Lappeenrannan musiikkiopistoa johtaa seuraavaksi alttoviulisti Arto Häyrynen – Uusi rehtori tulee Taikinamäkeen Savonlinnasta

Lappeenrannan musiikkiopiston seuraavaksi rehtoriksi on valittu Arto Häyrynen. Häyrynen on työskennellyt Savonlinnan musiikkiopistossa vuodesta 2001 ja toiminut sen apulais- ja va. rehtorina viime vuodet. Hallintotehtävien ohella Häyrynen on myös opettanut Savonlinnassa. Häyrysen oma instrumentti on alttoviulu, jonka lisäksi hän antanut viulutunteja.

– Häyrynen on empaattinen, kokenut ja rauhallinen tyyppi, ja valintaraati oli lopulta yksimielisesti hänen takanaan, Lappeenrannan musiikkiopiston vs. rehtori Timo Lehtonen kertoo.

Hänen mukaansa aiempi johtamiskokemus, hyvä opetusnäyte ja Häyrysen muusikkous olivat ratkaisevia asioita tämän valinnassa rehtoriksi Taikinamäen opinahjoon.

Häyrynen on empaattinen, kokenut ja rauhallinen tyyppi. — Timo Lehtonen

Lehtosen mukaan Häyrynen on kertonut ottavansa toimen vastaan ja aloittaa Lappeenrannan musiikkiopiston rehtorina 1. elokuuta.

Valintaryhmä nimesi varasijalle porilaisen Ritva Koistisen, jonka soitin on piano ja jolla ei ole aiempaa johtajakokemusta musiikkiopistosta. Raati haastatteli rehtorin tointa varten kaikkiaan kuutta hakijaa loppukeväästä.

Lappeenrannan musiikkiopiston rehtorin toimi tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan siirryttyä samaan tehtävään muualle Suomeen viime syksynä. Vs. rehtorina nyt loppuneen lukukauden työskennellyt Lehtonen palaa aiempaan tehtäväänsä taiteen perusopetusta antavan koulun apulaisrehtoriksi ja jatkaa myös opetustyötään oboensoiton opettajana.