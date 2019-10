Päällekkäisyys on uusi normaali tapahtumissa Lappeenrannassa — Kaupungin klubit kulkevat valtakunnallista trendiä vastavirtaan, katso tästä loppuviikon runsas tapahtumatarjonta

Kyllä Lappeenrannan seudulla asuvan kulttuuri- ja muiden rientojen hevijuuserin, ja miksei myös satunnaiskävijän, kelpaa. Tapahtumatarjontaa on nykyisin sellaisia pinoja, että valkatessa voi mennä sormi suuhun.

Valinnan vaikeus yltäkylläisyyden keskellä on ajankohtainen taas tänä viikonloppuna. Eikä homma ole erityisesti helpottumassa, kun syksy synkkenee ja kun pikkujouluaika tuo omat rientonsa kalenterin täytteeksi.

Muttei se aina ole helppoa tapahtumajärjestäjälläkään. Oikean viikonpäivän löytäminen esiintyjälle tai ohjelmalle on kuin neulan etsimistä heinäsuovasta. Ja sitten samana iltana toinen iso nimi keikkailee naapurissa.

— Ostajana on likimain mahdotonta seurata ja vertailla, mitä muilla on, ja jos siihen lähtee, se on loputon suo, ravintoloitsija Jarmo Suninen kertoo.

Suninen on yrittäjänä kahdessa Fiilis-baarissa ja Hullussa Ukossa, mutta suunnitteli vuosia ohjelmistoa myös Mobar-ravintoloihin. Sivuille ei voi vilkuilla ja on uskottava omaan juttuun.

— Kaikki miettivät, millaisilla konsteilla ihmisiä saisi parhaiten aktivoitua ja kotisohvalta liikkeelle.

Kun ihmiset saa liikkeelle, se on plussaa kaikille. Sanna Pulli

Päällekkäisiä esiintymisaikoja voi yrittää jumpata.

Kehruuhuoneen päällikön Tommi Männistön mukaan he esimerkiksi siirsivät Ellinooran perjantain keikan alkamaan kello 21:ltä, kun saivat tiedon Elastisen saman illan keikasta Lappeenranta-salissa. Elastisen piti alunperin aloittaa kello 18. Lopulta hiphopparin keikan siirtymisellä tuntia myöhemmäksi ei ole väliä tapahtumajärjestäjille. Molemmat ovat loppuunmyytyjä.

Kehruuhuoneen syksyn ohjelmisto on suunniteltu ennen paikan myyntiä Etelä-Karjalan osuuskaupalle (Eekoo). Eekoossa sivuille katsominen on Männistön mukaan järjestelmällisempää jatkossa, jotta päällekkäiset keikkapäivät talon sisällä ovat historiaa.

— Sekä asiakas että järjestäjä voittavat, kun isoja nimiä ei esiinny samana päivänä.

Nyt E:llä alkavien artistien faneilla pitää kiirettä ehtiä Lappeenranta-salista Linnoitukseen.

Rähinä Records Elastisen (oik.) konserttisalikiertue käy Lappeenrannassakin. Kuvassa artisti Iso H:n kanssa vuonna 2011.

Miksi en lähtisi kaupunkiin?, laulaa Litku Klemetti samannimisessä biisissään.

Tapahtumajärjestäjät etsivät hyviä vastauksia kertosäkeen kysymykseen. Kaikki haluavat voittaa kilpailun, mutta onnistuessaan he kilisyttävät myös naapurin kassakonetta.

— Kun kaupungissa tapahtuu, ja ihmiset saa liikkeelle, se on plussaa kaikille ja näkyy jokaisen paikan asiakasvirrassa, Teerenpelin ravintolapäällikkö Sanna Pulli sanoo.

Teerenpeli järjestää harvoin tapahtumia. Esiintyjiä on ehkä kerran kuussa, ja pian alkavat retrodiskot parin viikon välein. Ravintolakeskittymässa sijaitseva paikka on Pullin mukaan silti vetovoimainen, jopa arkisin.

Oheinen menolista korostaa musiikkitapahtumia. Ravintolat kampittavat kotisohvan vetovoimaa monin muinkin keinoin, joista yhteisöllisyyttä rakentavin ovat erilaiset visat. Niitä on säännöllisesti lähes joka kuppilassa.

Vesa Laitinen Koomikko Teemu Vesterinen palaa lavalle ja Lappeenrantaan pitkän tauon jälkeen. Kuva tammikuulta 2010.

Lappeenranta menee tapahtumatarjonnassa vastavirtaan. Musiikkiklubeja sulkeutuu esimerkiksi Helsingissä erityisen paljon tänä syksynä, mutta alan toimijoiden yhdistys on huolestunut asiasta valtakunnallisesti.

Lappeenrannassa tapahtumien kasvaneen määrän ohella uusi ilmiö on muuttunut aikataulutus. Elävä musiikki soi monessa paikassa aiempaa aikaisemmin myös viikonloppuisin. Se on vastaus vanhaan valitukseen liian myöhään alkavasta musisoinnista.

— Koetetaan saada kööri liikkeelle aikaisemmin. Tarkoitus on opettaa, että keikat alkavat aikaisin, Suninen toteaa Hullun Ukon linjausta, joka on yhä yleisempi myös muualla.

Riento-orientoitunutta kuluttajaa hyvissä ajoin alkavat tapahtumat palvelevat erityisen mainiosti. Vilkkaina päivinä, kuten vaikka tulevana viikonloppuna, ehtii sekä nähdä useamman esiintyjän että ajoissa nukkumaan.

Loppuviikon rientoja Lappeenrannassa

17.10.

Kello 18.30: Asunnottomien yö: Toivon tuolla puolen -elokuvan ilmaisnäytös. Nuijamies.

Kello 19. Pientä laittoa -vierailuesitys. Kehruuhuone.

Kello 19: Verkossa. Lpr:n kaupunginteatterin ensi-ilta.

Kello 19: Lpr:n kaupunginorkesterin konsertti. Lappeenranta-sali.

Kello 20: Jazzilta. Jatsia Niitty- & Kytömäellä, vierailijoina Kaisa Kuvaja ja Esa Niiva. Lamppu.

18.10.

Kello 18: Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii. Lpr-aiheisen valokuvanäyttelyn avoimet avajaiset. Lpr:n taidemuseo.

Kello 19: Elastinen. Lappeenranta-sali.

Kello 20: Laulaja-lauluntekijä Elias Gould. Nuijamies.

Kello 20: Sikahauska stand up -klubi. Teemu Vesterinen & Helena Pöllänen. Old Cock.

Kello 21: Ellinoora. Kehruuhuone.

Kello 22: Antillectual, One Hidden Frame, Outsiders. Lucky Monkeys.

Kello 22.30: Override. Lamppu.

19.10.

Kello 17: SaiPa vs. Tappara. Kisapuisto.

Kello 19: Oscar El Husseini & Tulenarka -yhtyeen esikoislevyn julkaisukonsertti. Nuijamies.

Kello 20: KMMK (Kaisu Kärri, Minna Mänttäri ja Pasi Valkeila). Satamatie 6.

Kello 20: Kot-Kat, Uhu Shape. Uus Hoi Sie.

Kello 21: Duo Salot. Carlos.

Kello 21: Jaska & Matti Duo. Hullu Ukko.

Kello 22: Katja & Antti Duo. Old Corner Bank.

Kello 22: Nameles, Dead End Irony, CJC. Totem.

Kello 22.30: Riesa, Saved From Ourselves, The Pine Forest. Lucky Monkeys.

20.10.

Kello 17: Namika vs. Tapiolan Honka. Sammonlahden palloiluhalli.

Kello 17: NST Miehet vs. M-Team. Liikuntakeskus Areena.