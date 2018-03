Mokoma lämmittää itseään akustisesti — uusi albumi tempaisee yhtyeen irti Annalan ahdistuksesta Metallibändin toista talvea jatkuvat akustiset keikat ovat tuoneet uusia faneja. Laulaja Marko Annalan kirjailijanura jatkuu ehkä loppuvuodesta imestyvällä romaanilla. Joonas Brandt Marko Annala (laulu), Kuisma Aalto (kitara), Janne Hyrkäs (rummut), Santtu Hämäläinen (basso), Tuomo Saikkonen (kitara) ovat Mokoma, joka vie säännöllisesti metallia Aasiaan. Kuvassa bändi Japanin Tokiossa vuonna 2017.

Metalliyhtye Mokoma kiertää toista talvea akustisen Lauluroviolla-levynsä (2016) kanssa konserttisaleja ja teattereita. Bändin laulajan Marko Annalan mukaan maaliskuisen kiertueen syyt ovat itsekkäät. Yhtye lämmittelee itseään kesää varten.

— Edelliset keikat olivat syksyllä, uusi levy ilmestyy toukokuussa. Näin soittaminen ja yleisön edessä oleminen pysyvät lihasmuistissa, Annala kertoo.

Akustinen kiertue vuosi sitten oli menestys, ja nyt mukana on uusia paikkoja, kuten Imatra.

— Jengi on tykännyt, ja akustisten keikkojen myötä on tullut uusia faneja.

Monelle on ok istua alkuillasta numeroidulle paikalle, jossa kukaan ei kaada kaljaa niskaan.

Lauluroviolla-levyllä on Mokoman akustisia versioita omista kappaleista. Musiikin ohella pitkäaikaisia faneja on alkanut puhutella keikkojen ajat ja paikat, Annala arvelee.

Samoin ajattelevat muutkin pitkän linjan raskaan rockin raatajat. Apulanta soittaa Lappeenranta-salissa yhtä aikaa Mokoman Imatran-keikan kanssa.

Mokoman edellinen uusia kappaleita sisältänyt levy ilmestyi vuonna 2015. Elävien kirjoihin oli menestys, ja sen biiseistä moni soi bändin keikkasetissä fanien toiveesta. Masennuksen voittamisesta ja voimautumisesta edetään uusiin teemoihin.

— Ahdistusta ei ollut tarvetta tonkia enempää. Uudelle levylle tulee leikitteleviä sävyjä, vaikka vakavaa asiaa sisältääkin, lauluteksteistä vastaava Annala sanoo.

Mokoman kymmenes sähköinen pitkäsoitto ilmestyy tavallista pitemmän tauon jälkeen.

— Normaaliin keski-ikäistymiseen kuuluu, että tulee paljon bändin ulkopuolistakin elämää, kuten perheellistymistä, Annala perustelee.

Hyvä bändi kuulostaa aina itseltään, mutta Mokoma hakee uudella materiaalilla aiemmasta poikkeavia sävyjä.

Bändi testasi tulevan levyn kappaleita tutulla koeyleisöllä, omilla teknikoilla.

— He totesivat kuulleensa uusia sävyjä, Annala kertoo.

Suurempi yleisö saa sävyt korviinsa kesän festivaaleilla, joiden jälkeen Mokoma vasta vie levynsä klubikiertueelle.

Joonas Brandt Mokoman akustinen kiertue pysähtyy sekä Lappeenrannassa että Imatralla ensi viikolla. Kuvassa Kuisma Aalto (kitara), Janne Hyrkäs (rummut), Santtu Hämäläinen (basso), Tuomo Saikkonen (kitara), Marko Annala (laulu) vuonna 2016.

Popiskelmä jyrää musiikin kuuntelussa. Metallimusiikki on ajautunut marginaaliin. Tällaisia tietoja julkaisi viimeksi Helsingin Sanomat keskiviikkona.

Annala lukee artikkeleista taannoisen metallibuumin vastaiskua ja muutosta median puhetavoissa.

— Metalli on suoratoistopalveluiden kuunnelluinta musaa. Kotiteollisuudet, mokomat ja stam1nat keikkailevat ja ovat hengissä, hän näkee.

Mokoman edellinen albumi sai kultalevyn fyysisenä ja sähköisenä formaattina. Levyn teolle on selkeä syy.

— Keikkailu. Kiertueelle ei voi lähteä, jos ohjelmistossa on kolme—neljä biisiä.

Keikoilla Annala ei ole aistinut, että metalli korisisi henkitoreissaan. Keikoilla on myös leipä, jota suoratoistosuosikit eivät saa: albumimyynti, bändipaidat ja keikkaliput.

Arttu Muukkonen Marko Annalan kirjailijanura saa jatkoa kaunokirjallisella teoksella, joka ilmestyy mahdollisesti jo tämän vuoden puolella. Kuvassa Annala helmikuussa 2015.

Annalan esikoisromaania Värityskirja (2017) on myyty kuin Mokoman levyjä. Ensimmäinen painos loppui viidessä päivässä, ja myyntivuorossa on nyt kolmas painos. Rohkea kirjoittaminen kipeistä asioista on otettu hyvin vastaan.

— Kiinnostus kirjaa kohtaan ei selity pelkillä Mokoma-faneilla, Annala arvelee.

Joutsenolaislähtöinen sanankäyttäjä luonnehtii itseään kymmenen levyn laulutekstien jälkeen jo sanoittajaksi. Myös kirjailijan ura saa jatkoa, ehkä jo loppuvuonna.

Kaunokirjallisen romaanin teemoja hän ei vielä avaa.

— Päähenkilö ei ole Annalan näköinen eikä musisoi.

Fiktion kirjoittaminen oli kuitenkin luontevaa, sillä Annalan mukaan hänellä oli paljon sanottavaa aiheesta, josta seuraava kirja kertoo.

— Tekstiä tekiessä miettii, riittääkö sanomiseen tiivis runo, tarvitseeko se tuekseen säveliä vai vielä laulua pitemmän kaaren, romaanin. Tämä asia vaati laventamista.

Annala sanoo viihtyvänsä hyvin monisanaisuuden ja -selitteisyyden maailmassa.

— Laulun sanoista jokainen rivi pitäisi olla tatuoitavissa. Romaanissa ei tarvitse tarkkailla mittaa, hän vertaa.

Uusi romaani on syntynyt yhtä aikaa uuden albumin sanoitusten kanssa. Annala ei koe erilaisten kirjoittamisten välillä olevan ristiriitaa.

— Olen nopea kirjoittaja ja voin vaihtaa helposti lajista toiseen. Nopeuden lisäksi pitäisi yrittää olla myös hyvä.

Annalan kustantaja on Like, jonka kanssa on keskusteltu useammastakin kirjasta.

— Taiteilijuus punnitaan jatkuvuudella.

Mokoman Lauluroviolla-kiertue Lappeenrannan kaupunginteatterissa 15.3. kello 19 ja Imatran kulttuuritalo Virrassa 16.3. kello 19.