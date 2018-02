Minna Pirilä-Martti todisti nuorena näyttelijänä vanhempien miesten seksististä käytöstä: ”Lauri Törhönen ei ole ainoa” Lappeenrantalainen Minna Pirilä-Martti on tiennyt jo pitkään ohjaaja Lauri Törhösen maineesta. Törhönen pyysi torstaina anteeksi käytöstään. Taidekoulu Estradissa opetellaan jo nuoresta pitäen kunnioittamaan toisten rajoja. MIKA STRANDÉN Lappeenrannan kaupunginteatterin Laila -musikaalissa 15 vuotta sitten Minna Pirilä esitti Laila Kinnusta.

Minna Pirilä-Martti ei yllättynyt kuunnellessaan keskiviikkona Ylen iltauutisia. Parikymmentä naista oli kertonut elokuvajaohjaajan ja entisen professorin Lauri Törhösen harjoittamasta seksuaalisesta häirinnästä.

Naiset kertoivat, kuinka Törhönen oli muun muassa tarttunut rintoihin, suudellut väkisin, ahdistanut nurkkaan ja ehdottanut seksiä pääsykokeissa.

— Eihän tämä ole mikään oikea paljastus. Törhösen käytös on ollut alalla tiedossa jo vuosikymmeniä, Pirilä-Martti sanoo.

— On kuitenkin aivan valtavan tärkeää, että tätä keskustelua käydään.



Pirilä-Martti työskenteli itse aikoinaan näyttelijänä sekä teattereissa että elokuvissa. Hänet nähtiin 1990-luvulla esimerkiksi elokuvissa Akvaariorakkautta, Esa ja Vesa — auringonlaskun ratsastajat, Romanovin kivet ja Rukajärven tie.

Pirilä-Martin käsitys on, ettei Törhönen ole suinkaan ainoa elokuva- ja teatterialalla työskentelevä mies, jonka käytös on ollut arveluttavaa.

— Haluan silti uskoa, että tämä on sukupolvikysymys. Monilla tuon sukupolven miehillä oli omanlaisensa käsitys vallankäytöstä ja naisten kohtelusta.

Koko sukupolvea ei silti voi leimata. Pirilä-Martti nimeää esimerkiksi Kurt Nuotion ja Kari Heiskasen, joiden kanssa työskentely on ollut pelkästään positiivista.

— En voisi kuvitella, että kumpikaan heistä olisi millään tavoin seksistinen.





Vallan väärinkäyttöä myös maakuntateattereissa

Vallan väärinkäyttö ei rajoitu pääkaupunkiseudulle, vaan myös maakuntateatterissa on vuosien varrella tapahtunut kaikenlaista.

— Maakuntateattereissa se voi pahimmillaan olla vielä räikeämpää. Ohjaajaguru saapuu pieneen teatteriin, jonka näyttelijät eivät ole mitään valtakunnan tähtiä. Tässä tilanteessa ohjaajan arvo- ja valta-asema vain korostuu.

Pirilä-Martti sanoo, että hän itse on säästynyt vakavalta häirinnältä. Siihen on saattanut vaikuttaa panssari, jota hän nuorena näyttelijänä piti yllä.

— Kerroin ronskeja vitsejä ja olin yksi jätkistä. Toisaalta näyttelijällä ei saisi olla mitään panssaria, vaan pitäisi olla avoin, herkkä ja haavoittuvainen. Kipuilin itse tämän ristiriidan kanssa paljon.

Pirilä-Martti työskenteli vuosia Lappeenrannan kaupunginteatterissa. Enää hän ei näyttele, vaan johtaa lastenkulttuurikeskus Metkua.

— Kun olen seurannut tätä häirintäkeskustelua, olen entistä tyytyväisempi, että vaihdoin alaa.



”Jokaisen rajoja on kunnioitettava”, painottaa teatteriopettaja



Taidekoulu Estradin teatteriopettaja Heidi Parkkinen on pohtinut paljon sitä valtaa ja vastuuta, jota esimerkiksi hänellä itsellään on suhteessa oppilaisiinsa.

Anssi Kemppinen Heidi Parkkinen on Taidekoulu Estradin teatterilinjan vastuuopettaja.

— Jos on valtaa, kuten esimerkiksi opettajalla aina on, on oltava luottamuksen arvoinen. Se on aivan valtavan tärkeää.

Teatteriharrastuksen parissa työskennellään yhdessä poikkeuksellisen intiimisti. Opettaja antaa ohjeita muun muassa koskettamalla. Tällöin on Parkkisen mukaan oltava hyvin tarkka siitä, että jokainen tuntee, että hänen rajojaan kunnioitetaan.

— Eikä kyse ole vain fyysisen koskemattomuuden kunnioittamisesta, vaan myös mielen kunnioittamisesta.

Parkkinen pyrkii huolehtimaan, että kussakin ryhmässä käydään avointa ja suoraa dialogia. Jos jotain epämiellyttävää tapahtuisi, siitä uskallettaisiin sanoa.

Metoo-kampanja ja esimerkiksi Kallion ilmaisutaidon lukion teatteriopettajan eroon johtaneet tapahtuneet ovat puhuttaneet Parkkisen oppilaita.

— On keskusteltu esimerkiksi siitä, ettei seksuaalinen häirintä ikävä kyllä ole vain tyttöihin kohdistuva ongelma.





Mistä on kyse?

Yleisradio julkaisi 31.1. uutisen, jossa elokuva-alalla työskentelevät naiset kertoivat Lauri Törhösen harjoittamasta seksuaalisesta häirinnästä.

Torstaina 1.2. Törhönen pyysi anteeksi häirintätapauksia.

Lauri Törhönen on elokuva- ja tv-ohjaaja ja Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen osaston entinen, pitkäaikainen johtaja.

Hänen tunnetuimpia elokuviaan ovat Raja 1918, Hylätyt talot, autiot pihat ja Vares-elokuvat. Hän on ohjannut myös Salatut elämät -tv-sarjaa.