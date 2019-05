Äiti huomasi maailmankuulun rock-valokuvaaja Ville Juurikkalan lahjakkuuden, kun tämä oli kaksitoistavuotias — "Olin kuvaamassa YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin läksiäistilaisuudessa, kun samassa juhlassa ollut Steven Tyler kysyi, pääsisinkö kuvaamaan häntä"

Valokuvaaja Ville Juurikkalan ohjaajaäiti katsoi poikansa kuvaamia videopätkiä ja totesi, että "nämähän ovat aika hyviä". Juurikkala on kuvannut esimerkiksi HIMiä, Slashia ja Hanoi Rocksia. Hänen töitään on esillä muun muassa New Yorkin kuuluisassa Morrison Hotel Galleryssa.