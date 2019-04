Ensi-iltaelokuvat tarjoavat supersankareita, ruotsalaisdraamaa, tylsää animaatiota ja fanifiktiota— lue kriitikon arviot

Helvetin villikko noitajahdissa

Hellboy (Yhdysvallat, 2019)

Ohjaus: Neil Marshall. Käsikirjoitus: Andrew Cosby perustuen Mike Mignolan sarjakuvaan.

Rooleissa: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane, Daniel Dae Kim, Alistair Petrie, Sophie Okonedo.

Kesto: 121 min. K-16.

Kun supersankarielokuvat alkavat jo muodostaa merkittävän osuuden Hollywoodin lippuluukkutuloista on luonnollista, etteivät pelkästään puhtoiset ja täydelliset supersankarit täytä kaikkien nälkää.

Deadpool -elokuvien menestys osoitti, että väkivaltainen ja härskin humoristinen sarjakuvaseikkailu vetää ihmisiä teattereihin. Siksi myös Mike Mignolan kulttisuosiota nauttiva maailmanlopun airut, Hellboy on saanut muodikkaan kasvojenkohotuksen.

Monien fanien harmiksi uusi Hellboy ei ole jatkoa Guillermo del Toron kahdelle edelliselle osalle, joissa pääroolia näytteli Ron Perlman. Kolmannen osan tuotanto-limbo sai lopun, kun Lionsgate-tuotantoyhtiö ilmoitti uusivansa koko kattauksen.

Nyt pääroolin sarvet on saanut Stranger Things -sarjasta tuttu David Harbour.

Uusi Hellboy on sarjakuvista nauttineiden onneksi uskollinen lähdemateriaalilleen. Hellboyn työnantajan, B.P.R.D.:n, merkitystä tähdennetään ja mytologisia painajaisia tuodaan valkokankaalle yhä näyttävämmin tavoin.

Siinä missä del Toro luotti enemmän lavastuksen ja maskeerauksen voimaan, on brittiläinen toimintakauhun vanha tekijä Neil Marshall ottanut paljon suuremman sudin käyttöönsä. Toiminnalla on kokoluokkaa. Se ei ole aina hahmolle kovin ominaista.

Tällä kertaa Hellboy ja paranormaaleita ilmiötä vastaan taisteleva jaosto saa vastaansa Nimuen (Milla Jovovich), noidan, joka on tuttu esimerkiksi pyöreän pöydän ritareiden taruista. Nimuella on suunnitelmassaan paikka myös Hellboylle yhdistäessään ihmiskuntaa pimeyden harsonsa alle.

Hellboy ei ole urakassaan yksin. Apuna seikkailussa on eläimellisillä kyvyillä varustettu erikoissotilas, Majuri Daimio (Daniel Dae Kim), sekä taikavoimilla pelaava Alice (Sasha Lane).

Ian McShane tuo painoarvoa Hellboyn adoptioisänä ja pomona, Trevor Bruttenholmina.

Uusi Hellboy pyrkii syventämään päähahmonsa inhimillisiä puolia ja tuomaan tähän uusia ulottuvuuksia. Harbour pystyy hienovaraisesti tuomaan hahmonvitsiä murjovasta jumalolennosta lähemmäksi maanpintaa.

Mihinkään täydelliseen vakavoitumiseen ei kuitenkaan jumituta, vaan turpaanvedon hanoja raotellaan tasaiseen tahtiin.

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Mytologioita hyödyntävät juonet. Ronski ote. Pääpahiksen ja sankarin välinen suhde.

Huonoa: Valtavat tehostekohtaukset.

Erityistä: Ensimmäinen Neil Marshallin elokuva, jota ohjaaja ei ole myös kirjoittanut.

josef persson Britt-Marie (Pernilla August) jättää 40-vuotisen avioliiton taakseen ja muuttaa pikkukaupunkiin aloittaakseen työnsä nuoriso-ohjaajana.

Uusi alku kuusikymppisenä

Britt-Marie kävi täällä (Ruotsi, 2019)

Ohjaus: Tuva Novotny. Käsikirjoitus: Anders Frithiof August perustuen Fredrik Backmanin romaaniin.

Rooleissa: Pernilla August, Vera Vitali, Peter Haber, Malin Levanon, Anders Mossling.

Kesto: 97 min. Sallittu.

Britt-Mariella (Pernilla August) menee 40 vuotta tajuta, että hänen aviomiehensä on totaalinen mulkvisti. Hän ottaa ja lähtee, ja aloittaa kuusikymppisenä uuden elämän Borgin kituvassa kylässä, kun työkkäri hänet sinne lähettää.

Britt-Marie on hieman aikaansa jämähtänyt. Elämä aviomiehen kanssa on kahlinnut tämän vanhaan Ruotsiin, joka tuntuu nyt kadonneen. Oman paikan löytämisen toivo synnyttää tahtotilan kipinän.

Työ nuoriso-ohjaajana tutustuttaa Britt-Marien kirjavaan ihmisjoukkoon. Vuorovaikutus on hedelmällistä kumpaankin suuntaan ja laskusuhdanteessa olleessa kylässä alkaa taas puhaltaa optimismin tuulet.

Mies, joka rakasti järjestystä -kirjailija Fredrik Backman on ollut taas tutulla tontilla Britt-Marien tarinaa kirjoittaessaan. Tosin edellä mainitun tarinan päähenkilön Oven mielenkiintoiseksi tehnyt synkkämielisyys on vaihtunut pullantuoksuisiin tunnelmiin. Siksi Britt-Marien tarinalla ei tunnu olevan yhtä vahvoja panoksia.

Jätetty mies kinuaa takaisin, samalla kun poliisimies Svenin (Anders Mossling) kanssa uusi romanssi iskee kipinää. Pikkukylän nuorisotyörahojen nyörejä kiristetään. Siinä ovat suurimmat juonivälineet.

Pitkää uraa näyttelijänä tehnyt ohjaaja Tuva Novotny on osaava mainioiden hahmojen esille tuomisessa. Elokuvan tunnelma rakentuu enimmäkseen näiden välillä tapahtuvaan sydämelliseen vuorovaikutukseen.

Elokuvan pehmoinen ote toimii varmasti lohdullisuutta hakeville.

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Mainiot hahmot.

Huonoa: Täysin särmätön.

Erityistä: Kuvattu enimmäkseen Lödöse, Länsi-Götanmaalla.

Paramount Animatio June-tyttö rakentaa karvaisten kavereidensa ja mielikuvituksensa avulla huvipuiston.

Tylsä huvipuistoajelu

Ihmeiden puisto (Wonder Park, Yhdysvallat, 2019)

Käsikirjoitus: Josh Appelbaum, André Nemec.

Suomenkielisissä äänirooleissa: Abreu, Rudi Rok, Esko Eerikäinen, Peter Pihlström, Aki Linnanahde.

Kesto: 85 min. K-7.

Lapselle huvipuisto voi olla hyvinkin maaginen paikka, jossa hetkellisesti voi heittäytyä mukaan ihka-aitoon seikkailuun.

Amerikkalaisen lastenkanava Nickelodeonin ja espanjalaisen animaatiostudio Ilion Studiosin Ihmeiden puisto on halunnut vangita tämän tunteen. Valitettavasti tekijät ovat lähestyneet aihetta niin sekavalla tavalla, että lopputulokseksi saadaan seikkailu, joka tuntuu keskittyvän jatkuvasti vääriin kohtiin.

Lennokkaalla mielikuvituksella varustettu June on nuori tyttö, joka haaveili ennen upeasta huvipuistossa yhdessä äitinsä kanssa. Kun äiti sairastui, jäivät lapselliset leikit ja mielikuvituksen leikkikenttä unohduksiin.

June ei voinut tietää, että oikeaan maailmaan on loihdittu huvipuisto Peanut-apinan toimesta—kaikki Junen ja hänen äitinsä kuvitelmista. Nyt puisto on kuitenkin jäänyt heitteille ja pimeä voima on langennut sen päälle.

June joutuu kokoamaan huvipuiston karvaiset kamut kasaan, parantelemaan paikkoja ja häätämään pahuuden voimat huitsin Nevadaan.

Visuaalisesti laadukkaasti toteutetun animaatioseikkailun suurin ongelma on sen käsikirjoituksen tasapainossa. Tarina tytön surusta ei sekoitu toimivasti vauhdikkaisiin takaa-ajoihin.

Tekijät ovat halunneet tuoda kokonaisuuteen Pixar-elokuvista tuttua syvällisyyttä, mutta ilman rohkeutta tai oikeaa ymmärrystä, yritykset jäävät pinnallisiksi ja lapsille varmasti hyvin, hyvin tylsiksi.

KAKSI TÄHTEÄ

Hyvää: Pari vauhdikasta kohtaa. Hassuja sivuhahmoja.

Huonoa: Kömpelösti tasapainotettu käsikirjoitus.

Erityistä: Elokuvalle ei ole virallisesti merkitty ohjaajaa, eikä Yhdysvaltojen ohjaajien kilta tahtonut myöntää elokuvalle julkaisua tästä syystä. Alkuperäinen ohjaaja Dylan Brown erotettiin projektista häirintäsyytösten jälkeen. David Feiss, Clare Kilner ja Robert Iscove ohjasivat projektin loppuun.

Quantrell D. Colbert Hero Fiennes Tiffin ja Josephine Langford tähdittävät elokuvaa, jonka tarina sai syntynsä One Direction -fanifiktiona.

Fanifiktiosta noloksi leffaksi

After (Yhdysvallat, 2019)

Ohjaus: Jenny Gage. Käsikirjoitus: Susan McMartin perustuen Anna Toddin romaaniin.

Rooleissa: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair, Jennifer Beals, Peter Gallagher.

Kesto: 106 min. K-12.Oi, mitä aikoja elämmekään!

Turha mutista, etteivät ihmiset enää lukisi. Suttuinen fanifiktio-pehmoporno tuntuu yhä keräävän sankoin joukoin lukijoita.

Kyseessä on siis kirjallisuuden hyvin erikoistunut alalaji, jossa jonkun tietyn immateriaalioikeuden—tai vaikka ihka aitojen ihmistenkin—fanit kirjoittavat ihailuidensa kohteista (useimmiten) eroottisia tarinoita.

Näyttävimmin valtavirtakulttuuriin läpilyönyt fanifiktio on E.L. Jamesin Fifty Shades of Greyn alkuperäinen versio, joka perustui Twilight -kirjasarjan hahmoihin.

After -elokuva perustuu kirjaan, joka näki alunperin päivänvalonsa One Direction -yhtyeen Harry Stylesia romanttisissa kuvioissa kuvailevana fanifiktiona. Tarinaa on luettu fanifiktioon erikoistuneella Wattpad-sivustolla satoja miljoonia kertoja.

Fifty Shades of Grey tapaan After on nyt myös dramatisoitu valkokankaalle.

Tarina on tuskaisen kliseinen.

Tessa (Josephine Langford) on kiltti opiskelijatyttö, jolla on selkeä suunta elämässään. Sitten hän tapaa Hardinin (Fiennesin näyttelijäsuvun Hero Fiennes Tiffin). Hardin on monimutkainen. Hän on vaarallinen. Ja sekös, jos mikä, saa veren kiertämään hassulla tavalla.

After on nuorelle yleisölle suunnattu pikkutuhmailua ja pakahduttavan kankeaa melodraamaa, joka lähinnä vain nolottaa. Päiväkirjamainen ulosanti voi synnyttää samaistumisia kohderyhmässä. Valitettavasti toteutus on niin muovinen, ettei sen mistään osa-alueesta jää mitään positiivista mieleen.

YKSI TÄHTI

Hyvää: -

Huonoa: Keinotekoisen oloista tuhmailua ja melodraamaa.

Erityistä: Kirjasarjaan kuuluu viisi osaa.