Beethoven oli Petri Kivimäen tie klassiseen musiikkiin — radioääni juontaa orkesterin lastenkonsertin ja listaa muut kevään tärpit Petri Kivimäki harrastaa tuubansoittoa. Hänen omia suosikkejaan ovat Beethovenin ohella Mozart ja Nyman sekä sellomusiikki. Kai Skyttä Petri Kivimäen ammattimuusikon haave tyssäsi liian vähiin tuuba-vakansseihin Suomessa, mutta harrastajana puhallettavaa on riittänyt. — Puhallinsoittajan on pianistia tai viulistia helpompaa jatkaa harrastusta musiikkiopiston jälkeen, sillä jokaiselta paikkakunnalta löytyy yleensä puhallinorkesteri.

Ludwig van Beethoven soittaa Sigin biisissä (1984) radiossa. Sen julkaisuaikaan Ludwig van alkoi soitella myös Petri Kivimäen sielua. Säveltäjän sinfoniat johtivat tuubansoittajan ja Yle Lappeenrannan verkkospesialistin klassiseen musiikkiin.

Lappeenrannan kaupunginorkesterin kevätkausi alkaa lastenkonsertilla lauantaina. Kivimäki juontaa konsertin. Juontopyyntö ei ollut kuin elokuvissa: tarjous, josta ei voi kieltäytyä. Kivimäki mietti kaksi päivää ja vastasi kyllä intendentti Milko Vesalaisen pyyntöön.

Puheammattilaiselta sellaista kysytään usein.

— Se on työtä, jossa en ole kokenut olevani parhaimmillani. Juontaminen on kaiken lisäksi työlästä, vaikka sen kuvitellaan olevan puhetyöläiselle helppoa. Tästä ajattelin, että saisin perhekonserttiin rennompaa sykettä, Kivimäki sanoo.

Elokuvista on sen sijaan osa musiikista: Indiana Jonesien, Harry Potterien, Pirates of the Caribbeanien ja Schindlerin listan ääniraidalta.

— Perhe valitteli, että kylläpä on junnaavaa, kun kuuntelin Potteria. Elokuvamusiikissahan toistuu yleensä sama teema läpi leffan.

Marzi Nyman on upea tyyppi ja kulkee kaikissa tyylilajeissa, gospelista heviin ja kirkkomusiikista mihin vain.

Leffamusiikkiin Kivimäki tutustui kirjaston avulla, Mozartin Leikkikalusinfoniaan Youtubessa, ja Vivaldin Talvi löytyi omasta levyhyllystä. Juontojen konseptit eivät voi mennä sekaisin.

— En kirjoita mitään, vaan työstän kaiken valmiiksi päähäni.

Konsertissa on myös humppasikermä. Sen ideointi on vaiheessa.

— Mietin humppaa nyky-yhteiskunnassa. Se ei vedä lavalle, eikä sitä enää tanssita, mutta surumielisiä humppatekstejä ei tule mieleen kuin ”mun kesälomallani sataa aina...”

Kai Skyttä Tuubansoiton harrastaja Petri Kivimäki juontaa Lappeenrannan kaupunginorkesterin kevätkauden alkuun lauantaina. Yläasteikäisestä vaskisoittimeen puhaltanut Kivimäki poimi orkesterin kevään ohjelmistosta kiinnostavimmat tärpit, joiden joukossa oli myös hänet klassisen musiikin pariin imaissut säveltäjä Ludwig van Beethoven.

Kivimäki katsoi orkesterin ohjelmistoa myös lauantaina pitemmälle ja poimii omat rusinansa pullasta. Herkuttelijan tavoin hän aloittaa jälkiruoasta: tärpit alkavat loppukeväästä. Tässä Kivimäen top5 + 1 -konserttisarja ja valintaperustelut:

1. Pääsiäiskonsertti

Lappeen Marian kirkossa 28.3. Mozartin Requiem:

— Mahtava teos. Olen kuullut Mozartin Requiemin puolenkymmentä kertaa, eikä ole koskaan tullut fiilistä, että nyt se on kuultu. Sopivan mittainen ja kiva kuultava kirkossa.

2. Saimaa Sinfonietta

Lappeenranta-salissa 26.4. Beethovenin Pianokonsertto nro 5:

— Olen Beethoven-fani ja löysin klassisen musiikin teini-ikäisenä hänen sinfonioidensa kautta. Ihastuin myös Beethovenin viulu- ja pianokonserttoihin, ja tämä vitonen on upea. Sinfoniettassa on kookas jousisto, ja vaikka ohjelmistossa on muutakin Beethovenia (12.4.), tämä sykähdyttää, koska pidän enemmän isoista kuin kamarikokoonpanoista. Tykkään näet seurata, mitä bändit ja soittajat tekevät.

3. Marzismia

Lappeenranta-salissa 22.2. Marzi Nymanin sovituksia tutuista biiseistä:

— Nyman on upea tyyppi ja kulkee kaikissa tyylilajeissa, gospelista heviin ja kirkkomusiikista mihin vain. Muusikot eivät enää nykyisin kavahda eri tyylejä. Mukana on käyrätorvisti Tero Toivonen, joka edellisen vierailun yhteydessä koululaiskonsertissa hyödynsi tekniikkaa ja yhdisti yleensä hankalasti klassisen musiikin ulkopuolelle vietävän käyrätorven sähköisiin systeemeihin. Tänne raahaan lapsenikin.

4. & 5. Saimaa Sinfonietta & Toivotut Tšaikovskit

Lappeenranta-salissa 25.1. Brahmsin Konsertto viululle, sellolle ja orkesterille ja Lappeenranta-salissa 8.2. Tšaikovskin Andante cantabile, Rokokoo-muunnelmat ja Serenadi jousille:

— Pidän sellomusiikista. Olen kuunnellut Lappeenrannan kaupunginkirjaston kaikki lainattavissa olevat sellomusiikin levyt läpi. Brahmsin konserttoa en muistaakseni ole aikaisemmin kuullut, mutta Tšaikovskia olen aina pitänyt mainiona säveltäjänä.

+1. Juhlakonsertti — Liettua 100 v.

Lappeenranta-salissa 15.2:

— Ohjelmistossa todennäköisesti taiteellisen johtajan (Vytautas Lukočius) vuoksi. Aluksi tämä ihmetytti, mutta maailma on täynnä hyviä säveltäjiä, joiden teokset jäävät unholaan, mutta joista voisi olla hyvä tietää, ja orkesterin tehtävä on tuoda näitä tarjolle. Schnittke oli kiistelty persoona, jota tunnen jonkin verran, mutta Balsys ja Malcys ovat täysin tuntemattomia.

Kaupunginorkesterilla on Lappeenrannassa keväällä 15 konserttia. Kirjastokonsertteihin (4.—5.4.) on vapaa pääsy.

Kolmasosa sijaisia

Lappeenrannan kaupunginorkesteri soittaa kevätkaudella 2018 mittavin sijaisjärjestelyin. 21 vakanssin orkesterista seitsemällä paikalla istuu sijainen.

Sijaisia on kaikissa jousisoitinryhmissä ja huilussa, fagotissa sekä käyrätorvessa. Sellistiksi syksyllä valittu Juhani Ritakorpi palasi takaisin Ouluun, ja käyrätorvisti Aleksi Mäkimattila musisoi Tampere Filharmoniassa.

Sijaistusten syynä on sekä vakimuusikoiden opintovapaa että avoinna olleiden viulupaikkojen hakijoiden huono taso järjestetyissä koesoitoissa. Orkesterin lyömäsoittajaksi on sen sijaan kiinnitetty Lauri Pekkarinen.

Indiana Jones matkustaa Caribialle -konsertti Lappeenranta-salissa 20.1. kello 15. Perhekonsertin johtaa konserttimestari Matti Koponen.