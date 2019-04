Valtio ostaa koruja, vaikkei vielä tiedä, miten käyttää niitä — Valtion taidekokoelma karttuu miljoonalla eurolla vuodessa, ja teoksen pääsy siihen on iso tunnustus taiteilijalle

Taideteostoimikunta on alkanut ostaa myös korutaidetta Valtion taidekokoelmaan. Ison kokoelman teoksia on laajasti esillä julkisissa rakennuksissa, ja pääsy kokoelmaan on merkittävä huomionosoitus taiteilijalle, mutta käyttökorujen näyttötapaa toimikunta ei toistaiseksi tiedä.