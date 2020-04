Luvassa on noin tunnin setti 1980-luvun menevimpiä biisejä omassa olohuoneessa tanssittaviksi.

Juuso Teijonmaa alias Dj Teio tykittää tänään vanhoja vinyylejä Etelä-Saimaan tarjoamassa livelähetyksessä kello 19 alkaen.

Noin tunnin setissä on luvassa 1980-luvun kovimpia diskohittejä ja muutakin kasarijytkettä.

Eikun olohuoneen matot rullalle, diskopallo kattoon ja tanssijalka vipattamaan!

Livelähetys on kaikille katsojille täysin maksuton. Lähetystä voi seurata suorana joko tähän juttuun kello 19 tulevan streamin kautta tai tältä Facebook-kanavalta. Keikan voi katsoa myös myöhemmin tallenteena.

Millainen keikka illalla nähdään?

Tiskijukilta loppuivat keikat kuin seinään koronaepidemian sulkiessa soittopaikat noin kuukausi sitten. Kysyimme Dj Teiolta, miten arki muuttui keikkojen loputtua ja mitä on luvassa lauantai-iltana.

Milloin vedit edellisen livekeikan ja missä?

– Viimeinen livekeikka oli Mikkelin Vaakunassa 18.3. Se oli melko perus keskiviikon klubikeikka ja asiakkaita oli vielä normaaliin tapaan. Sitä edeltävä keikka oli Joensuun Bepopissa ampumahiihtokisojen aikaan, kun viimeinen kisapäivä peruttiin ja kaikki hiihtäjät ja heidän tiiminsä vaihtoivat vapaalle. Lauantaina heillä päättyi myös koko kausi.

Miten paljon normaalisti tulee keikkailtua?

– Kiertelen yökerhoja pääasiassa Joensuussa, missä asun, mutta myös Mikkelissä ja Lappeenrannassa. Keikkoja tuli tehtyä viime vuonna yhteensä 188 kappaletta, eli teen tätä työtä ihan täyspäiväisesti.

Minkä tyylistä musiikkia soitat lauantaina?

– Lauantaina olisi tarkoitus soittaa vanhoja vinyylejä, sellaisia mitkä ovat todistetusti soineet yökerhoissa jo 80-luvulla. Tarkemmin en vielä paljasta mitä on luvassa, mutta vanhoja klassikkoja varmasti.

Mitkä biisit ovat aina yleisötoiveena, kun tämän ajan musiikkia on ohjelmassasi?

– Nykyään asiakkaiden toiveita tulee todella laajalla skaalalla. Aina on tietty joku radiohitti, mitä toivotaan melkeinpä illasta toiseen, mutta niitä tulee ja menee melko tiuhaan tahtiin. Vielä pari vuotta sitten olisi voinut helposti sanoa, että Antti Tuiskua toivotaan joka ilta, mutta siinäkin on tapahtunut selvää hiipumista.

– Nykyään nuoriso kuuntelee vähemmän radiota ja enemmän Spotifyta, jossa musiikkia on huomattavasti enemmän tarjolla kuin mitä pelkän radion välityksellä on mahdollista kuulla. Tämä on vain hyvä juttu, ja se pitääkin homman mielenkiintoisena, kun koko ajan pitää tehdä töitä, jotta musiikkikirjasto pysyy ajankohtaisena.

Mitkä ovat omat suosikkisi?

– Omat suosikkini vaihtelevat tiuhaan, mutta musiikkityylinä house on lähimpänä sydäntä. House on syntynyt discomusiikin vaikutuksesta, ja onkin sen luontainen jatkumo, joten fiilistelen myös vanhaa discomusiikkia.

– Yökerhoissa tulee soitettua musiikkia todella laajalla skaalalla, ja aina sieltä eri genreistä löytyy ne omat suosikit, joita sitten tuleekin enemmän soitettua. Hyvässä biisissä on asennetta ja sielua ja sen pitää herättää jonkinnäköisiä tunteita.

Vinyyli, cd vai databoksi?

– Tähän pitää vastata vinyyli, mutta fakta on, että nykyään suurin osa musiikista on digitaalisessa muodossa, niin myös itsellä. Vinyylejä löytyy joitain satoja, mutta keikkakoneella on mp3-musiikkitiedostoja reilut 8000 kappaletta.

Kuinka kauan olet dj-keikkoja tehnyt ja mitä uutta tuli elämään, kun loppuivat?

– Ekat dj-keikat on tullu tehtyä jo ala-asteella, joten uralla on mittaa, jos sieltä alkaa laskemaan. Nelisen vuotta olen nyt tehnyt työkseni dj-hommia. Tuon neljän vuoden aikana en ole ollut juurikaan viikkoa pitempään ilman keikkoja, mutta nyt viimeisestä keikasta on jo se reilu kuukausi.

– Viime viikolla oli pakko aloittaa striimauskokeilut, jotta sai edes muutaman hengen yleisölle soitella. Muutoin on tullut tehtyä paljon remonttihommia, jotka ovat odottaneet sitä "parempaa aikaa", ja nyt tässä ei muuta ole ollutkaan kuin aikaa.