Laulusolisteilta ääni Lappeenrannan kaupunginorkesterin syyskaudelle — Syksy alkaa ilmaisella meditaatiolla

Lappeenrannan kaupungin ja laulukilpailun tasavuosijuhla on orkesterin syyskauden nuottiavain. Syksyn alkua määrittävät kaupungin 370-vuotisjuhlakonsertit, joiden solisti on laulaja, ja 50-vuotiaan laulukilpailun menestyjät antavat äänen monelle muulle konsertille.

Laulusolistien kuriositeetti on Gabriel Suovanen. Useissa kisoissa pärjännyt baritoni on ruotsalainen, eikä siten voinut osallistua Lappeenrannan laulukilpailuihin.

Laulajien ohella solisteiksi nousee jousien ja torvien soittajia. Lappeenrannan kaupunginorkesterin (LKO) sellon äänenjohtaja Kalle-Pekka Koponen pääsee soolotehtävään konsertissa, jossa musiikin kanssa yhtä matkaa syntyy multimediateos.

Kuvataidetta on nähty LKO:n konserteissa viime vuosina, ja sitä harvinaisempaa on alppitorven kuuleminen. Se on Alppien eteläpuolelta tulevan italialaisen Carlo Torlontanon soitin.

LKO:n kausi alkaa kolmatta kertaa peräkkäin meditoimalla, joista ensimmäiseen konserttiin on vapaa pääsy. Muita ilmaisnäytteitä orkesterista on tarjolla kaupungin gaalakonsertissa ja Jorma Panulan harjoituksissa.

LKO:n taiteellinen johtaja vaihtuu ensi vuoden alussa. Päävierailijaksi siirtyvä Vytautas Lukočius johtaa neljä konserttia syksyllä. Uusi johtaja Erkki Lasonpalo puolestaan antaa tuoreimman näyttönsä 10.lokakuuta.

Mika Strandén Konserttimestari ja ykkösviulisti Linnea Hurttia liidaa kaupunginorkesteria syksyn aloittavissa kahdessa Meditaatioita-konsertissa, joista ensimmäiseen on vapaa pääsy. Kuva syyskuulta 2015.

LKO:n syyskausi 2019

29.8. kello 11 (vapaa pääsy) ja kello 19 (*). Meditaatiota. Jumppamatto mukaan.

5.9. kello 19. Lappeenranta 370 vuotta. Solisti baritoni Gabriel Suovanen. Ohjelma: Einojuhani Rautavaara: A Requeim in our time (1953), Uuno Klami: Laulu Kuujärvestä baritonille ja orkesterille (san. Yrjö Jylhä) (1956), Kurt Weill: Symphonic Nocturne musikaalista Lady in the Dark (1954) ja Jean Sibelius: Pohjolan tytär op. 49 (1906).

7.9. kello 14 (vapaa pääsy) Linnoituksen juhlateltta. Lappeenranta 370 v -gaalakonsertti. Viihteellinen perhekonsertti. Solisti baritoni Waltteri Torikka.

19.9. kello 19. Syksyn tuuliin. Solisti viulisti Petteri Iivonen. Ohjelma: Malcolm Arnold: Serenadi op. 26 pienelle orkesterille (1950), Johann Sebastian Bach: Viulukonsertto a-molli nro 1, Ralph Vaughan-Williams: The Lark Ascending, Leivo nousee korkeuksiin ja Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia nro 35 D-duuri ”Haffner”.

3.10. kello 19. Laulun lumoa lokakuussa. Solisti sopraano Tiina-Maija Koskela. Ohjelma: Maurice Ravel: Hanhiemo, sov. I. Farrington, Paul Creston: Nocturne sopraanolle ja orkesterille op. 8, Wolfgang Amadeus Mozart: Lucio Silla, Celian aaria 'Strider sento la pacella', Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni, Donna Elviran resitatiivi ja aaria 'In quali eccesi; Mi tradi', Wolfgang Amadeus Mozart: Figaron häät, Kreivittären aaria 'Dove sono i bei momenti' ja Einar Englund: Sinuhe balettimusiikki Mika Waltarin romaanin mukaan (1965).

10.10. kello 19. Beethovenin kahdeksas. Solisti käyrätorvisti Mika Paajanen. Ohjelma: Armas Järnefelt: Sarja pienelle orkesterille, Richard Strauss: Käyrätorvikonsertto nro 2 Es-duuri op. 132 ja Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 8 F-duuri op. 93.

17.10. kello 19. Akateemikko Jorma Panulan kapellimestariluokka. Avoimia harjoituksia 15.—16.10. kello 10—11.30 ja 12—14.

30.10. kello 19 Sammonlahden kirkko ja 31.10. kello 19 Lauritsalan kirkko. Toiveklassikot kirkoissa. Ohjelmassa yleisön toiveita vuosien varrelta muun muassa Johann Sebastian Bach: Orkesterisarja - Air, Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia nro 40 osia ja Astor Piazzolla: Milonga del Angel.

15.11. kello 19. Oopperan taikaa. Solisteina sopraano Johanna Rusanen ja baritoni Aarne Pelkonen. Ohjelmassa oopperaa Puccinista Korngoldiin ja Mozarista Verdiin.

21.11. kello 19. Konsertto filmille ja orkesterille. Solisti sellisti Kalle-Pekka Koponen. Ohjelma: Peteris Vasks: Music for Fleeting Birds, Mieczyslaw Weinberg: Concertino sellolle ja jousille op. 43/2 ja taidekorkeakoululaisten sävelletty multimediateos joka valmistuu konsertin aikana.

12.12. kello 19. Jouluinen alppitorvi. Solisti alppitorvisti Carlo Torlontano. Ohjelma: Arcangelo Corelli: Joulukonsertto op. 6 nro 8 g-molli, Anton Zimmermann: Sinfonia Pastoritia G-duuri alppitorvelle ja jousiorkesterille, Giovanni D'Aquila: The great Horn of Helm alppitorvelle ja orkesterille ja Franz Schubert: Sinfonia nro 5 B-duuri.

(*) Konserttipaikka Lappeenranta-sali, jos muuta ei mainita.