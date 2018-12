Suomalaisia kulttuuri-ikoneita kuvaavia elokuvia syntyy kuin sieniä sateella. Syy on ilmiselvä. Kohteet ovat kiinnostavia ja valmis kuluttajapohja jo löytyy. Keskinkertaisellakin lopputuloksella voi saada yleisesti positiivisen vastaanoton.

Näissä henkilökuvissa ei tunnu olevan yrityksenä tavoitella mitään suurta elokuvataidetta. Se onkin hyvin, hyvin hankalaa, kun pohjalla on tosihenkilö ja todelliset tapahtumat. Siksi ehkä yksikään lähivuosien elämänkertaelokuvista ei ole jäänyt edes pienen klassikon osaan — jos ei lasketa mukaan Tom of Finlandin kansainvälistä kulttisuosiota.

Juice on hyvä valinta elokuvan aiheeksi, koska sen kautta päästään kuvaamaan Tampereen 1970-luvun kulttuuriskeneä. Tässä elokuva on ehdottomasti rikkaimmillaan.

Pikkuhiljaa käy selväksi, ettei Juice ole elokuva ihmisestä, vaan ikonista. Se luo suorastaan myyttisen taiteilijarentun kuvan, jossa ollaan vedetty todellisuuden mutkat suoriksi aina, kun siltä on tuntunut.

Esimerkiksi vaimot ja tyttöystävät on keitetty taloudellisesti kasaan yhdeksi hahmoksi.

Riku Niemisen roolisuoritus on myös hyvin omalaatuinen. Se ei edes yritä hakea Juicen kuuluisaa puhe- tai laulutyyliä. Nieminen on keskittynyt enemmän hahmon sisäiseen rakentamiseen, mutta se on melko kummallinen valinta elokuvassa, jonka valmis katsojakunta tuntee päähahmon hyvin tarkasti.

Lopulta Juice-elokuva on nuoren sukupolven näkemys ajasta, joka on turhan lähellä. Tupakansavuiset keskikaljakuppilat ja kitaransoittohetket tihkuvat rappioromantiikkaa. Viinan kiroista hieman muistutetaan, kuten hyvään rokkarikuvaan kuuluu. Lopussa lohduttomuus seisoo.

Juice on kovin epätäydellinen elokuva joka menee maalistaan ohi tehden karhunpalveluksen faneille taiteilijaikonin kuvaa maalatessaan. Elokuva antaa hyvän kuvan ajasta, paikasta ja näiden ilmiöistä, mutta henkilökuvana se on aika ylimalkainen.

KAKSI TÄHTEÄ

Hyvää: Hieno ajankuva. Musiikki.

Huonoa: Risteyttää fiktiota ja tositarinaa epäselvällä tavalla.

Erityistä: Käsikirjoituksen pohjana on käytetty Antti Heikkisen kirjoittamaan elämäkertaan Risainen elämä.

Ensi-ilta 26.12.

Piritta Fors Anneli (Olga Ritvanen) Onneli (Celina Fallström) ja Vekotiitus (Ville Myllyrinne) pelastavat maatilan purku-uhalta.

Nokkela, mutta teatterimainen satuelokuva

Onneli, Anneli ja nukutuskello (Suomi, 2018).

Ohjaus: Saara Cantell.

Rooleissa: Celina Fallström, Olga Ritvanen, Aamu Sorvoja, Ville Myllyrinne, Elina Knihtilä, Kiti Kokkonen, Jaakko Saariluoma.

Kesto 78 minuuttia.

S.

Ohjaaja Saara Cantellin työ Onneli ja Anneli -hahmojen tunnetuksi tekemisessä alkaa olla jo pikkuhiljaa yhtä merkittävää kuin hahmon luojan Marjatta Kurenniemen.

Cantell on arvostettu vakavan aikuisen draaman ohjaajana, mutta yhä uudestaan palaa kahden tytön tarinoihin. Nukutuskello on hänen neljäs Onneli ja Anneli -elokuva vain viidessä vuodessa.

Onkin juuri Cantellin ammattitaidon ja humaanisen otteen ansiota, että hahmojen seikkailuihin jaksaa lähteä yhä uudestaan.

Nukutuskellon ongelmat ovat ne samat kuin monissa muissakin lastenelokuvissa. Kaikki tuntuu hieman pahviselta.

Lapsikatsojan silmään tämä ei välttämättä osu tai voi jopa ruokkia mielikuvitusta. Kyseessä voi olla siis harkittu veto, että kaikki näyttelijäsuorituksista lavasteisiin tuntuu kovin teatterimaiselta.

Tällä kertaa Onneli ja Anneli (tuoreet kasvot Celina Fallström ja Olga Ritvanen) lähtevät maalle pitämään huolta rakkaiden naapurintätiensä omalaatuisesta veljestä, Vekotiituksesta (Ville Myllyrinne).

Keksijäveljen ihanalla maatilalla on söpöjä eläimiä ja ihmeellisiä keksintöjä. Kaikki on kuitenkin vaarassa uuden moottoritien vuoksi, jonka olisi tarkoitus kulkea tilan läpi. Pelastusoperaatioon tarvitaan vanhoja tuttuja ja Vekotiikuksen uusin keksintö.

Kepeä ja lämminhenkinen komedia esittelee paljon hauskoja yksityiskohtia. Juonenkäänteet vievät villeimmillään lähes psykedelian puolelle.

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Lämminhenkinen ja nokkela.

Huonoa: Teatterimainen esilletuonti.

Erityistä: Kuvattu Turun Ruissalossa.

Taattua Disney-laatua

Maija Poppasen paluu (Mary Poppins Returns, Yhdysvallat, 2018).

Photo Credit: Jay Maidment Maija Poppanen (Emily Blunt) palaa vuosikymmenien jälkeen taas kerran pitämään huolta Banksin perheen lapsista — ja heidän lapsistaan.

Ohjaus: Rob Marshall.

Rooleissa: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Pixie Davies, Nathanael Saleh, Joel Dawson, Colin Firth, Dick Van Dyke, Angela Lansbury, Meryl Streep.

Kesto 131 minuuttia.

K7.

Disney jatkaa tehokkaasti oman klassikkokirjastonsa uudelleenlämmittämistä. Elokuvat eivät ole ainoastaan uudelle, nuorelle yleisölle, mutta myös ihka-aikuisille, jotka haluavat lämpimään nostalgian syleilyyn.

Disney tekee tämän kaiken pelottavan tehokkaasti ja sen verran hyvällä maulla, ettei lopputulos koskaan saa kavahtamaan läpinäkyvällä kaupallisuudella.

Tuorein uudistuksen kohde on Maija Poppanen — Julie Andrewsin tähdittämä vuoden 1964 musikaalihitti. Alkuperäisen ja uuden elokuvan välissä Disney on myös kertonut Emma Thompsonin ja Tom Hanksin tähdittämässä Saving Mr. Banks -elokuvassa tarinan kirjailija P.L. Travesista ja kuinka tämä lopulta möi luomansa hahmon elokuvaoikeudet Walt Disneylle.

Ollaan 1930-luvun Lontoossa. Edellisestä elokuvasta tutut Jane ja Michael Banks (Emily Mortimer ja Ben Whishaw) ovat kasvaneet aikuisiksi. Michael asuu nyt oman perheensä kanssa tutussa Cherry Tree Lane osoitteessa.

Kun murheelliset ajat koittavat, tarttuu vanhaan leijaan hyvin tuttu hahmo. Maija Poppanen (Emily Blunt) on palannut palauttamaan isojen ja pienten Banksin lapsien elämän raiteilleen.

Blunt loistaa roolissaan. Tämä mysteerinen — ja ilmeisesti iätön — olento osaa olla aristokraattisen tiukka vaaliessaan hyviä tapoja ja etikettejä, mutta myös ymmärtää lapsen mielikuvituksen voiman. Kyseessä on kaikki mitä lapsi voisi kaivata: sääntöjä, rakkautta ja hieman uskoa siihen, että maailmassa voi yhä olla taikaa.

Blunt omaksuu Andrewsin kuuluisaksi tekemän hahmon, mutta ei lopulta tee mitään syventääkseen tätä. Yhteneväisyys on tuntunut olevan prioriteetti.

Musikaalien erikoismies Rob Marshall tietää, kuinka tahdittaa kohtaukset; milloin itketään, milloin nauretaan ja milloin annetaan musiikin kuljettaa.

Kaikki on juuri missä sen pitääkin ja näyttelijäjoukko on kauttaaltaan loistava. Tämä ilmeinen täydellisyys tekee elokuvasta myös hiukan jäykän. Kaikki tehdään niin kunnioittaen edellisen elokuvan ehtoja, että toisinaan elokuva tuntuu vain pastissilta.

Maija Poppasen paluu ei ole ehkä kaikista rohkein jatko-osa, koska se yrittää ainoastaan uudelleenpullottaa vanhaa taikaa. Lopputulos on monin puolin virheetön kokoperheen elokuva, joka varmasti lämmittää niin vanhan kuin nuorenkin sydäntä.

Siinä missä Maija Poppanen on yhä ihmisten muistoissa, voi tämän paluu unohtua nopeasti.

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Musiikki, näyttelijät, alkuperäiselle kunniaa tekevä visuaalisuus.

Huonoa: Turhan varman päälle.

Erityistä: Rikkoi ennätyksen pisimmällä välillä elokuvan ja sen jatko-osan välillä, 54 vuotta.