Masa Maijasen House Band, Harry Kiiasen bändi, Jouko Nykter ja Jarmo Nikku — Paikalliset muusikot jamittelevat taas Jameissa solistina nähdään muun muassa Jouko Nykter (oik.). Vieressä Hannu-veli.

Iso joukko lappeenrantalaisia ja kaupungissa varttuneita muusikkoja kokoontuu Kehruuhuoneelle jammailemaan perjantaina 12. tammikuuta.

Jamit-tapahtuma sai alkunsa viime vuonna toimittaja Lasse Karolan julkaistessa lappeenrantalaisen kevyen musiikin historian Tirilän viheltäjästä Wilmasoundiin. Karola ehdotti, että yhtyeet olisi hienoa nähdä vielä kerran samalla lavalla.

Järjestetiin jami-ilta, joka kokosi yhteen yli 50 alueelta lähtöisin olevaa muusikkoa eri vuosikymmeniltä. Liput myytiin loppuun ja tapahtumalle toivottiin jatkoa.

Hyviä kokemuksia viime vuodelta

Viikon kuluttua perjantaina lavalle nousee samoja yhtyeitä kuin viime vuonna: Pilssipumppu, The Swans, Tohtori Koistisen Jatsihöyläämö ja Harry Kiianen Band. Illan päättää Masa Maijasen House band, jossa Maijasen lisäksi soittavat Jarmo Nikku ja Mikko Taipale. Trion solististeiksi astuvat The Jam Rock bändistä tuttu laulaja Jouko Nykter sekä blueslaulaja, huuliharpisti Jyrki Tomminen.

— On hienoa aloittaa Kehruuhuoneen uusi vuosi Jameilla ja saada jälleen paikkakunnan oma musiikkiväki koolle. Lavalle nousee tänä vuonna viisi kokoonpanoa, sillä haluamme antaa jokaiselle mukana olevalle yhtyeelle enemmän esiintymisaikaa, kertoo Kehruuhuoneen uusi tuottaja Tommi Männistö.

Jamit Kehruuhuoneella 12.1. Ovet auki kello 18, ensimmäinen bändi aloittaa kello 19.