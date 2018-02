Kirja-arvio: Kim Leinen sieluton sota Kim Leine: Kuilu. Suomennos Katriina Huttunen. Tammi 2018, 727 sivua.

Tanskalaisen Kim Leinen sotaromaanissa Kuilu soditaan myös Suomessa. Kuva sodasta on sieluton. Viesti on selvä: tappaminen raaistaa ja traumatisoi.

Kokemuksena tämä jättiromaani on hyytävän herättävä, ja Tammen Keltainen kirjasto ansaitsee kiitokset loistavan ajankohtaisesta teosvalinnasta.

Päähenkilöiden tanskalaisten kaksoisveljesten Kaj ja Ib Gottliebin veri vetää seikkailuun, ja he päätyvät valkoisten puolelle Suomen sisällissotaan. Sittemmin Kajsta tulee lehtimies ja teologi ilman uskoa, Ibistä kylmäsydäminen psykiatri.

Tampereen taisteluissa veljekset mesovat surutta. Sitä seuraavat 20 - 30-luvun ilot ja lemmenleikit Saksassa, fasismin nousu ja juutalaisvainot, Tanskan miehitys ja toiminta vastarintaliikkeessä.



Raakojen kokemusten jälkeen arki on juuretonta. Kaj palaa vielä talvisotaan toimittajana ja Ib vuoteen 1918 traumojensa kautta.

Elämä heittelee veljeksiä myös naissuhteesta toiseen, kunnes keskeiset tarinat solmiutuvat makaaberisti yhteen. Rakkaus juutalaiseen Josephaan koituu Kajlle kohtalokkaaksi.

Kerrassaan hurja on se tapa, jolla teos tekee näkyväksi ihmisen sielunpimeyden: järjettömän, julman ja häpeällisen.

Yli 700-sivuinen kertomus kulkee kiihkeänä, palkitsee hallituilla rytminvaihdoksilla ja komealla loppunousulla. Lyhyet luvut ovat energisoivia ja Suomi-jaksot suorastaan kylmäävän pysäyttäviä.

Näissä lyhyissä draamallisissa kohtauksissa Leine on täysi mestari. Vuoden 1918 sisällissotarikokset saavat häpeämään.



Kuilu on haavoittuneiden sielujen vaellustarina, mielen syövereiden odysseia, jolla ei ole antiikin myytin sankarillista loppua.

Tarinalla on tosipohja, sillä se perustuu väljästi Suomen sisällissotaan osallistuneen vastarintamies Peter de Hemmer Gudmen elämänkaareen. | Seija Forsström

Hyvää: Hyytävän hyvä, ajankohtainen ja mestarillisesti kerrottu romaani sodasta ja sotatraumoista.

Erityistä: Tanskassa asuva norjalainen Leine on Tanskan merkittävimpiä nykykirjailijoita. Hän teki aiheesta ensin dokumenttielokuvan käsikirjoituksen ja loppuaineistosta romaanin.