Öylätillä toimivia pelikoneita, ruumiin avulla ääniä tekeviä syntetisaattoreita ja saippuakupla-automaatti — Lappeenrannan taidemuseon Dimensio-näyttely yhdistää taiteen ja tekniikan, ja toimii kuin olisi Jamie Hyneman Centerin Linnoituksen-siipi

Terminaattori istuu itsekseen keinulaudalla Lappeenrannan taidemuseon ovella. Ihminen on tehnyt terminaattorin, muttei keinuttele sen kanssa, sillä hänet on luotu toisenlaisia töitä varten, Antti Immonen avaa teostaan.

Immosen sähkövoimalla liikkuva keinulauta toivottaa tervetulleeksi taidemuseoon ja on samalla kuin hopeakylkisenä kiiltävä esimerkki museossa perjantaina avautuvan Dimensio-näyttelyn teemasta. Näyttelyn taustalla on Dimensio-ryhmä, joka on olemassaolonsa ajan pureutunut ihmisen, koneen ja luonnon välisiin suhteisiin. Helmikuuhun asti esillä on mekaanisesti liikkuvia, muotoja muuttavia tai niitä tutkivia teoksia 13 ryhmän taiteilijalta.

Näyttelyhuoneissa voi esimerkiksi kokeilla, millaisia ääniä oman kehon kautta syntyy, pelata pajatsoa öyläteillä tai seurata, miten konemaisella rutiinilla puhalletut saippuakuplat saavat viljalti erilaisia muotoja.

Interaktiivisten teosten ohella esillä on perinteisempääkin esittävää taidetta, mutta niin tauluissa kuin veistoksissakin on ryhmän lähes 50-vuotisen perinnön seurauksena tuntuvasti kaikenlaista tutkailua sekä monilla muodoilla että väreillä.

Kai Skyttä Kalle Mustosta kiinnostaa äänen muodostuminen, ja hänen rakentamallaan syntetisaattorilla sitä voi kokeilla itse.

Kai Skyttä Näillä pelimerkeillä voi kokeilla onnea Antti Rinne-Reinikaisen öylättipajatsossa.

Dimensio järjesti ensimmäisen näyttelynsä Tampereella vuonna 1972. Ryhmän syntymä ja näyttely loivat uudenlaisen lähestymistavan taidekenttään, kun sen jäsenet yhdistelivät uutta teknologiaa tekemäänsä taiteeseen.

Vettä on sen jälkeen virrannut Tammerkoskessa ja varmasti monissa Dimension vempeleissäkin, ja poikkitaiteellinen tutkailu sekä tekniikoiden yhdistäminen on arkipäiväistynyt. Dimensio-näyttelyssä uudenlaiset avaukset ovat pikemminkin analogisia tulkintoja digitaalisen maailman todellisuudesta.

Yksi esimerkki on Petri Eskelisen Facebookia kommentoiva Equal Network -teos (2017), jonka ideana oli kaikille tasavertaisen verkon luominen.

— Laitteen toiminta on mitoitettu minun poikkeuksellisen pitkille käsivarsilleni, joten se ei toimi samalla tavalla kaikilla, mikä todentaa hyvin sosiaalista mediaa, Eskelinen naurahtaa.

Luonto ja ympäristötietoisuus ovat olleet ryhmän toiminnassa läsnä alusta asti, ja moni näyttelyn teoksista on kipeän tietoinen käsillä olevasta ympäristökriisistä.

— Olemme sen kanssa tekemisissä päivittäin, Dimension puheenjohtaja Kalle Mustonen perustelee.

Hän itse koukuttaa katsojat synkän todellisuuden seuraajaksi populaarikulttuurisilla viittauksilla. Mustosen teokset kutsuvat luokseen niin David Bowien Major Tom -hahmon kuin Tähtien sodan Chewbaccan vetovoimallakin.

Kai Skyttä Anja Rahola on pitänyt Dimension käynnissä vuodesta 2004.

Kai Skyttä Anja Raholan väriteos toimii toisin kuin moni muu Dimension. työ: se ei liiku itse, vaan panee katsojan liikkeelle.

Kai Skyttä Jaakko Valo on Dimension vanhimpia jäseniä, jonka töissä näkyy ryhmän eräs alkuperäinen ajatus: sodanvastaisuus.

Taidemuseon näyttelyssä Dimension jäsenistä on esillä noin puolet. Ryhmällä oli alun perin matemaattinen pohjavire, ja naisia sen jäsenistössä on vain muutama.

— Moni on sanonut, ettei hänellä ole mitään annettavaa, Dimension varapuheenjohtaja Anja Rahola kertoo.

Rahola on harvoja Dimension naisjäseniä. Hänet kutsuttiin ryhmään vuonna 2004, kun tarvittiin jämptiä taideyhdistysihmistä. Rahola on uudistanut Dimensiota reippaasti.

— Jäsenten keski-ikä on edelleen varsin korkea.

Ryhmällä on legendaarinen maine taidekentällä, mutta sen nuorentaminen on tarpeen, jotta Tampereen taidemuseoon vuodeksi 2022 suunniteltu 50-vuotisjuhlanäyttely voisi toteutua.

Dimensiolla ei ole nettisivuja, ja perinteisellä tyylillä Raholakin on tehnyt väri-illuusioita luovan teoksensa.

— Mieluummin ajattelen kuin hyödynnän teknologisia mallinnuksia, vaikka päätähän siinä alkaa usein särkeä.

Kai Skyttä Antti-Ville Reinikaisen Kehto on kauhakuormaajan kauha, sillä se on kuin maan kehto.

Kai Skyttä Antti Immosen Vesikellon vesi tippuu ja ruostuttaa metallia, mutta näyttää myös ajan kulkua "johonkin suuntaan".

Kai Skyttä Lars Holmströmin värikokeilut edustavat pitkää perinnettä Dimensiossa.

Näyttelyn tiedotustilaisuudessa kuvassa Dimension jäsenten keski-iästä näkyi nuorempi ulottuvuus. Paikalla oli tuoretta kaartia, jota Rahola on kutsunut ryhmään.

Yksi heistä, Antti-Ville Reinikainen, rakensi museotilaan useita teoksia, joissa kiteytyy Dimension idea. Reinikainen on pappissuvun vesa ja tutkii kirkollisia sekä yhteiskunnallisia rituaaleja mekaanisilla peleillä. Ja kookkaat veistokset syntyvät eri koneita ja tekniikoita hyödyntäen.

— Illuusion luominen painavasta esineestä, hän kuvasi puusta veistämiensä työkoneiden ruostuneiden metalliosien tavoitetta.

Dimension voi nähdä jonkinlaisena Jamie Hyneman Centerin Linnoituksen-siipenä.

Reinikaisen ohella teospalapelejään kokosi moni muukin taiteilija vielä torstaiaamuna. Teknologia kehittyy ja robotisaatio edistyy, mutta siltä osin näyttelyteokset kertovat ihmisen ja koneen suhteesta, että ihminen tekee, ja robotti leikkii.

Dimensio-näyttely Lappeenrannan taidemuseossa 16.11.2019—9.2.2020. Kaikille avoimet avajaiset 15.11. kello 18.