Taipalsaarella syntyivät tekstit maitotilan päivästä kertovaan Katja Mahalin lastenkirjaan – Tietokirjassa tilan lapset myös ratsastavat lehmillä

Nykylapset eivät välttämättä tiedä, mistä maito tulee ja mitä navetoissa tapahtuu. Agrologi Katja Mahal on julkaissut yhdessä valokuvaaja Juha Laitalaisen kanssa lastenkirjan Irina ja Nailon Piit – Yllättävä päivä maitotilalla.

– Kirjasta lapsi näkee, mitä työ navetassa on, Mahal kiteyttää.

Varsinais-Suomessa asuva Mahal kirjoitti tekstit kirjaan viime kesänä mökkeillessään viikon verran Taipalsaarella. Hän oli varannut mökin ollakseen lähellä ja tukena, kun Lappeenrannassa asuva tytär oli viimeisillään raskaana.

– Ajattelin, että nyt istun alas ja kirjoitan. Parissa päivässä sain tehtyä kuviin sopivat tekstit.

Yksi kiva yllätys odottaa heti kirjan alussa.

– Kuvaaja Juha Laitalainen oli siitä aivan haltioissaan. Aamulypsyllä oli odottanut iloinen yllätys. Yön aikana oli syntynyt vasikka, jonka oli määrä tupsahtaa maailmaan vasta viikon päästä.

Juha Laitalainen Kirjassa maatalon väki kokee yllätyksen, kun vasikka on syntynyt yön aikana viikkoa ennen laskettua aikaa.

Jotkut kansat käyttävät lehmää yhä ratsunaan

Kirjan viimeisessä osassa päästään tutustumaan lehmän yllättävään rooliin. Tilan tyttäret ratsastavat kesäisin lehmillä.

– Nykyään on totuttu siihen, että lehmät tuottavat maitoa tai lihaa. Alun perin niiden päätarkoitus on olut työnteko ja lannantuotanto, ja niillä on myös ratsastettu paikasta a paikkaan b. Vielä on kansoja, jotka ratsastavat lehmillä.

Maidontuotanto on noussut tärkeimmäksi lehmän tehtäväksi noin 150 vuotta sitten.

Mahal kertoo ratsastaneensa itsekin lehmällä nuorena.

– Lehmä on aika itsenäinen ratsu. Siltä pitää pyytää lupa, saisiko ratsastaa.

Lehmän selässä ei ole vaaraa, että se lähtisi hulluna laukkaamaan säikähtäessään.

– Lehmä käytäytyy ratsastettaessa eri tavalla kuin hevoset. Vaaran edessä se ei lähde ensimmäisenä laukkaamaan pakoon, vaan puolustautuu.

Kai Skyttä Katja Mahal (vas.) vietti viime kesänä viikon vuokramökillä Taipalsaarella ollakseen lähellä viimeisillään raskaana olevaa Lappeenrannassa asuvaa tytärtään Maaren Ali-Marttilaa. Mökillä hän kirjoitti tekstit lastenkirjaan Irina ja Nailon Piit - Yllättävä päivä maitotilalla.

Idea lastenkirjaan syttyi Laitalaisen valokuvista

Idean kirjaan Mahal sai nähdessään Laitalaisen kahteen journalistiseen kuvasarjaan liittyvät maitotilakuvat.

– Ajattelin, että tästähän saisi hienon lastenkirjan.

Aiemmin neuvonta-agrologina toiminut Mahal on työskennellyt viimeiset kolme vuotta taiteen ja maatalouden välimaastossa.

Mahal on tuottanut aiemmin näyttelyn Jos lehmät puhuisivat. Yhteisötaidehankkeena syntynyt näyttely on kiertänyt usealla paikkakunnalla, mutta on nyt koronatauolla. Etelä-Karjalassa sitä ei ole vielä nähty, mutta se on suunnitelmissa.

– Nyt aloitan Luomuliiton kanssa yhteisötaidehankkeen, jossa katsotaan, mitä tapahtuu maaperässä, Mahal kertoo.