Lappeenrannan kaupunki sulkee museonsa maaliskuuksi, Pihatto ja taidekeskus Itä aikovat pitää näyttelynsä auki

Lappeenrannan kaupunki sulkee museonsa maaliskuun ajaksi koronaviruksen leviämisvaiheen takia. Etelä-Karjalan museo, Lappeenrannan taidemuseo ja Ratsuväkimuseo ovat suljettuina 4.–31.3. Etelä-Karjalan alueellisen tilannekuvaryhmän suosituksesta, kerrotaan kaupungin tiedotteessa.

Etelä-Karjalan museo ja Ratsuväkimuseo ovat avoinna vielä keskiviikkona 3.3. kello 11–17. Museoissa noudatetaan kuuden hengen rajoitusta, kahden metrin turvavälejä sekä maskisuositusta.

Taidegallerioihin pääsee yhä

Lappeenrantalaiset Galleria Pihatto, taidekeskus Itä ja Mai-Art Galleria sen sijaan aikovat pitää ovensa auki toistaiseksi.

– Meillä on kaupungin tilat, mutta ainakaan vielä meille ei ole tullut ohjeistusta sulkemisesta. Tällä hetkellä on menty ja mennään sillä, että kuutta ihmistä enempää ei saa olla tilassa yhtä aikaa, kertoo Galleria Pihattoa pyörittävän Kulttuuri- ja taidetila -yhdistyksen toiminnanjohtaja Kirsi Härkänen.

Galleria Pihatossa alkoi keskiviikkona uusi näyttely, ja myös taiteilija oli tavattavissa tilaisuudessa.

– Meidän vierailijoilta edellytetään maskia, ja käsidesiä on tarjolla. Ymmärrän, että kaupunginmuseoilla on eri tilanne kuin meillä. Heillä on suuret tilat ja monta huonetta, eikä valvominen ole niin helppoa, Härkänen toteaa.

Taidekeskus Idän Jukka Kosonen kertoo, että myös taidekeskuksessa sijaitsevan Lappeenrannan taidelainaamon toiminta jatkuu.

– Meillä on harvemmin ruuhkaa, ja ihmiset ovat noudattaneet maski- ja käsidesiohjeistuksia hyvin. Kulttuuria voi harrastaa, sen verran meillä on lääniä, Kosonen sanoo.

Eppu Isotalon mukaan taidetarvikemyymälä Mai-Artin galleria pysyy avoinna toistaiseksi.

– Auki ollaan, ellei mitään yllättävää tapahdu.

Kai Skyttä Suomen itä valokuvissa-näyttely jatkuu huhtikuussa Etelä-Karjalan museossa koronasulun jälkeen.

Näyttelyt odottavat kävijöitään

Lappeenrannan taidemuseo olisi tällä hetkellä kiinni ilman koronaakin. Museossa rakennetaan parhaillaan Hullu rakkaus – Seppo Fräntin kokoelma -näyttelyä, ja se avataan yleisölle huhtikuussa, kun museot ovat jälleen avoinna. Näyttely oli alun perin tarkoitus avata 13. maaliskuuta. Näyttelyssä on esillä teoksia helsinkiläisen keräilijä Fräntin kokoelmasta, jonka hän lahjoitti Kiasmalle vuonna 2017. Fränti pitää elämäntehtävänään kerätä taidetta ja hän tuntee henkilökohtaisesti monia taiteilijoita.

Etelä-Karjalan museon näyttely Suomen itä valokuvissa tulee olemaan huhtikuussa nähtävillä 11.4. asti.

Wolkoffin talomuseo on tavalliseen tapaansa suljettuna tässä vaiheessa vuotta eikä se aukea ennen kesäkuuta.