Taiteilijapari Reijo Mörön ja Svetlana Luninan näyttely kertoo perheestä rakkaudella galleria Pihatossa

Galleria Pihatossa Lappeenrannassa voi tutustua imatralaisen taiteilijaparin Reijo Mörön ja Svetlana Luninan

yhteisnäyttelyyn. Kokonaisuus on hyvin henkilökohtainen, sillä sen teemana on perhe.

Näyttelytiedotteessa taiteilijat itse kuvailevat aihetta muun muassa näin:

– Perheessä eläminen merkitsee vapaasti ja tasaisesti hengittämistä.

– Perhe on jatkuvasti kehittyvä kaupunki, jossa asumme minä ja puolisoni, lapseni, vanhempani, ystävämme, lemmikit, rakkaus, ymmärrys ja muistot, lempeys ja usko. Siellä kasvavat omenapuut, kukkivat syreenit ja tuoksuvat monenlaiset kukat ruohon lomassa.

Reijo Mörö on pitkän linjan kuvataiteilija ja taidegraafikko, jolta on Pihatossa esillä lähes retrospektiivi eli teoksia kolmen vuosikymmenen ajalta.

Svetlana Lunina on venäläislähtöinen taiteilija, joka on työskennellyt LAB ammattikorkeakoulussa opettajana. Luninan erityisosaamista on piirtäminen. Pihaton näyttelyssä nähdään Luninan viime aikaista tuotantoa.

Marraskuun synkkyydessä näyttely huokuu positiivisuutta, jota taiteilijat ammentavat perheen lisäksi myös luonnosta ja kulttuurista.

– Taiteen historia, perinteiden ja tapojen kulttuuri ovat tapa selvitä synkimmistä päivistä elämässä.

Reijo Mörön ja Svetlana Luninan Perhe-näyttely Galleria Pihatossa 20. marraskuuta saakka.