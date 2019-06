Supersankarisaagan antikliimaksi

X-Men: Dark Phoenix (Yhdysvallat, 2019)

Ohjaus: Simon Kinberg. Käsikirjoitus: John Byrne, Chris Claremont.

Rooleissa: Jennifer Lawrence, Sophie Turner, James McAvoy, Nicholas Hoult, Jessica Chastain, Michael Fassbender, Kodi Smit-McPhee, Tye Sheridan.

Kesto: 114 min. K-12.

Paljoa nykyisestä supersankarielokuvien buumista saa kiittää (tai syyttää) vuonna 2000 alkanutta X-Men -elokuvasarjaa. Vakavasti aihepiirinsä ottanut elokuva on luottanut suuriin teemoihin ja arvostettuihin näyttelijöihin. Se on myös kompuroinut monesti.

Kompuroinnin määrästä kertonee se, että uusi Dark Phoenix on jo toinen kerta elokuvasarjan kaanonin aikana kun pääjuoneksi nostetaan Ryhmä-X -sarjakuvien mestareiden, Chris Claremontin ja John Byrnen luoma Pimeä Feeniks -tarina. Edellisen kerran tämä yksi kuuluisimmista Ryhmä-X -sarjakuvista dramatisoitiin X-Men: Viimeinen kohtaaminen -elokuvassa, vuonna 2006.

Edeltävä möhliminen voidaan kuitenkin – hyvin sarjakuvalehtien hengessä – painaa villaisella, muutamaa aikamatkustusjuonta hyväksikäyttäen.

Supersankaritarinoissa mikään ei ole lopulta lopullista.

Skandaalien takia elokuvasarjan jättäneen Bryan Singerin on korvannut ohjaajana pitkäaikainen käsikirjoittaja ja tuottaja Simon Kingberg, joka tuntee elokuvansa hahmot varmasti paremmin, kuin kukaan. Siksi on käsittämätöntä kuinka huonosti Kingberg onnistuu hahmonsa kankaalle nostamaan.

Tarinan ajavana voimana toimii Jean Greyn (Sophie Turner) kokema välikohtaus avaruudessa, jonka seurauksena hänen supervoimansa kasvavat huomattavasti.

Charles Xavier (James McAvoy) on itsevarma, muttei tiedä miten suhtautua läheisensä esittämään uhkaan. Erik Lehnsherr (Michael Fassbender) puolestaan on halunnut siirtyä jo eläkkeelle, mutta on lopulta taas oma tuttu, kostonhimoinen Magnetonsa.

Jeanin voimien kasvaminen tietysti kiristää välejä ihmisten ja mutanttien välillä, yhä eskaloiden ennestään pahaa tilannetta. Asiaa ei auta mysteerinen muukalainen (Jessica Chastain) joka ohjailee Jeanin voimien kasvamista, kuiskutellen tämän korvaan.

Elokuvasarja alkaa tuntua jo hyvin loppuunkalutulta. Osa lavean näyttelijäjoukon tähdistä hoitaa hommansa laiskanoloisesti.

Komeita toimintakohtauksia on useita, mutta ne eivät tarjoa mitään uutta.

Kingberg on saanut mahdollisuuden lunastukseen X-Men: Viimeinen kohtaamisen möhlimisestä, mutta löytää pelastuksessaan vain uuden tavan tehdä hallaa rakastetulle supersankaritarinalle.

Timo Alho

KAKSI TÄHTEÄ

Hyvää: Visuaaliset herkut. Quicksilver.

Huonoa: Kurttuotsainen sekavuus.

Erityistä: Disney hankittua 20th Century Foxin, siirtyvät X-Men hahmojen oikeudet emoyhtiölle. Nykyinen elokuvasarja lopetetaan ja hahmot rebootataan Marvelin omaan elokuvauniversumiin.

François Duhamel Lukiosta valmistuvat kaverukset, Molly (Beanie Feldstein) ja Amy (Kaitlyn Dever) päättävät tunkea neljän vuoden hauskanpidon yhteen iltaan.

Rakkauskirje epä-cooleille tytöille

Booksmart (Yhdysvallat, 2019)

Ohjaus: Olivia Wilde. Käsikirjoitus: Katie Silberman, Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Fogel.

Rooleissa: Beanie Feldstein, Kaitlyn Dever, Lisa Kudrow.

Kesto: 103 min. K-12.

Mitä tehdä jos huomaa tuhlanneensa parhaat kouluvuotensa nokka oppikirjassa samalla kun kaikki muut ovat pitäneet hauskaa – ja silti päässeet samoihin huippukouluihin, kuin itse?

Amyn (Kaitlyn Dever) ja Mollyn (Beanie Feldstein) ratkaisu on yrittää tunkea kaikki hurvittelu yhteen iltaan.

Kuulostaa hyvin yksinkertaiselta teinikomedian alkuasetelmalta. Booksmart on kuitenkin paljon enemmän, kuin vain teinihormooneilla tehostettua sekoilua. Se on humaani ja yllättävän syvällinen. Ja silti pitää sisällään ratkiriemukkaita hahmoja ja ihailtavan tyhmiä vitsejä.

Booksmart on melko lähellä täydellistä teinikomediaa.

Neljän vuoden hauskanpidon tunkemista yhteen iltaan ei tietysti voi tehdä ilman, ettei koko suurudenhullu seikkailu vain hajoaisi käsiin. Tunteista puhutaan. Ja siitä kuinka joskus on oikeasti vain hauskempaa jäädä kotiin perjantai-iltana katsomaan dokumenttia, kuin lähteä ulos tehtävänä harrastaa seksiä.

Booksmart on rakkauskirje epä-cooleille tytöille, introverteille, itsensä hylkiöiksi tai oudoiksi tunteville, ja niille jotka ovat yrittäneet kasvaa aikuiseksi liian nopeasti.

Naiskäsikirjoittajajoukon terävästi kynäilemä dialogi soljuu luonnollisesti Deverin ja Feldsteinin suusta. Hahmot ovat täydellisen uskottavia, jopa silloin kun nämä päätyvät hervottomiin tilanteisiin. |

Timo Alho

NELJÄ TÄHTEÄ

Hyvää: Hyvin soljuva ja hauska. Loistava roolitus.

Huonoa: —

Erityistä: House -sarjasta ja Tron: Perintö -elokuvasta tutun näyttelijä Olivia Wilden esikoisohjaus.

Murray Close Seth Rogen ja Charlize Theron muodostavat epätodennäköisen romanttisen komedian parin.

Eriparin kemia toimii

Long Shot - mahdoton yhtälö (Long Shot, Yhdysvallat, 2019)

Ohjaus: Jonathan Levine. Käsikirjoitus: Dann Sterling ja Liz Hannah

Rooleissa: Seth Rogen, Charlize Theron, O’Shea Jackson Jr., Andy Serkis, June Diane Raphael, Bob Odenkirk, Alexander Skarsgård.

Kesto: 125 min. K-12.

Poliittinen romanttinen komedia ei ole mikään uusi keksintö. Tarinan sijoittamisella vallan huipulle voidaan esitellä helposti vastakohtien vetovoima.

Henkilö huipulta ihastuuu tavalliseen kansalaiseen. Temppu on toiminut hyvin muun muassa Amerikan presidentti ja Rakkautta vain -elokuvissa.

Long Shotissa asetelma on melko samanlainen paitsi sukupuoliroolit on käännetty. Nyt valtaapitävänä on nainen ja mies se herttainen söpönassu.

Rento, mutta lahjakas Fred Flarsky (Seth Rogen) on toimittaja. Hän jälleennäkee lapsuutensa tuttavan Charlotte Fieldin (Charlize Theron), josta on kasvanut upea ja nerokas nainen, joka on Yhdysvaltojen politiikan kärkikahinoissa.

Kun Charlotte palkkaa Fredin puheenkirjoittajakseen alkavaan presidenttikampanjaansa johtaa se tietysti eriparin samaistumisen hetkiin.

Romanttisten komedioiden kaikista tutuimmat juonivälineet käytetään. Vitsit ovat usein hyvin eheytetty.

Usein hieman laiskasti kulkeva elokuva ei toimisi laisinkaan ilman pääparin kemiaa. Sitä onneksi löytyy. Kaksikolla on hauskaa. Nyt ei puhuta mistään hengellisestä seksuaallisesta kemiasta, vaan ystävyydestä joka kasvaa läheisyydeksi.

Kehyskertomuksena toimiva poliittinen kupletti on melko mitätön ja tuntuu hukatulta mahdollisuudelta nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä. |

Timo Alho

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Rogen & Theron. Toimivia vitsejä.

Huonoa: Keskinkertainen juoni.

Erityistä: Andy Serkis maskeerattiin rooliaan varten lähes tunnistamattomaksi näyttelijän omasta pyynnöstä.

Kerry Monteen Amerikkalaisvieraat (Nazanin Boniadi ja Armie Hammer) ja intialainen pikkolo (Dev Patel) jäävät Taj Mahal Palace -hotelliin loukkoon kun joukko terroristeja valtaa sen.

Jännittävä tositapahtumien kuvaus

Hotel Mumbai (Australia/Yhdysvallat/Intia, 2019)

Ohjaus: Anthony Maras. Käsikirjoitus: John Collee, Anthony Maras.

Rooleissa: Dev Patel, Armie Hammer, Jason Isaacs, Nazanin Boniadi, Tilda Cobham-Hervey, Anupam Kher.

Kesto: 123 min. K-16.

Mumbain vuoden 2008 terroristi-iskut toimivat näyttämönä Hotel Mumbai -elokuvalle, joka tasapainottelee hyvin ohuella nuoralla yrittäessään pysyä kunnioittavana tositapahtumille ja uhreille, samalla luoden jännittävää elokuvaviihdettä.

Elokuva onnistuu jälkimmäisessä paremmin, kuin edeltävässä.

Jännäri seuraa luksushotellin henkilökunnan arkea ja tutustuttaa vieraisiin. Kun tapahtumat kehittyvät nousevat muun muassa pikkolo (Dev Patel), amerikkalainen aviopari (Armie Hammer ja Nazanin Boniadi) ja keittiömestari (Anupam Kher) katsojien perspektiiviksi tapahtumiin.

Olisi ollut paljon tehokkaampaa, että kamera olisi pitäytynyt tiukemmin tarinan uhreissa ja sankareissa.Terroristeille uhrataan turhan paljon filmimetrejä. Näiden kuvaamisessa henkilöt jätetään hyvin yksiulotteisiksi. Hirmutekojen suorittajien kuvaamistavassa pitäisi aina myös punnita kuvauksen moraalinen vastuu.

Jännitys elokuvassa on käsinkosketeltava. Kontrasti alun upean hotellin ja painajaisunimasten käytävien välillä syventää tilanteen vakavuutta.

Pakokauhun hetket kestää koska kaikesta kauheudesta nousee isnpiroivia tarinoita tavallisten ihmisten rohkeudesta ja veljeydestä mahdottomien vastusten edessä. |

Timo Alho

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Piinaavaa jännitystä. Ispiroivia sankaritarinoita.

Huonoa: Hyvin tuoretta haavaa ei käsitellä aina kovin korrektisti.

Erityistä: Elokuvan hahmot puhuvat yhteensä yhdeksää eri kieltä.

Annapurna Pictures Sir Lionel Frost, herra Link ja Adelinan Fortnight matkaavat Shangri-Lan laaksoon tarkoituksena löytää Linkin sukulaisia.

Uusin stop motion -mestareilta

Huippujengi Himalajalla (Missing Link, Kanada/Yhdysvallat, 2019)

Ohjaus ja käsikirjoitus: Chris Butler.

Suomenkielisissä äänirooleissa: Mikko Penttilä, Hannes Suominen, Anna Eriksson, Minttu Mustakallio, Tuukka Leppänen, Antti LJ Pääkkönen.

Kesto: 91 min. K-7.

Stop motion -animaation tämän hetkinen mestarin Laika-studion viides elokuva jatkaa näille ominaista tyyliä. Jokainen elokuvan kuva on erikseen kuvattu, mutta studio ei kuitenkaan kaihda moderneja tekniikoita. Se hyödyntää 3d-tulostusta ja kompositiokuvausta, jossa eri elementtejä kuvataan toisistaan erillään ja sommitellaan tietokoneella lopputulokseen.

Jälki on siistiä – melkein täydellistä – muttei persoonatonta.

Hieman puupäisesti suomennettu Huippujengi Himalajalla on vauhdikas ja joviaali seikkailu.

Löytöretkeilijä Sir Lionel Frostin ja seikkailijatar Adelinan Fortnightin matkan Shangri-Lan laaksoon aloittaa herra Link – kadonnut linkki ihmislajin kehityksessä. Retken tarjoituksena olisi löytää herra Linkille mahdollisia sukulaisia.

Laika-studion aiempien elokuvien, kuten Coraline ja toinen todellisuus ja Kubo ja samuraiseikkailu, rinnalla uusin vaikuttaa kevyemmältä. Nyt elokuva sopii myös nuoremmalle katsojalle koska suorastaan kammottavat elementit ollaan karsittu. Silti kaikkea särmää ja jännitystä ei olla mielistellen karistettu. |

Timo Alho

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Animaatio. Selkeä ja hyvin etenevä tarina.

Huonoa: Laikan tyyli vaimennettu tavanomaisemmaksi.

Erityistä: Alkuperäisversion ääninä muun muassa Zoe Saldana, Hugh Jackman, Emma Thompson ja Matt Lucas.