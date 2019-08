Sorjonen jää toistaiseksi Lappeenrannan ainoaksi televisiotuotannoksi — Yhteistyö tuotantoyhtiön kanssa toimi hyvin, mutta ei ole johtanut uusiin projekteihin

Lappeenranta antaa jatkossa raamit todennäköisesti lähinnä selfie-kuville.

Lappeenrannassa on kuvattu kolme kautta kaupunkiin sijoittuvaa rikossarjaa Sorjonen. Kun sarjan kolmas kausi on nähtävillä joulukuussa, Lappeenrannan televisionäkyvyys muualla maassa tai ulkomailla on sen jälkeen vähenemään päin.

Hyvä yhteistyö Sorjosen tuotantoyhtiön Fisher Kingin kanssa ei ole poikinut jatkoa eikä muitakaan kumppaneita.

— Sorjonen oli luonteva yhteistyö. Sen perustana oli rakkaus kaupunkiin. Ei ollut tarkoitus hakea väkisin muita tuotantoja, Lappeenrannan markkinointi-, matkailu- ja asiakaspalvelupäällikkö Mirka Rahman sanoo.

Rahman on aiemmin kertonut Etelä-Saimaalle samansuuntaista viestiä. Tuotantoyhtiöiden kanssa voi tehdä yhteistyötä, ja niiltä voi oppia, mutta matkailu- ja muu markkinointiraha sijoitetaan erilaiseen näkyvyyteen.

— Matkailumarkkinoinnissa panostamme Gosaimaan kanssa Saimaa-yhteistyöhön, ja näemme tärkeänä markkinoida suurempaa kokonaisuutta kauempaakin tuleville matkailijoille.

Toisilla alueilla on erilainen lähestymistapa. Lapin seutu on omilla hankerahoituksillaan jylhässä yksinäisyydessään, ja naapurissakin yritetään. Kotkan-Haminan seudun kehitysyhtiö Cursor Oy on sijoittanut vuonna 2015 käynnistyneeseen Kaakon elokuvakomissio -hankkeeseen kahdessa vaiheessa yhteensä miljoona euroa.

Etelä-Karjalassa seuraavat tv-sarjakamerat kohdistuvat todennäköisesti Imatralle. Yle kertoi alkuviikosta olevansa mukana moottoripyöräilijä Jarno Saarisesta kertovassa kansainvälisessä televisiodraamatuotannossa.

Elena Liseytseva Kesän 2019 Sorjos-kierrokset veivät tv-sarjan kuvauspaikoille satamaan ja Linnoitukseen ja ovat kiinnostaneet kahden edellisen kesän keskustakierroksia enemmän. Englanninkielisillä kierroksilla on kierroksia vetävän Matkailuneuvonnan mukaan ollut sarjan faneja muun muassa Yhdysvalloista. Kuvassa Sorjosen kuvaus Viipurin portilla elokuussa 2017.

Sorjonen on myyty lähes 200 maahan. Lappeenrantaan sijoittuva rikossarja oli alunperin suunniteltu kolmen kauden mittaiseksi, eivätkä hyvät arvostelut ja maailmallinen kiinnostus tiettävästi muuta suunnitelmia.

— Siinä on ristiriita, mutta en odota jatkoa. Miikko (Sorjosen lappeenrantalaislähtöinen käsikirjoittaja Miikko Oikkonen) on sanonut pankin olevan tyhjä.

Lappeenranta on rakentanut kesäisiä kuvauspaikkakierroksia sarjan ympärille. Ne päättyvät tältä kesältä englanninkieliseen kierrokseen tänään perjantaina. Opastettujen kierrosten osallistujamäärä lasketaan edelleen sadoissa, mutta kolmas kesä on ollut kävijöiltään runsain.

Opaskierroksia vetävät Lappeenrannan matkailuneuvonnan työntekijät. He näkevät yhdeksi kiinnostuksen kasvun syyksi aikaisempien kierrosten kohteena olleen keskustan muuttumisen Linnoitukseksi ja satamaksi.

Rikossarja Sorjosen kolmannen kauden jaksoja kuvattiin Lappeenrannassa viime talvena. Rahmanin mukaan on luontevaa jatkaa kuvauspaikkakierroksia myös ensi kesänä.