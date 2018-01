Hirviöt heräsivät keikkailemaan — Miitri Aaltosen Monsteriser tekee minikiertueen, joka soi Imatralla lauantaina Monsteriser keikkailee muutaman vuoden tauon jälkeen. Uutta materiaalia kiertueelle ei ehditty tuottaa. Monsteriser (Janne Hynynen, Antti Toiviainen, Miitri Aaltonen ja Tommi Suonpää näytti tältä kymmenen vuotta sitten.

Kitaristi Miitri Aaltosen johtama Monsteriser-yhtye palaa keikkalavoille kolmen vuoden tauon jälkeen. Sydäntalven kalenteriaukkoon osunut muutaman keikan paluukiertue käynnistyi Lahdesta perjantaina ja pysähtyy Imatralle lauantaina.

Kaikki alkoi Imatran-keikasta.

— Broadway kysyi, tiedustelin jätkiltä, ja kävi tsäkä: Toiviaisen Anttikin oli Suomessa, joten Imatran kylkeen sai muitakin keikkoja, Aaltonen kertoo.

Kitaristi Toiviaisen päätyö on toimia Nightwishin kitarateknikkona.

Kiertue jatkuu helmikuulle. Keikkojen soittolistalla on bändin vanhaa materiaalia. Kolmesta levystä viimeisin on vuodelta 2011.

— Tarkoitus oli tehdä uusi biisi turneelle, mutta siihen ei ollut kenenkään aikataulujen kanssa mitään saumaa.

Aaltonen soittaa nykyisin Kotiteollisuudessa, ja bändin seuraava albumi on parhaillaan tekeillä.

— Albumin musiikit on jo nauhoitettu, ensimmäinen sinkkujulkaisu ilmestyy helmikuussa, Aaltonen sanoo.

On sitten nautittu tutusta materiaalista.

— Helvetin kivaa on ollut soittaa jälleen yhdessä.

Aaltosen mukaan ennen kiertuetta bändi on treenannut kahdesti yhdessä, muuten sanoja ja sointuja on kerrattu kotiläksyinä.

— Yllättävän työlästä on palata tauon jälkeen, Aaltonen paljastaa.

Monsteriserissa soittavat kitaristien Aaltonen ja Toiviainen ohella basisti Tommi Suonpää ja rumpali Janne Hynynen. Imatran Broadway-ravintoloiden lavalle eteläkarjalaisbändi nousee imatralaisen Sulferdust-yhtyeen jälkeen.

Melodista rockia soittava imatralainen Sulferdust on juuri julkaissut uuden singlen Birds kolmen aiemman singlen ja EP:n jatkoksi, ja sekin aloittaa kevään keikkarientonsa Imatran illasta.

Monsteriser ja Sulferdust Imatran Broadway-ravintoloissa 20.1.