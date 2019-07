Lappeenrannassa opettava kuvanveistäjä Radoslaw Gryta teki Talo-teoksen Kouvolan asuntomessuille — Grytan mukaan julkinen taide on tärkeä osa kaupunkia, mutta siitä puhutaan usein kielteiseen sävyyn

Kouvolan asuntomessualueen julkiset taideteokset ovat valmistuneet. Ne ovat taiteilijoiden Radoslaw Grytan ja Antero Toikan käsialaa. Gryta toimii kuvanveiston lehtorina Saimaan ammattikorkeakoulussa.

Asuntomessujen projektipäällikön Sanna Kaupin mukaan taideteosten rakentamisessa vältyttiin suuremmilta ongelmilta.

— Teosten lopullista sijaintia pohdittiin pitkään, mutta yllätyksiä tulee aina. Esimerkiksi Toikan teoksen kohdalla jouduttiin katsomaan tarkkaan alla menevää maakaasulinjaa.

Taidehanke on kestänyt kokonaisuudessaan vajaan vuoden, Kauppi kertoo.

— Teoksista tuli todella vaikuttavia. Tämä on ollut virkistävä poikkeus talojen rakentamiseen.

Hanke sai Taiteen edistämiskeskukselta 20 000 euron avustuksen. Sen avulla pysyttiin 60 000 euron kokonaisbudjetissa, Kauppi sanoo.

Noora Vilamaa Radoslaw Grytan viisi metriä korkea teos sijaitsee junaradan lähellä.

Teos saatiin valmiiksi täpärästi

Pioneeripuiston reunalla sijaitseva Grytan Talo-teos on litteä betoninen kappale, joka muuttuu kolmiulotteiseksi, kun sitä tarkastelee eri näkökulmista.

Viisi metriä korkean teoksen näkee hyvin ohi menevistä junista.

— Olen ajanut paikan ohi edestakaisin. Laskin, että katsoja ehtii nähdä taideteoksen noin 20 sekunnin ajan. Liikkuessa teoksen näkee myös monesta eri suunnasta.

Idea taideteokseen lähti Grytan mukaan messujen teemasta.

— Kun minua pyydettiin tekemään ehdotus taideteoksesta asuntomessuille, ensimmäisenä mieleeni tuli tietenkin jonkinlainen talo.

Teos oli Grytan mukaan vaikea toteuttaa, sillä se sisälsi monia teknisiä haasteita. Teos päätettiin tehdä lopulta kahdesta osasta, jotka ovat molemmat onttoja sisältä.

— Myös aikataulu teoksen rakentamiselle oli tiukka, Gryta sanoo. Teos valmistui vasta keskiviikkona, kaksi päivää ennen asuntomessujen avautumista.

Noora Vilamaa Taideteokset julkistettiin yleisölle keskiviikkona.

"Taidetta nähdäkseen ei tarvitse mennä museoihin"

Viidestä punatiilisestä kuutiosta koostuva Toikan Ajan hammas -teos on esillä Pioneeripuiston pitkän kasarmirakennuksen edustalla. Teos kuvaa Toikan mukaan ajan kulkua.

Se on rakennettu Korian tiilitehtaan antiikkitiilistä.

— Materiaalivalinta oli luonnollinen, sillä teos sijaitsee tiilestä tehdyn rakennuksen edessä.

Toikaan mukaan on tärkeää, että julkinen taide sopii ympäristöönsä.

— Taide asettuu osaksi sen miljöötä. Ajan hammas -teos noudattaa esimerkiksi sen vieressä olevien lehmusten rytmiä.

Julkinen taide on Toikan mielestä vapaata.

— Taidetta nähdäkseen ei tarvitse mennä kauas museoihin tai gallerioihin, sillä sitä on kaikkialla ympäri kaupunkia.

Julkisesta taiteesta puhutaan usein negatiivisesti

Julkinen taide on Grytan mukaan tärkeä osa kaupunkia, mutta niistä puhutaan usein negatiivisesti.

— Ensin monet puhuvat verorahojen tuhlauksesta. Kun sitten joku ehdottaa teoksen poistamista, siitä ei halutakaan luopua. Julkisiin taideteoksiin tottuu, ja niistä tulee lopulta osa ympäristöä.

Suunniteltaessa taidetta julkisiin tiloihin on Grytan mukaan tärkeää ottaa huomioon teoksen miljöö.

— Se on tavallaan tutkimuksen tekemistä. Jos tila on suuri, myös teoksen täytyy olla. Jos olisin suunnitellut pienemmän talon, se olisi näyttänyt enemminkin koirankopilta.

Noora Vilamaa Anna Vilkuna asettelee hänen ja Viivi Kiiskisen teosta "Mölli pinkillä yllätyksellä" näyttelykuntoon.

Taidegalleria, joka on sisustettu

Kouvolan asuntomessuilla on taidetta pääsee näkemään myös galleriassa. Kaakon taide on pystyttänyt Galleria Korian Pioneeripuistoon asuntomessujen ajaksi. Siellä on esillä 44 kaakkoissuomalaisen taiteilijan teoksia.

Kaakon taiteen taidejohtaja, lappeenrantalainen Anna Vilkuna näkee taiteen luonnollisena osana sisustusta ja siten myös asuntomessuja.

— Taidetta on ollut asuntomessuilla jo pidemmän aikaa osana talojen sisustusta. Nyt päätimme tehdä toisin päin pystyttämällä taidegallerian, joka on sisustettu.

Galleria Koria sijaitsee arkkitehti Olavi Sortan suunnittelemassa funkistyylisessä Pioneerikoulussa. Rakennusta on peruskorjattu asuntomessuja varten tämän vuoden alussa.

Idea gallerian toteuttamiseen lähti Vilkunan mukaan juuri Pioneerikoulun tarjoamasta tilasta.

— Se oli näyttelylle todella sopiva. Saimme laitettua esille monen eri taiteilijan teoksia.

Koska taidegalleria on yksi asuntomessukohteista, Vilkuna päätti sisustaa sen.

— Olemme sisustaneet näyttelytilan rakennuksen funkistyylin mukaisesti.

Noora Vilamaa Galleria Koriassa on esillä taidetta monipuolisesti.

Gallerian toteuttaminen on ollut Vilkunan mukaan pitkä projekti, joka on sisältänyt monia vaiheita ideoinnista suunnitteluun ja taulujen ripustukseen. Näyttelyä suunnitellessa piti ottaa huomioon muun muassa se, ettei huoneen seinälle saanut laittaa koukkuja.

— Teokset oli kiinnitettävä roikkumaan seinän yläreunassa olevaan lautaan.

Jokaiselta taitelijalta töitä on esillä yhdestä neljään. Niitä on mahdollista myös ostaa.

Vilkunan mukaan näyttelyssä näkyy hyvin Kaakkois-Suomen taiteen erityispirteet.

— Meidän alueen visuaalisen taiteen ominaispiirteisiin kuuluvat muun muassa tekstiilitaide, korutaide ja realistinen maalaustaide. Niitä on galleriassa erityisen paljon esillä.

Galleria Koria, Kouvolan asuntomessujen kohde 9, Pioneeripuistossa 12.7.–11.8.