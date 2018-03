Lisää poliiseja Lappeenrantaan — taipalsaarelainen rikoskonstaapeli kirjoitti kilpailijan Sorjoselle Pasi Havukainen viihdytti vaimoaan poliisisatiireilla. Vanhemman rikoskonstaapelin harrastuksesta syntyi dekkari, jossa poliisifaktat ovat taatusti oikein. Mika Strandén Vanhempi rikoskonstaapeli Pasi Havukainen arvelee, että hänen dekkarinsa päähenkilö, konstaapeli Korpikoski, voisi olla kelpo hahmo vaikkapa kesäteatterissa. — Sen saisi näyttämölle varsin helposti.

Pomon jyrkkä ei alaisen ideaan saa usein satiirisia seurauksia. Näin kävi Lappeenrannan poliisiasemallakin. Pasi Havukainen ehdotti poliisitiedotteille kaunokirjallista asua, kun muiden laitosten humoristiset tiedotteet saivat mediahuomiota.

— Työnantaja kehotti pysymään virallisemmalla linjalla, vanhempi rikoskonstaapeli kertoo.

Häneltä ilmestyy Lappeenrannan ja Taipalsaaren seudulla liikkuva mustan huumorin dekkari viikonloppuna.

Poliisisatiirin toinen kätilö on ollut Havukaisen halu piristää vaimoa. Uusioperheen arki on työtä ja lastenhoitoa, joille nauru on paras vastapaino.

— Ensitarinan jälkeen rouva odotti lisää lukemista ja hihitteli palkinnoksi.

Perheen piristämisellä alkoivat myös Astrid Lindgrenin ja J.K. Rowlingin urat.

— Työhön kuuluu paljon kirjoittamista, mutta tavoite on laatia oman näköistä tekstiä, Havukainen sanoo.

Hänen käsissään pysyvät parhaiten sotakirjallisuus ja veijariromaanit a'la Paasilinna, jollainen on oma ensidekkarikin, Korpikoski ja kylähullu.

Havukaisen näköinen teksti on suorasukaista puhekieltä.

— Asiat sanotaan niin kuin ne ovat, ja hienostuneita sanoja vältetään.

Kielessä oli sen verran rajuja ilmauksia, että ensimmäinen painotalo ei antanut koneen laulaa. Kustantaja etsi toisen.

— Älähdys oudoksutti, mutta muutaman sanan ilmaisuasu muuttui.

Monella jutulla on todellisuuspohjaa, mutta mielikuvitusta on myös käytetty.

Pasi Havukainen asuu Taipalsaarella. Lappeenrannan poliisiasemalla hän kuulustelee ja ottaa vastaan ilmoituksia.

— Asiakkaiden turvaksi olen puhtaasti sisätöissä.

Hahmot ja tarinat kävelevät suoraan kirjoittajan syliin.

Poliisia koskevat faktat kirjassa ovat kohdallaan. Vaimon ohella kommentoijana on ollut esimies. Palaute tekstistä on ollut myönteistä.

— Hän piti siitä, että päähenkilö, Korpikoski, on konstaapeli eikä komisario.

Rikoskirjoissa ja -sarjoissa komisariot jahtaavat usein rosvoja kentällä, mikä on harvinaista oikeassa poliisityössä.

Mika Strandén Vanhemman rikoskonstaapelin Pasi Havukaisen ensimmäinen kirjasarja sisälsi metsäreissuilla talletettuja juttuja ja niitä kuvittavia piirroksia.

Korpikosken vaivoina Havukaisen ensimmäisessä dekkarissa on taipalsaarelainen kylähullu. Tämän tulevista vaiheista ei tiedä, mutta Korpikosken elämä jatkuu. Toinen osa on jo tekeillä.

— Tavoite on kirja vuodessa.

Tarkoitus on luodata seutukuntaa muutoinkin kuin vain tv-poliisi Sorjosen silmin.

Havukainen ei kertomansa mukaan tosin ole seurannut Sorjosen eikä muiden poliisien tutkimuksia televisiossa.

— En katso poliisisarjoja lainkaan, sillä en tuo töitä kotiin.

Satiirin kirjoittajan suusta ja uuden kotimaisen poliisikirjasarjan ensimetreillä se taitaa olla sitä tarinan tavoittelemaa mustaa huumoria.

Edelliset kirjat kuvapokkareita

Korpikoski ja kylähullu on Pasi Havukaisen ensimmäinen kaunokirjallinen teos. Hirvimetsästystä harrastava Havukainen on poliisitarinoiden ohella julkaissut metsäreissujen tulilla kuultuja juttuja.

Kaapo Hirvi -pokkareita ilmestyi kolme kolmena peräkkäisenä vuotena vuodesta 2003 lähtien. Ne Havukainen myös kuvitti.

— Kirjoittamisen ohella maalaan ja teen koristeellisia kuksia, hän kertoo.

Hirvikirjojen jälkeen Havukainen työsti vieraskirjasarjaa vuodesta 2006 ja jatkoi pöytälaatikkoon kirjoittamista. Tekstin kertymisen selitys on helppo.

— Tussista loppuivat värit, eikä kuvia syntynyt.

Pasi Havukainen

Syntynyt Puumalassa vuonna 1976.

Muutti Lappeenrantaan vuonna 1998, kun aloitti työt Kaukaan vaneritehtaalla.

Valmistui poliisiammattikorkeakoulusta vuonna 2008.

Vanhempi rikoskonstaapeli. Työskennellyt Lappeenrannan poliisissa vuodesta 2009.

Asuu Taipalsaarella, jonne muutti vuonna 2011.

Naimisissa, uusioperheessä vaimon 15- ja 17-vuotiaat pojat sekä yhteiset 2- ja puolivuotiaat tyttäret.