Lappeenrannan kaupunginteatteri jakaa ilmaisia lippuja Rakkautta-näytelmän torstai-iltapäivän esitykseen. Asiasta kerrottiin torstaina aamulla kauppakeskus Ison-Kristiinan Facebook-sivulla.

Miksi kaupunginteatteri jakaa ilmaisia lippuja Rakkautta-näytelmän esitykseen, teatterinjohtaja Timo Sokura?

— Tänään Isossa-Kristiinassa on opiskelijapäivä. Me ajattelimme olla siinä mukana tarjoamalla ilmaislippuja. Sekin olisi mahdollista, että kysyttäisiin opiskelijakorttia, että vain opiskelijat saisivat ilmaisen lipun. Mutta katsoimme, että pidämme tällaisen torstaitapahtuman, tarjoamme ilmaislippuja kaikille, jotka haluavat tulla katsomaan. Rakkautta on erinomainen esitys, ja se ei ole ihan vielä löytänyt yleisöänsä. Yritämme tukea sitä, että mahdollisimman moni näkisi sen ja että saataisiin positiivinen viidakkorumpu syntymään.

Miten monta lippua on jaossa?

— Esitys on pienellä näyttämöllä, jossa on 160 paikkaa. Toivomme, että mahdollisimman paljon ihmisiä tulisi. Tämä on harvinainen tarjous meiltä, minun aikanani tällaista ei ole aiemmin tapahtunut. Olisi hirveän kiva, jos opiskelijoiden ohella löytyisi sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole käyneet teatterissa ja jotka innostuisivat tästä.

Miten monta lippua on torstai-iltapäivän näytökseen on haettu, asiakasneuvontakoordinaattori Sari Joronen?

— Tämän päivän näytökseen ei ole myyty lippuja, vaan kaikki ovat vapaalippuja. Lippuja on haettu tähän mennessä 10, Joronen kertoi tilanteesta aamupäivällä puoli yhdeltätoista.

Miten moni ihminen on nähnyt 22. syyskuuta ensi-iltansa saaneen Rakkautta-näytelmän?

— Esityksiä on ollut viisi, ja sen on nähnyt tähän mennessä 270 katsojaa.