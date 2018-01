Kolumni: Laineen Kasperi ja Stam1na samalla stagella — Se on luontevaa, sillä hiphop kasvoi metallin kanssa maakunnassa, kuten Idols-voittajat osoittavat Kai Skyttä

Ensimmäinen sytyttää valot -tapahtuma nostaa Nuijamiehen pop up -konserttilavalle paljon paikallista musiikkiosaamista viikonloppuna. Perjantai-iltaa tähdittävät esimerkiksi Laineen Kasperi ja Palava kaupunki ja Stam1na.

Hiphopparien ja metallimiesten yhteenliittymä avaa mainion mahdollisuuden tarkastella Etelä-Karjalan musiikkielämän menneisyyttä ja nykyisyyttä. Tähän tapaan sen voi esimerkiksi tehdä maakunnan Idols-voittajien kautta:

Teemu Leinonen Stam1na sai ensimmäisen levysopimuksensa sama vuonna (2004) kuin Hanna Pakarisesta tuli ensimmäinen Idols-voittaja Suomessa..

Eteläkarjalaisia Idols-voittajia seuraamalla pysyy kärryillä maakunnan musiikkiskenen kehityksestä ja suunnasta. Metallin maku viipyilee vielä suussa, mutta hiphop kuulosti huomisen jutulta jo eilen.

Hanna Pakarinen oli Suomen ensimmäinen Idols-voittaja tammikuussa 2004. Laulavan trukkikuskin musiikillinen tausta on 1980-luvun tukkahevi, ja kolme ensimmäistä levyään hän lauloi englanniksi.

Pakarisen laulukieli vaihtui suomeksi ja musiikillisesti hän siirtyi laulelmaan. Voittovuosi oli silti merkittävä maakuntametallissa: Kotiteollisuus löi itsensä läpi albumilla Helvetistä itään. Mokoma nousi ensi kertaa listoille ja sai kultaa DVD-julkaisusta. Stam1na sai ensimmäisen levysopimuksen.

Maaria Drake Laineen Kasperi Suomi-palkinnon merkittävästä taiteellisesta urasta vuonna 2016.

Diandra Flores voitti Idols-kilpailun kuudennen kauden vuonna 2012. Laulajan syntymäpaikaksi on merkitty Hyvinkää, mutta äidin puolelta hänessä virtaa verta Lemiltä, joten omiminen on oikeutettua.

Flores on koko lyhyen uransa ajan ollut monipuolinen ja näyttää muutoksen airueelta. Iskelmä, pop ja rockin käyvät, mutta viimeiset julkaisut veivät hiphopiin ja yhteistyöhön itsensä Cheekin kanssa.

Annina Timonen on tuorein Idols-voittaja (kahdeksas kausi vuonna 2017). Timosen voittobiisi oli hiphopia ja toimii aasinsiltana laulajan ja Floresin Cheek-duon välillä. Sen synty ei ollut sattumaa.

Kaucas elää nyt muistoissa kuin 1970-luvun progekausi.

Hiphop on elänyt eteläkarjalaisen metallimusiikin vieressä koko ajan. Kotiteollisuus on perustettu vuonna 1993, Mokoma ja Stam1na vuonna 1996. Rap-yhtye Kaucas näki päivänvalon vuonna 1998.

Kaucas elää nyt muistoissa kuin 1970-luvun progekausi, mutta myös Laineen Kasperissa, joka sai merkittävästä taiteellisesta urasta jaettavan Suomi-palkinnon vuonna 2016. Timosen hiphop-vedolla oli siten vankka maakunnallinen kivijalka, eikä se ole hetkellinen ilmiö, vaan ison tarinan jatkumoa.