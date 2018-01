Teatteriarvio: Harrastajat tekevät tarpeellisia näytelmiä — Nyt sellainen on tarjolla Joutsenon Aholassa Aholan nuorisoseura: Tarpeettomia ihmisiä. Käsikirjoitus: Reko Lundan. Ohjaus: Toni Isotalo Rooleissa: Teemu Simpanen, Päivi Lavikainen, Keijo Puustinen, Henna Uutela. Ensi-ilta Aholan nuorisoseurantalolla 13.1. Jouni Isotalo Keijo Puustinen (vas.), Päivi Lavikainen ja Teemu Simpanen tuskailevat elämänsä ankaraa kulkua Aholan nuorisoseuran näytelmässä Tarpeettomia ihmisiä.

Onneksi on harrastajat. Ammattiteatterit keskittyvät lipputulopaineissa varman päälle viihteeseen, joten harrastajien harteilla on arkielämästä kertovat, oikeasti kiinnostavat tarinat. Syksyllä sitä oli Kulttuurin metsästäjien Maaninkavaara, talvella se on Aholan nuorisoseuran Tarpeettomia ihmisiä.

Ajankohtainen tarina työttömän ahdistuksesta ennen aktiivimallia.

Tarpeettomia ihmisiä on Reko Lundanin näytelmä vuodelta 2003. Se on puhelinluetteloiden ajalta, ennen aktiivimallia, mutta kertoo ajankohtaisen tarinan työttömäksi jäävän asentajan ahdistuksesta, toimettomuudesta koituvan tuskastumisen kasvamisesta ja sen vaikutuksista asentajan lähipiiriin.

Tarpeeton ihminen on venäläisen kirjallisuuden arkkityyppi, aateliston tai älymystön edustaja. Lundanin (1969—2006) näytelmässä tyyppi muuttuu jokamieheksi, josta pääoma tekee turhan, kun vie työn halvempaan maahan tai robotin käsiin. Jälki on rumaa, kun tyyppi ei näe ulos kuplastaan.

Ahdistuksessa marinoituva asentaja alkaa kohdella kaltoin vaimoaan, lyödä laimin ja nyrkein, kun ei keksi muita keinoja päästä lähelle. Vaimo alistuu perheen puolesta, eivätkä tuttavat ja työtoverit halustaan huolimatta osaa jeesata, kun omassa elämässä on vähintäänkin riittävästi omia ongelmia.

Aholan seurantalo tunnetaan kesän hupailuista. Talviteatteri on tuoretta tarjontaa, ja nyt nähdyn perusteella tarpeellisempaa. Näytelmä kertoo koruttomasta arjesta, ja työryhmä lavastaa sen tekstiä kunnioittaen. Lähiöelämä on omistusasunnossakin ankeaa, eikä juuri jalostu lähikaupan valikoimilla.

Lataus on lihassa ja veressä. Teemu Simpasen asentaja kasvaa nihilistiksi, Päivi Lavikainen latistuu iloisesta uranaisesta häthätää hengittäväksi vaimoksi, Keijo Puustinen aprikoi vivahtein elämäänsä ja Henna Uutelan silmät sädehtivät ukkomiehiltä järjen päästä. Voiko muuta toivoa?

Hyvää: Tekstivalinta.

Huonoa: Hienoinen jankkaavuus.

Erityistä: Toni Isotalon esikoisohjaus.

Loput esitykset 18., 23. ja 25.1. kello 19 sekä 20., 21. ja 28.1. kello 17.