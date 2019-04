Kommentti: Tiedän, mitä teet Linnoituksessa ensi kesänä — Mediailmiöksi nousseita museojonoja näkee myös täällä

Olen nähnyt paitsi Ratsuväkimuseon uuden kuosin myös Linnoituksen lähitulevaisuuden. Paras kuvaus sille on mukaelma Danten Jumalaisen näytelmän kuuluisasta porttiteoriasta:



”Ken Viipurin portista ensi kesänä käy saa kaiken toivon Linnoitukseen pääsystä heittää.”

Uudet kulttuurilaitokset ja varsinkin museot jonoineen ovat olleet mediailmiö viime aikoina.

Linnoitusta on pantu parempaan kuntoon koko 2000-luku, ja Ratsuväkimuseon perusteellinen saneeraus on tietynlainen piste iin päälle koko projektille. Vanhan kaupungin kruununjalokivi.

Oli suvisää millainen hyvänsä, on helppo ennustaa, millaista 120 neliön vanhassa vartiotuvassa on museon auettua. Siellä on ankara auringonpaiste ja hurja helle ihmispaljoudesta.

Aivan mahtavaa!