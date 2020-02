Stam1na on Rock in the Cityn kotimainen pääesiintyjä – Kansalaistorilla soittavat kaikki Etelä-Karjalan metallisuuruudet

Lemiläinen metallibändi esiintyy Suomen festivaalikesässä vain Rock in the City -tapahtumissa. Lappeenrannassa yhtye nousee Kansalaistorille perjantain päätteeksi.

Rock in the City -musiikkitapahtuman kattaus on valmistunut. Lemiläinen metalliyhtye Stam1na on festivaalin kotimainen pääesiintyjä kaikilla kymmenellä tapahtumapaikkakunnalla. Lappeenrannassa bändi nousee Kansalaistorilla järjestettävän kaksipäiväisen tapahtuman lavalle perjantai-illan päätteeksi.

Rock in the City järjestetään Lappeenrannassa 31.7.–1.8. Raskaaseen rockiin keskittyvällä festivaalilla esiintyy kuusi yhtyettä molempina päivinä, ja eteläkarjalainen metallimusiikki on vahvasti edustettuna.

Stam1nan ohella Kansalaistorilla konsertoivat Kotiteollisuus ja Mokoma. Stam1nan laulaja-kitaristilla Antti Hyyrysellä pitää erityisen kiirettä festivaalilla. Antti ja Pekka Hyyrysen Wöyh! kuuluu myös tapahtuman esiintyjiin.

Stam1na on parhaillaan pitkällä keikkatauolla, ja bändi on ilmoittanut jättävänsä klubikeikat kokonaan väliin tänä vuonna. Myös sen festivaaliesiintymisiä on karsittu. Suosittu festariyhtye esiintyy suomalaisilla festivaalilavoilla ensi kesänä ainoastaan Rock in the City -tapahtumissa.

Rock in the Cityn päiväkohtainen ohjelmisto Lappeenrannan Kansalaistorilla on tällainen:

Perjantaina 31. heinäkuuta esiintyvät Stam1nan ohella Amaranthe, CMX, Mokoma, Peer Günt ja Viikate.

Lauantaina 1. elokuuta lavalla ovat Amorphis, Klamydia, Kotiteollisuus, Stratovarius, Turmion Kätilöt ja Wöyh!

Ovet avautuvat molempina päivinä kello 15 ja sulkeutuvat kello 01. Festivaalin ikäraja on 18 vuotta.