Kirja-arvio: Marko Annalan kolmas romaani pelailee miehen tunteilla – Kuutio jatkaa Joutsenossa kasvaneen Mokoman laulusolistin kirjoille tyypillistä arkisten kasvutarinoiden selväsanaista kertomista

Marko Annala: Kuutio. Like 2020, 309 s.

Rubikin kuutio on Unkarissa vuonna 1974 kehitetty 26-palainen älypeli. Marko Annala käyttää kaikkien käsissä 1980-luvulla käynyttä, kyljiltään eriväristä kuutiota monimuotoisesti kolmannessa romaanissaan Kuutio.

Kirjan luvut on nimetty kuution värien mukaan, sen päähenkilön poika on haka ratkaisemaan kuution, ja sen tarinakin sijoittuu kuution 50-vuotisjuhlien alle. Lisäksi: kirjailijalle kuutio on synonyymi kuplalle, jossa romaanin päähenkilö, nelikymppinen pelilehteä päätoimittava mies, mehustuu arjen ongelmissaan.

Kuutio on meidän jokaisen ikioma elämismaailma.

Kuutio on joutsenolaislähtöisen metalliyhtye Mokoman laulaja-lauluntekijän kolmas romaani kolmessa vuodessa. Jokaisen teoksen myötä Annalan kirjallinen tyyli on selkiintynyt ja yksinkertaistunut.

Hänen ilmaisuaan on verrattu moniin kirjailijoihin Dostojevskista Hesseen, mutta oma lukukokemukseni keski-ikäisen Annalan tekstistä palauttaa mieleen nuoren Juha Seppälän.

Porin erakko tuli kotimaisen kirjallisuuden kartalle takomalla nuorista tavallisista miehistä kertovaa selväsanaista proosaa kirjan verran joka vuosi 1980-luvun lopulla. Annalan kahdessa jälkimmäisessä romaanissa nuo Seppälän nuoret miehet tuntuvat kasvaneen aikuisiksi ja kohtaavan sekä ikääntymisen että sosiaalisen elämän myötä syntyviä ongelmia. Maailman.

Annalan kirjat ovat toki omalakisia, mutta niitä yhdistää sekä miehen kohtaama kriisi että Annalan kirjallinen tyyli: selkeä, sujuvasanainen ja vaivattomasti etenevä proosa. Hänen teoksiaan lukiessa sivut kääntyvät helposti – kuin äänikirjassa.

Kuutio on paitsi helppolukuinen myös helppotajuinen romaani. Sen päähenkilö huomaa vieraantuneensa sekä vaimostaan että pojastaan. Havaintoa edesauttaa se, että vaimo lähtee kävelemään ja mies joutuu jaetun huoltajuuden seurauksena viettämään aiempaa enemmän aikaansa lapsensa kanssa.

Annala ei liiemmälti kikkaile.

Ja on ihmeissään, kun arki pinoutuukin normaalin sujuvuuden sijasta vaikeuksien vuoreksi.

Tätä, kenties aiemmin tavallisempaa perhekuviota Annala hölskyttää kirjoittamalla miehestä alfauroksen sijasta huumorintajuttoman nyhverön ja pojasta taasen paljon huomiota vaativan erityislapsen.

Saamaton mies kohtaa tilanteita ja tunteita, jotka tarjoavat mahdollisuuksia muuttumiseen ja oman elämän takaisin ottamiseen, mutta tietynlainen sokeus kalvaa tyyppiä, sillä hän ei oikein ymmärrä rooliaan elämässä saatujen korttien pelaamisessa. Eteen tulee kasvamisen paikkoja ja mahdollisuuksia uusiin rakkauksiinkin, mutta valtit tuntuvat jäävän hihaan, käyttämättä.

Miehen sisäinen maailma ja sen pienet liikahdukset sekä nyrjähdykset kuulostavat pieneltä ja tylsältä tarinalta, mutta maailmankirjallisuus on osoittanut, että juuri niissähän se isoin äksön pamahtelee.

Päähenkilön mielenmaisema peilaa tutunoloista ajopuuteoriaa, mutta kirjailija liittää siihen myös historian ja kasvuympäristön painolastia. Päähenkilö harrastaa vapaa-aikanaan sukututkimusta, jota kirjoittaa puhtaaksi varsin vapaamuotoisesti ja varsinkin isänsä kautta hyvinkin raskauttavaksi.

Kun mies itse tarttuu – pakotetusti – muutoksen mahdollisuuteen ja tekee eroa menneisiin polviin, Kuutio kasvaa erilaisia isyyksiä tutkailevaksi teokseksi. Ja lomittaa itsensä nykyajan puolelle, vaikka se jonkin verran miestä kirpaiseekin.

Rubikin kuution palaset voivat olla 43 triljoonassa eri asennossa. Annalan Kuutiossa keski-ikäisen miehen elämän palaset asettuvat kohdalleen, mutta erityisen helpolla kirjailija ei päähenkilöään päästä.

Ilman kipua kun ei taida olla sitä kasvua.