempana Takakarhulta, millainen hänen isoisänsä oli.

– Kuulemma hän oli ihan kelpo mies, aikoinaan jonkinlainen metsäpomo. Olen silti kuullut vain yleisiä asioita, en yksityiskohtia.

Outisen tarkoitus on antaa omakustanteinen kirja sukulaisille ja ystäville lahjaksi.

– Osan voin ehkä myydä kiinnostuneille.

Juhani Outisen arkisto Paavo, Hilda ja viisivuotias Juhani Outinen vuonna 1949.