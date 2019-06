Museopaloautoja pääsee ihastelemaan Parikkalassa lauantaina — Ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma lähti VPK:n omasta vuosimallin 1959 maastoautosta

Vanhat paloautot Parikkalassa -tapahtumaan on tulossa toistakymmentä museoautoa. Vanhan paloauton omistava harrastaja ehtii vielä mukaan.

Vanhat paloautot kokoontuvat Parikkalaan ensi lauantaina. Museopaloautojen tapahtuma järjestetään nyt ensimmäistä kertaa.

Parikkalan VPK:n päällikkö Esa Neuvonen kertoo, että tapahtumaan on tulossa ainakin tusinan verran vanhoja paloautoja. Tulijoita olisi enemmänkin, mutta museokaluston liikuttelu ei ole ilmaista.

— Tässä on vähän se ongelma, että vanhojen autojen siirrot maksavat paljon, palokunnilla ei ole rahaa ja me emme pysty tukemaan.

Neuvosen mukaan esimerkiksi 1930-luvun museopaloautoa ei raaski siirtää ajamalla Lappeenrannasta Parikkalaan, joten sille pitäisi järjestää kuljetus. Parikkalassa ollaan kuitenkin tyytyväisiä ilmoittautuneiden autojen määrään.

Vanhin Parikkalssa nähtävä paloauto tulee Stora Enson Kaukopään tehtailta. 1920-lopun paloauton lisäksi Kaukopäästä tuodaan Parikkalaan myös 1930-luvun paloauto. Uusimmat osallistujat ovat 1980-luvulta.

Neuvonen kertoo, että idea museopaloautotapahtumasta lähti Parikkalan VPK:n omasta vuoden 1959 Land Roverista. Vanha maastoauto oli entisöity alkuperäiseen kuosiinsa, ja seudulla ei ollut paloautotapahtumaa, jossa sitä pääsisi esittelemään.

Nyt Parikkalaan on tulossa museopaloautoja paitsi Etelä-Karjalasta, myös Savonlinnasta ja Kuopiosta. Yksi hankaluus on ollut vanhojen autojen omistajien tavoittamisessa.

— Siinä on ollut aikamoinen homma selvittää. Aina joltain kuulee, että jossain on vanha paloauto, mutta ei ole tietoa kenellä niitä on.

Neuvonen harmittelee sitä, että moni palokunta on luopunut museoautoistaan tilanpuutteen vuoksi. Moni Neuvosen toiveikas puhelu on päättynyt pettymykseen, kun vinkattua museoautoa ei enää ole olemassa.

Jos omistaa vanhan paloauton, ensi lauantain tapahtumaan ehtii vielä ilmoittautua.

Vanhat paloautot Parikkalan torilla 29.6. klo 12—15. Autot ajavat kulkueena Parikkalan paloasemalta torille ennen puoltapäivää.