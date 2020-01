Siitolan kartanon taidekoulun yhteistyökumppaniksi löytyi amerikkalainen yliopisto – Imatralla on tarkoitus opiskella kandidaatin, maisterin ja tohtorin tason tutkintoja

Imatralle kaavaillussa taideyliopistossa olisi Sinikka Clarksonin mukaan mahdollista opiskella kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoja. Ensimmäiset kansainväliset taiteilijat on määrä saada pilottikokeiluun Imatralle kevään aikana.

Imatralle Siitolan kartanolle suunnitellun yksityisen ja kansainvälisen taideyliopiston suunnitelmat etenevät.

Miljöön ja sen kiinteistöt syyskuussa ostaneet suomalais-yhdysvaltalaiset Sinikka ja John Clarkson paljastavat, että yhteistyökumppaniksi on löytynyt yhdysvaltalainen, toistaiseksi nimeämätön yliopisto.

Yhdysvaltalaiskoulu vastaa Imatralle tulevan instituutin opetussuunnitelmasta ja osin oppilaiden rekrytoinnista. Projektin visioineen Sinikka Clarksonin mukaan idea herätti heti synnyttyään kansainvälistä kiinnostusta.

– Olin juuri saapunut Yhdysvaltoihin, kun sikäläisen yliopiston presidentiltä tuli soitto, että pääsenkö seuraavana päivänä neuvottelemaan Washingtoniin. Muitakin vaihtoehtoja käytiin läpi, mutta heidän puoleltaan kiinnostus tätä kohtaan oli todella suuri.

Kansainvälisissä taide- ja diplomaattipiireissä verkostoitunut Sinikka Clarkson kertoo, että yhteistyökumppaneiden vahva kiinnostus toi hänellekin ensin sulateltavaa. Ääriviivat saatiin kuitenkin nopeasti hahmoteltua.

– Olin jopa hermona, sillä tapasin vaikutusvaltaisimpia ihmisiä, joiden kanssa olen koskaan tehnyt yhteistyötä. Sanoin Johnille, että tajuatko, mitä olen tehnyt, Sinikka Clarkson naurahtaa.

Jasmin Ojalainen Sinikka Clarkson on itse monipuolisen koulutuksen saanut taiteilija. Hänen miehensä John teki puolestaan pitkän uran USA:n ulkoministeriössä.

Näin suunnitelmat etenevät

Clarksonit palaavat pian Yhdysvaltoihin, jossa käytännön asioita pyritään saamaan mahdollisimman pitkälle järjestykseen helmikuun aikana. Amerikkalaisdelegaation ja päättäjien vierailua voidaan Sinikka Clarksonin mukaan odottaa Imatralle maaliskuussa.

Tällä hetkellä opetussuunnitelmaa valmisteleva yhdysvaltalaisyliopisto etsii myös opinnoissaan edenneitä taideopiskelijoita Imatralle pilottikokeiluun, jota kaavaillaan alkavaksi Siitolan kartanolla keväällä. Ryhmän on määrä tulla testaamaan suunnitelmia jo käytännössä. Siitolan kartanon taideyliopiston markkinointi ja maailmanlaajuinen levitys alkaa niin ikään kevään aikana.

– Tällä hetkellä Yhdysvalloissa rakennetaan sitä muotoa, miten Imatralla toimitaan globaalisti. Akateeminen ryhmä suunnittelee toimintaa ja opetussuunnitelmaa, toinen työryhmä keskittyy brändäämiseen ja markkinointiin, Sinikka Clarkson kertoo.

Hänen mukaansa taiteilijoita on määrä saada residenssiin sisään myös kesän mittaan, jolloin miljöössä kehitellään muuta toimintaa ennen varsinaisten opintojen alkua.

Kandidaattitason opinnoista tohtorintutkintoon

Sinikka Clarksonin mukaan jatkoaikataulua ei ole tässä vaiheessa vielä päätetty. Opetuksen on määrä käynnistyä syksyllä, mutta minkä tason opiskelijoita instituuttiin otetaan ja missä vaiheessa, ei ole vielä selvää. Tarkoitus on, että Imatralla voisi kaikkinensa opiskella monivuotisia kandidaatin, maisterin ja tohtorin tason tutkintoja.

– Tavoite on, että tästä tulee mielenkiintoisen iso yliopisto. Tässä on mahdollista kasvaa kuinka isoksi vain. Oppilaiden majoitusta on myös mietitty ja sitä keskustelua käydään kaupungin kanssa, Sinikka Clarkson kertoo.

Tämä taidekoulusta nyt tiedetään

Siitolan kartanolle kaavaillun taideyliopiston yhteistyökumppanina toimii yhdysvaltalainen yliopisto, jonka nimeä ei toistaiseksi ole paljastettu julkisuuteen.

Taideyliopiston opetuskieli on englanti. Tutkinto tulee olemaan ylempi, yhdysvaltalainen korkeakoulututkinto. Yksityisessä yliopistossa pätevät toistaiseksi määrittelemättömät lukukausimaksut.

Oppilaiden sisäänottomäärää ei ole vielä päätetty. Opetussuunnitelmaan on määrä sisältyä laajalti poikkitaiteellista akatemiaa.