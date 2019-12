Analyysi: Farssi ei vedä teatterissa Lappeenrannassa, vaikka komiikka myy kaupungin klubit täyteen

Lappeenrannan kaupunginteatterin Verkossa-esitys on pyörinyt vajaille katsomoille, mutta kaupungin stand up -klubit pullistelevat yleisöä. Farssin vetovoima on Etelä-Karjalassa muuta Suomea kehnompi, ja Imatralla katsojien laskevasta trendistä on tehty ohjelmistollisia johtopäätöksiä.