Lauri Pekkarinen aloitti musiikin harrastamisen rumpusetillä 6-vuotiaana. Patterin takana hän on istunut myös bile- ja indiepopbändin rumpalina. Lyömäsoittaja on ainoa kaupunginorkesterin muusikko, jolle työnantaja hankkii työvälineet.

Älä soita tässä huoneessa konsertin aikana! käskee lappu Lappeenrannan kaupunginorkesterin soitinvaraston seinällä. Lappeenranta-salin takana sijaitseva huone on pääasiassa kaupunginorkesterin lyömäsoittajan Lauri Pekkarisen valtakuntaa, koska iso osa orkesterin omistamista soittimista kuuluu lyömäsoittajan arsenaaliin ja koska huone on samalla hänen treenikämppänsä.

Pekkarinen on noudattanut ohjetta hyvin kuuliaisesti.

— Kun treenasin täällä ensi kertoja, salissa oli meneillään seminaari. Siitä tuli palautetta, lyömäsoittaja nauraa.

Pitkulaisessa huoneessa on yleensä säilössä ainakin patarummut ja rumpusetti, marimba ja vibrafoni, kellopeli ja kaksi tamtamia (congia), lautasia ja malletteja (lyömäkapuloita) sekä pienempiä soittimia kuten bell tree, tamburiini ja triangeli.

Nyt Pekkarisen repertuaarista on roudattu lavalle kellopeli, patarummut ja rumpusetti.

Kai Skyttä Soitinten ohella lyömäsoittajan kapula-arsenaali on mittava, ja sitä on voinut hyödyntää vapaasti haluamallaan tavalla.

Rumpusetti aloitti Pekkarisen soittajanuran. Isä harrasti rumpuja, ja vanhemmat ehdottivat pojalleenkin patterin taakse istumista, kun 6-vuotiaalle haluttiin musiikkiharrastus. Kattiloita Pekkarinen ei muista paukutelleensa.

8-vuotiaana nuotituksesta alkoi vastata klassinen musiikki, kun Pekkarinen aloitti Limingan musiikkiopistossa. Lukion jälkeen pari vuotta sujahti Oulun ammattikorkeakoulussa ennen kuin opiskelupaikka Sibelius-Akatemiassa irtosi vuonna 2012.

Siinä välissä meno oli musiikillisesti aika mielikuvituksellista.

— Soitin lattariperkussioita metallibändissä, Pekkarinen kertoo.

Lukiovuosina hän heitti keikkoja bilebändin ja myöhemmin myös indiepopbändin rumpalina.

Säveltäjillä on vain harvoin ohjeita kapuloiden käytöstä. — Lauri Pekkarinen

Klassinen musiikki on Pekkarisen nykyinen ja tuleva leipäpuu. Hän aloitti kaupunginorkesterin lyömäsoittajan vakanssilla tämän vuoden alussa, ja orkesterimuusikon ammatti on ollut tavoite.

Lappeenrannassa se on aika palkitsevaakin.

— Saan rakentaa rooliani oman näköiseksi ja hyvin vapaasti, hän kertoo.

Pekkarinen kuuluu orkesterin ohjelmatoimikuntaan, ja pienessä orkesterissa sellaisessa pääsee vaikuttamaan varsin isosti.

— Uusista ideoista ollaan kiinnostuneita, lyömäsoittaja on huomannut.

Pekkarisen ensimmäinen kiinnitys oli Lappeenrannan orkesteria yli kaksi kertaa isommassa Kuopion kaupunginorkesterissa vuosina 2015—2016.

Lyömäsoittajalla on orkesterissa eniten roolia yleensä isoissa orkesteriteoksissa, joista Pekkarinenkin on alun perin ollut innostunut. Katse on pikkuhiljaa kääntynyt myös toisenlaisiin nuotteihin.

Lyömäsoittaja puhuu innoittuneesti kamarimusiikista, joka on perinteisesti muiden orkesterisoitinten säveliä. Pekkarinen on Awake Percussion -kvartetin perustajajäsen. Sen kaikki soittajat ovat hänen opiskelukavereitaan.

Lyömäsoittajia.

Kai Skyttä Congi kumahtaa kahdella eri tavalla kaupunginorkesterin soitinvarastossa, joka on lyömäsoittaja Lauri Pekkarisen treenikämppä. Toinen treenipaikka on opiskelupaikassa Sibelius-Akatemiassa.

Treenikämpällä Pekkarisen intohimoinen ja omistautunut suhtautuminen ammattiin tulee esiin. Lyömäsoittaja raottaa suojapeitettä ison soittimen päältä. Alta paljastuu jalopuinen marimba.

— 20 000 euroa, mutta sain puolet apurahana, Pekkarinen vähättelee kauniin soittimen hintaa.

Pitkä rivi eripituisia ja käsin valikoituja ruusupuisia puukapuloita.

Hankittu samana vuonna, kun opinnot Sibiksessä alkoivat.

Parikymppisenä miehenä.

Ihan kaikkea aikaansa Pekkarinen ei hivele hienoa marimbaansa saati vietä treenikämpällä. Vakanssin myötä lyömäsoittaja muutti Lappeenrantaan ja tutkailee partituurien lisäksi ruokareseptejä.

Tutkimusmatka makujen maailmaan käynnistyi, kun mies alkoi asua yksinään. Tyyli oli vähän kuin nuotituksen perkausta.

— Kummastelin, miten kiinalainen ruoka rakentuu, ja kokeilin.

Netti on täynnä reseptejä ja ruokablogeja, joiden äärelle Pekkarinen sukeltaa ennen lieden äärellä seisomista. Juuri nyt kodin koekeittiössä on meneillään kasvisruokiin tutustuminen.

— Niissä on paljon monipuolisia mahdollisuuksia.

Kai Skyttä Kellopelille on sovitettu soolo Harry Potter -leffan tunnuskappaleessa.

Tämä johto on vähän tiukalla, Lauri Pekkarinen näyttää orkesterin apulaiselle. Johto kulkee Lappeenranta-salin näyttämöllä olevien Pekkarisen työvälineiden keskellä, ja se säädetään kohdalleen, jotta lyömäsoittaja ei kompastu siihen kesken konsertin, kun vaihtaa kioskista toiseen tai kolmanteen.

Kioski on ammattislangia ja tarkoittaa tässä yhteydessä Pekkarisen työpisteitä torstain konsertissa: kellopeliä, patarumpuja ja rumpusettiä, joiden väliä hän kulkee.

Kellopelille on soolokin.

— Se on sovitettu Harry Potterin tunnuskappaleeseen, lyömäsoittaja sanoo.

Kellopeli korostuu elokuvamusiikissa, sillä säveltäjät tykkäävät soittimesta. Pekkarinen puolestaan pitää patarummuista.

— Ne soivat pitkään verrattuna muihin lyömäsoittimiin, hän perustelee.

Kaikukoppaa mielipiteelleen Pekkarinen sai opiskelijavaihdossa Berliinissä, jossa keskittyi vuoden verran lähinnä patarumpujen opiskelemiseen.

Kai Skyttä Patarummut ovat tavallisin lyömäsoitin orkesteriteoksissa, ja Lauri Pekkarinen pitää rummuista niiden pitkän soinnin takia.

Patarummut ovat maallikon mielikuva sinfoniaorkesterin lyömäsoittajasta, joka kumauttaa rumpuja jäykän arvokkaasti kriittisissä kohdissa.

Konserttiyleisö saattaa myös kiinnittää huomiota monenlaisiin kapuloihin, joilla soittaja lyö patarumpuja ja muita lyömäsoittimia. Niiden valinta on usein soittajan.

— Säveltäjillä on vain harvoin ohjeita kapuloiden käytöstä, Pekkarinen kertoo.

Tai oli harvoin. Nykymusiikissa ohjeita on alkanut piisata.

Tämä kuuluu sävelletyssä musiikissa ja näkyy Pekkarisen treenikämpässä: kaupunginorkesterin lyömäsoittimien määrä on lisääntynyt yhtä matkaa nykysäveltäjien mielikuvituksen kanssa.

Tai oikeammin: se kuuluu ja näkyy myös lyömäsoittajan työssä. Pekkarinen vaihtaa kioskia kesken kappaleiden esimerkiksi torstain koko perheen konsertissa useita kertoja.

Jo työturvallisuudenkin kannalta on tärkeää, miten sähköjohdot menevät.

Lappeenrannan kaupunginorkesterin perhekonsertti Seikkailun säveliä Lappeenranta-salissa 22.11. kello 19. Musiikkia elokuvista Indiana Jones, Madagaskar, Pirates of Caribbean, Shrek, Teräsmies ja Tähtien sota.

Lauri Pekkarinen

Syntynyt Tyrnävällä vuonna 1991.

Käynyt koulunsa ja asunut lapsuutensa sekä nuoruutensa Limingassa.

Aloitti lyömäsoitinharrastuksen 6-vuotiaana.

Opiskellut Sibelius-Akatemiassa vuodesta 2012, valmistuu todennäköisesti ensi vuonna.

Kuopion kaupunginorkesterin lyömäsoittaja vuosina 2015—2016.

Lappeenrannan kaupunginorkesterin lyömäsoittaja vuodesta 2018.

Asuu Lappeenrannassa ja harrastaa ruuanlaittoa.

Flyygeli on kallein

Kaupunginorkesterissa on 21 muusikkoa, ja jokainen soittaa lyömäsoittajaa lukuunottamatta omilla työkaluilla. Työnantajalla ei ole velvollisuutta hankkia työvälineitä muusikoille.

Kaupunginorkesterin arvokkain soitin on veronmaksajien valvovien silmien alla jatkuvasti. Lappeenranta-salissa pääasiassa säilytettävä flyygeli on hankittu vuonna 2009.

Soitin maksoi tuolloin 150 000 euroa. Vaihtorahaa Lappeenranta sai entisestä flyygelistä, joka myytiin Taipalsaarelle. Käytettyjen soitinten kierrättäminen on aika tavallista.

Orkesterin nykyinen harppu esimerkiksi on hankittu käytettynä Lahdesta, ja sen entiset patarummut on aikoinaan annettu seurakunnan ja työväen soittokuntien käyttöön.

Flyygelin ja harpun ohella orkesterille on vuosien saatossa hankittu celesta, englannin torvi, pari kontrabassoa, piano, pikkutorvet ja tuuba sekä monenlaisia lyömäsoittimia.

Suuri osa soittimista on hankittu ennen kuin orkesterista tuli kunnallinen ammattiorkesteri vuonna 1980. Hyvin säilytettynä soitinten rahallinen arvo säilyy, vaikka vuosia kertyy.