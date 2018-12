Kirja-arvio: Viinalla lotrattiin sotavuosina — Upseereille järjestyi jaloviinaa ja pöytäviinaa, rintamalla humalluttiin myös ”telaketjusta”

Marsalkka Mannerheim nautti sotavuosina palan painikkeinaan huolella sekoitettuja snapseja ja muita jaloja juomia. Rintamasotilaatkaan eivät sylkeneet lasiin, jos he saivat ostamalla tai muuten käsiinsä väkijuomia.

Tietokirjailija, FM Jonna Pulkkinen (s. 1977) on kartoittanut, missä, miten ja milloin ”alkohoolia” sotavuosina käytettiin. Lukija tulee tietämään, että noudatettu alkoholipolitiikka oli — kuten usein myöhemminkin — lyhytjänteistä, epäjohdonmukaista ja holhoavaa.

Rintamilla valmistettiin kiljua, keitettiin pontikkaa ja humalluttiin myös ”telaketjulla”.

Vajaa vuosikymmen ennen talvisotaa päättyneen kieltolakikauden kokemuksista ei ollut otettu opiksi. Raittiusliikkeen toiveunet selvin päin sotimisesta eivät toteutuneet, eivätkä juhlapäivinä tai valloitusten myötä jaetuista annoksista (esimerkiksi puoli litraa viidelle miehelle) ollut asemasodan vuosina enää mihinkään. Kun jatkosota ei päättynytkään nopeaan voittoon, myyntirajoituksia viilattiin ja höylättiin, jotta väkijuomiin käytetyt markat päätyisivät valtion kassaan. Pykäläviidakko oli läpi vuosien tiheä ja paperisota työlästä.

Viinan kiroista ei vaiettu. Erään kenttäpapin mukaan ”tupakointi on pahasta, korttipeli pelkkää syntiä ja viinan kanssa lotraaminen muodossa tai toisessa vie suoraan helvettiin”.

SA-kuva/C.G. Rosenqvist Muonakuljetuksen mukana sotilaille tuotiin myös olutta.

Lotraamisesta ei päästy eroon päämajassa, rintamien esikunnissa eikä eturintamillakaan. Marskin juomavarastot olivat ehtymättömät, upseereille järjestyi muun muassa jaloviinaa ja pöytäviinaa selityksittä, mutta jermujen oli turvauduttava myös korvikkeisiin. Rintamilla valmistettiin kiljua, keitettiin pontikkaa ja humalluttiin myös ”telaketjulla”, jota tislattiin muun muassa alkoholibensiinistä ja konekiväärien jäähdytysnesteestä.

Viinaksia saatiin vaihtokaupoin saksalaisilta aseveljiltäkin, joilla oli Pohjois-Suomessa mukanaan todella runsaat väkijuomavarastot; kirkasta viinaa, konjakkia, rommia, viinejä ja niin edelleen.

Sotavuosien tunnetuin juopottelutapahtuma kirjattiin lokakuussa 1944, kun suomalaisjoukot entisiä aseveljiä jahdatessaan saivat haltuunsa Torniossa sijainneen alkoholivaraston. Tuolloista juhlintaa on kutsuttu sekä noitayöksi että taikayöksi.

Pulkkinen kuvailee tarkasti myös Alkon Kajaanin myymälän ryöstön talvella 1942. Sotilaat turvautuivat oman käden oikeuteen, kun heille ei 24 vuorokautta kestäneen hiihtomarssin jälkeen tarjottukaan luvattua viinaryyppyä.

Jukka Vehkasalo

Atena

Hyvää: Kirjoittajalla on paljon tietoa aiheesta, johon runsaassa ns. sotakirjallisuudessa on viitattu pienin kirjaimin. Ulkoasun suunnitellut AD Mika Wist on löytänyt kuvitukseksi hyviä ryyppykuvia.

Kehitettävää: Viranomaiskielellä laaditun pykäläviidakon setviminen oirehtii kirjoittajan tekstissä varsinkin teoksen loppupuolella.

Erityistä: Kenttäpapistoa huolestutti jatkosodan hyökkäysvaiheen aikana suurkaupunkien valtaamista seurannut juhlinta. Muuan heistä esitti, että Pietarin valtauksen yhteydessä jaettavat viinat voitaisiin pysäyttää armeijakunnan portaaseen eli miehistölle juhlaviinoja ei jaettaisi.