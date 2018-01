Tuntematon sotilas jyrää vuoden katsotuimpien elokuvien listalla, Namikasta tutun Joonas Suotamon tähdittämä Star Wars kakkosena — Katso Lappeenrannan vuoden 2017 katsotuimpien elokuvien lista täältä Tuntematon sotilas hätyyttelee jo miljoonan katsojan rajaa.

Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas on omassa joukossaan Suomen viime vuoden katsotuimpien elokuvien listalla.

Suomen Filmikamarin julkaiseman listan mukaan lokakuun lopussa ensi-iltaan tullut elokuva hätyyttelee jo miljoonan katsojan rajaa, sillä se keräsi vuoden 2017 aikana 923 781 katsojaa.

Vuoden toiseksi katsotuin elokuva on Star Wars: The Last Jedi. Joulukuun 13. päivänä ensi-iltansa saanut elokuva keräsi vuoden kahden viimeisen viikon aikana 359 221 katsojaa.

The Last Jedissa näyttelee myös suomalainen entinen koripalloilija Joonas Suotamo. Suotamo tuli tutuksi lappeenrantalaisyleisölle vuosina 2009—2010, kun hän pelasi Lappeenrannan NMKY:n riveissä.

Elokuvassa Suotamo näyttelee Chewbaccaa.

Kolmanneksi vuoden katsotuimpien listalla selvisi jo kesäkuussa ensi-iltaan tullut Itse ilkimys 3 333 335 katsojalla.

Tuntematon jyrää Lappeenrannassakin

Tuntematon sotilas pitää odotetusti kärkipaikkaa myös Lappeenrannan vuoden 2017 katsoituimpien elokuvien listalla. Toisena on Suotamon tähdittämä Star Wars ja kolmantena Napaiirin sankarit 3.

Vuoden 2017 katsotuimmat elokuvat Lappeenrannassa

1. Tuntematon sotilas

2. Star Wars: The Last Jedi

3. Napapiirin sankarit 3

4. Despicable Me 3

5. Pirates of the Caribbean: Salasar's Revenge

6. Beauty and the Beast

7. Se

8. Autot 3

9. Fast & Furious 8

10. The Boss Baby